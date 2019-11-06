Общество

Парламентская газетаПарламентская газетаЛьготы по ипотеке распространили на семьи с детьми-инвалидами

Для дальневосточников с ребёнком-инвалидом льготная ставка по ипотеке составит 5% годовых. Воспользоваться такой льготой семьи смогут до конца 2022 года.
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Постановление правительства с соответствующими правками в правила возмещения недополученных банками доходов, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном интернет-портале
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Правительство распространило льготную ипотеку на семьи с детьми-инвалидами

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ТАССвчера в 10:17

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РЕН ТВвчера в 06:57

Правительство распространило льготы по ипотеке на семьи с детьми-инвалидами

РИА Новостивчера в 06:34
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