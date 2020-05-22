Общество

Вести.RuВести.RuЛьготные кредиты на образование планируются сроком до 15 лет

Льготные кредиты на образование студентам планируется выдавать на любую сумму сроком до 15 лет, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков в программе "Диалог" на телеканале "Россия 24". "Это расширение программы кредитования с государственным участием", — пояснил министр науки и высшего образования.
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Валерий Фальков
Это расширение программы кредитования с государственным участием, то есть, проще говоря, образовательный кредит, только не в той вот старой редакции, позволю себе так сказать, а в новой редакции, когда это половина ставки рефинансирования ЦБ.
— Валерий Фальков, российский депутатФедералПресс 03:53

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Валерий Николаевич Фальков
Российский депутат
Российский государственный и политический деятель. Министр науки и высшего образования Российской Федерации с 21 января 2020 года. Ректор Тюменского государственного университета.
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