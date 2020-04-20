Программа беспроцентных кредитов для выплаты зарплаты будет расширена на средний и крупный бизнес, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

с чего всё началось

Программа льготных зарплатных кредитов будет расширена на средний и крупный бизнес, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

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