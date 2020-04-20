Экономика
РБКПравительство расширит программу зарплатных кредитов на крупный бизнес
Программа льготных зарплатных кредитов будет расширена на средний и крупный бизнес, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
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Программа беспроцентных кредитов для выплаты зарплаты будет расширена на средний и крупный бизнес, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.Интерфаксвчера в 06:24
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