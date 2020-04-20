Экономика

BFM.ruBFM.ruЛьготные зарплатные кредиты расширят на средний и крупный бизнес

Программа беспроцентных кредитов для выплаты зарплат сотрудникам будет расширена на средний и крупный бизнес. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами, передает РИА Новости.
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Правительство расширит программу зарплатных кредитов на крупный бизнес

РБК06:21

Программу зарплатных кредитов под 0% распространят на средний и крупный бизнес

Коммерсантъ07:10

Мишустин: Программа беспроцентных кредитов для выплаты зарплаты будет расширена на средний и крупный бизнес

Эхо Москвы06:32

Мишустин пообещал расширить программу льготных зарплатных кредитов

Газета.Ru06:27

Правительство расширит программу беспроцентных кредитов компаниям на выплату зарплат

ТАСС06:22

В программу зарплатных кредитов включат крупные предприятия

Вести.Ru08:14

Мишустин: программа льготных зарплатных кредитов будет расширена на средний и крупный бизнес

Интерфакс06:19
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Путин предупредил о пике коронавируса

На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 07:22
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Энергетика

Цена на нефть марки WTI упала до доллара за баррель

Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI опустилась до доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 13:48
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Путешествия

В Турции изменят работу отелей из-за коронавируса

Власти Турции предлагают начать сертификацию туристических объектов на безопасность от коронавируса, соответствие нормам и стандартам гигиены, сообщает министр туризма и культуры Мехмет Эрсоя.
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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска»

Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым.
iReactor 02:54
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Общество

«Яндекс» начал тестировать на коронавирус бесплатно

В рамках партнерства тестирование проводят лабораторные службы «Архимед», «Ситилаб», «Семейный доктор» и «Лабквест», использующие тест-системы ЦСП, «Генериум», «Литех» и «ДНК-Технология», а также экспресс-тесты компании EMG, в которую инвестировал Российский фонд прямых инвестиций.
Коммерсантъ 09:16
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Экономика

С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов

Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
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Общество

В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой

Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве.
РИА Новости 08:21
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Общество

Названы симптомы, при которых обязательно нужно вызвать скорую

Анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" пояснил, что вызывать скорую помощь, если температура поднялась выше 38,5 градуса.
РИА Новости 08:54
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Общество

Доктор Мясников рассказал о заражении коронавирусом

Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», в эфире шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» рассказал, что уже переболел коронавирусом.
Lenta.ru 12:52
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Общество

В Петербурге могут ввести пропускной режим

В комитет по информатизации и связи Петербурга заявили, что готовы к введению пропускного режима в период самоизоляции.
Gazeta.SPb 13:37
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Общество

СМИ сообщили о возможном продлении самоизоляции на майские праздники

Режим самоизоляции в России могут продлить на майские праздники, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на свои источники.
Газета.Ru 13:45
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Происшествия

Начальник нижегородского УГИБДД Павел Ржевский уходит в отставку

Полковник полиции Павел Ржевский, возглавлявший областное Управление ГИБДД с июня 2014 года, подал рапорт о прекращении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел по достижению предельного возраста пребывания на службе.
Нижегородская Правда 05:17
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Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
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Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

РБК вчера в 22:04
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Происшествия

На Украине из-за массовой драки полицейским пришлось открыть огонь

Волноваха, Украина, 20 апреля 2020, 17:11 — REGNUM В оккупированной Украиной части Донбасса произошла массовая драка с участием почти ста человек, сообщает 20 апреля пресс-служба национальной полиции Украины.
REGNUM 10:11
Общество

Скворцова назвала долю пациентов с легкой формой коронавируса

Около 30% случаев коронавируса проходит в легкой форме, похожей на ОРВИ.
Известия 13:37
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Футбол

Талалаев о смерти Самохвалова: виноват и он сам, так как писал расписку, что будет заниматься на свой страх и риск

«Локомотив» сегодня сообщил о смерти Самохвалова во время индивидуальной тренировки.
ODDS.ru 13:23
Общество

Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции

В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
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Общество

Силовики потеснили протестующих во Владикавказе

Кавказский узел 09:00
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Общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик распространения коронавируса

При благополучном исходе пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России наступит в начале мая или раньше, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
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Общество

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

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Происшествия

На мужчин, напавших на фельдшера «скорой», завели дело

Расследованием займется следственный комитет. На жителей Кировской области, напавших на фельдшера скорой помощи завели уголовное дело.
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Политика

Путин заявил о приторможенном распространении коронавируса в России

Распространение коронавируса продолжается не только в Москве, но и в других регионах России, однако благодаря подготовке этот процесс удалось притормозить, заявил президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
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Общество

Путину доложили об «очень хитром» свойстве коронавируса

Во время совещания с президентом России директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург назвал коронавирус «очень хитрым» из-за некоторых его свойств.
РБК 11:10
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Общество

Стало известно, когда ожидать пик коронавируса в Самарской области

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова озвучила предполагаемые сроки пика заболеваемости коронавирусом в Самарской области, этот пик предположительно наступит через две недели.
Похвистнево-Информ 13:14
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В «Векторе» рассказали о работе над вакциной от коронавируса

Клинические испытания вакцины от коронавируса, работу над которой ведёт Государственный научный центр «Вектор» Роспотребнадзора, планируют начать в июне.
RT на русском 13:27
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Общество

В Госдуме предложили прописать права соседей по дачным участкам

"Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей", - подчеркнул Крашенников.
Интерфакс 03:11
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ВОЗ: ослабление ограничений в странах не говорит о завершении пандемии

Ослабление ограничений — не конец эпидемии ни в одной стране, — цитирует ТАСС руководителя ВОЗ.
News.ru 12:38
Экономика

WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса

Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК вчера в 00:19
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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