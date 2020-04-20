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Программа льготных зарплатных кредитов будет расширена на средний и крупный бизнес, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
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Программу льготных зарплатных кредитов расширят на средний и крупный бизнес

Программа беспроцентных кредитов для выплаты зарплаты будет расширена на средний и крупный бизнес, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.
Интерфаксвчера в 06:24

Подробнее о событии

В программу зарплатных кредитов включат крупные предприятия

Вести.Ruвчера в 08:14

Программу зарплатных кредитов под 0% распространят на средний и крупный бизнес

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Правительство расширит программу зарплатных кредитов на крупный бизнес

РБКвчера в 06:21

Мишустин пообещал расширить программу льготных зарплатных кредитов

Газета.Ruвчера в 06:27

Правительство расширит программу беспроцентных кредитов компаниям на выплату зарплат

ТАССвчера в 06:22

Мишустин: Программа беспроцентных кредитов для выплаты зарплаты будет расширена на средний и крупный бизнес

Эхо Москвывчера в 06:32

Мишустин: программа льготных зарплатных кредитов будет расширена на средний и крупный бизнес

Интерфаксвчера в 06:19
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Общество

Во Владикавказе силовики разгоняют акцию протеста

Росбалт вчера в 09:21
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Происшествия

Генпрокуратура направила в суд дело о крушении SSJ100 в Шереметьево

РИА Новости вчера в 07:23
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Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
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Политика

Трамп намерен приостановить иммиграцию в США

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REGNUM вчера в 23:08
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Политика

Путин предупредил о пике коронавируса

На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru вчера в 07:22
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Происшествия

На Урале грабитель взорвал банкомат и похитил деньги

Ревда, Свердловская область, 21 апреля 2020, 06:40 — REGNUM В свердловском городе Ревда неизвестный взорвал банкомат одного из банков.
REGNUM вчера в 23:40
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Общество

Жители Владикавказа вышли на стихийный митинг против самоизоляции

BFM.ru вчера в 08:25
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Происшествия

Трассу «Байкал» в Слюдянском районе перекрыли из-за ДТП с фурой

Федеральную трассу «Байкал» в Слюдянском районе на 97-м километре полностью перекрыли из-за аварии с грузовиком, сообщили ИА «ИрСити» 21 апреля в пресс-службе управления федеральной дорогой Красноярск – Иркутск.
ИрСити вчера в 23:24
Энергетика

Цена нефти Urals стала отрицательной

Цена опустилась до -$2 за баррель. Ранее впервые в истории до отрицательных значений рухнула марка WTI - до -$40 за баррель.
Газета.Ru вчера в 15:10
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Общество

Правительство РФ оставило миллионы людей без пособий по безработице

«Правительство оставляет миллионы людей без источников существования в условиях, когда у них нет никаких финансовых запасов», — возмущен Шеин.
REGNUM 18 апреля в 03:47
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Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

В России резко упали оптовые цены на бензин.
Lenta.ru вчера в 22:53
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Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

Коммерсантъ вчера в 16:41
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Футбол

Джикия считает потерей для «Спартака» уход Мельгарехо и Шюррле

Спорт-Экспресс вчера в 17:46
Общество

В Красноярске заработала система электронных пропусков

С 21 апреля работники смогут пользоваться исключительно пропусками. Не остались без цифровых пропусков и остальные красноярцы.
ИА 1-Line вчера в 20:58
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Культура

Андрей Макаревич вступился за сериал о Зулейхе

Советский и российский музыкант, лидер группы "Машина Времени" Андрей Макаревич ответил в своем facebook всем критикам сериала "Зулейха открывает глаза" о раскулачивании в Татарстане.
Ревизор.ру вчера в 08:10
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Шоу-бизнес

Российские пользователи атаковали инстаграм Джонни Деппа

РИА Новости вчера в 11:05
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Общество

Майские праздники 2020: как отдыхаем в этом году

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сказал, что объявление нерабочей недели в марте не повлияет на график других выходных и праздничных дней, в частности, на майские праздники.
Сиб.фм вчера в 04:59
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Здоровье

Доктор Мясников рассказал о знаковом событии для лечения коронавируса

Амбулаторное лечение пациентов с COVID-19 является знаковым событием для борьбы с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости вчера в 22:27
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Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
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Авто

Cadillac обнародовал цены на новый Escalade

Фото: Cadillac Представители автомобильного производителя сообщили, сколько будут стоить новые машины Escalade.
Daily-Motor.Ru вчера в 09:23
Энергетика

Цена на нефть снизилась до доллара

Цена майских фьючерсов упала более, чем на 90 процентов. До сегодняшнего дня исторический минимум составлял 9,75 доллара за баррель.
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Общество

В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче

В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
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Шоу-бизнес

Видео празднования Пасхи в доме Заворотнюк появилось в Сети

Торжество прошло в доме актрисы Анастасии Заворотнюк, который находится в поселке Крекшино, под Москвой.
Слово и Дело вчера в 05:55
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Здоровье

В Калужской области семь пациентов с коронавирусом попали в реанимацию

В реанимации находятся семь человек, на аппарате искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) - два человека, уточняет пресс-служба правительства.
Калужский перекресток вчера в 22:05
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Общество

СК России пообещал наказывать за пранки и издевательства над учителями

Представитель СК подчеркнула, что авторов видео с пранками могут привлечь в том числе к уголовной ответственности.
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Политика

США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

По данным телеканала, США изучают разведывательные данные о резком ухудшении самочувствия северокорейского лидера.
Вести.Ru вчера в 23:55
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Общество

16 новых зараженных коронавирусом выявили в Самарской области

По данным оперштаба региона на 12:00 понедельника, 20 апреля, на территории Самарской области за сутки подтверждены в установленном порядке 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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Здоровье

Мурашко выразил надежду на спад пандемии коронавируса к лету

Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в стране снизятся к лету.
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Футбол

Леонид Кучук может возглавить минское «Динамо»

Бывший наставник "Ростова" Леонид Кучук может стать главным тренером минского "Динамо", отмечает "Прессбол".
ProstoProSport вчера в 09:02
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Мосбиржа сократит 21 апреля торги фьючерсом нефти WTI из-за обвала цен

Московская биржа приостанавливает торги апрельским фьючерсом на нефть Light Sweet Crude Oil (известна как WTI — West Texas Intermediate) в дневную торговую сессию 21 апреля на половину торгового дня.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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