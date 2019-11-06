с чего всё началось

Для дальневосточников с ребёнком-инвалидом льготная ставка по ипотеке составит 5% годовых. Воспользоваться такой льготой семьи смогут до конца 2022 года.

Льготы по ипотеке распространили на семьи с детьми-инвалидами

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