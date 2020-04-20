Программа беспроцентных кредитов для выплаты зарплат сотрудникам будет расширена на средний и крупный бизнес. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами, передает РИА Новости.

Льготные зарплатные кредиты расширят на средний и крупный бизнес

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