Общество
News.ruЛьготы по ипотеке распространили на семьи с детьми-инвалидами
Право на получение кредита (займа) или подписание дополнительного соглашения о рефинансировании возникает у гражданина РФ, имеющего ребёнка, который является гражданином РФ, рождён не позднее 31 декабря 2022 года и которому установлена категория «ребёнок-инвалид», по ставке 6% годовых на весь срок кредита, — гласит текст документа.
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с чего всё началось
Постановление правительства с соответствующими правками в правила возмещения недополученных банками доходов, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.News.ru10:50
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«Вояджер-2» передал сообщение из межзвёздного пространства
Парламентская газета вчера в 04:54
Политика
В ООН одобрили проект резолюции РФ по контролю над вооружениями
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Как смартфоны шпионят за своими пользователями
Если техника может шпионить, не делает ли она это уже. Этим вопросом озадачился корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Акимов.
Пятый канал 14:32
Общество
В расстреле солдат в Забайкалье активисты обвинили компьютерные игры
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Ляшко и представитель Зеленского в кабмине подрались в аэропорту
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Здоровье
Первые пациенты получили кардиологические лекарства по новой программе
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Москва 24 вчера в 23:26
Политика
Назван новый куратор мусорной реформы в правительстве
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Lenta.ru 12:42
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Минфин назвал рост доходов бюджета от повышения НДС рекордным
Повышение ставки НДС с 2019 года принесет стране более двух триллионов рублей, следует из документов Минфина, содержащихся в проекте федерального бюджета на следующие три года, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 01:06
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Украина сообщила о готовности к прекращению транзита российского газа
Оржель сообщил, что Киев готов к остановке транзита российского газа.
Политическая Экспертиза 04 ноября в 23:13
Авто
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Тарантас Ньюс 00:26
Происшествия
Мужчину избили до смерти и бросили на улице в Ногликах
18+ Жители улицы Чехова в Ногликах утром 6 ноября стали свидетелями ужасной картины — посреди дороги лежал труп мужчины.
Сахалин.Инфо вчера в 19:27
Политика
Зеленский трижды назвал концерн «Укроборонпром» «концертом»
Лидер страны упорно называл государственный концерн "Укроборонпром" "концертом". Соответствующий видеоролик был опубликован на Youtube.
Российская газета 19:19
Происшествия
Адвокат назвал статус либертарианца Светова после обысков
Член Либертарианской партии Михаил Светов проходит свидетелем по уголовному делу, в рамках которого у него провели обыски.
РБК 16:56
Происшествия
Под Киевом совершено покушение на бизнесмена
Коммерсантъ 19:18
Общество
Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России
Правительство Кипра приняло решение забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно.
РИА Новости 19:34
Общество
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Pravda.Ru вчера в 08:28
Происшествия
Российский паром сел на мель около Стокгольма
РИА Новости 13:57
Гаджеты
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Китайский бренд Lenovo работает над новой системой, которая объединит ОС Windows и Android. Речь идёт о некоем продукте Lenovo One.
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Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
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Woman.ru вчера в 01:03
Армия и оружие
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Здоровье
Роструд: среди медиков наиболее востребованы педиатры и терапевты
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Политика
Иран возобновляет обогащение урана на объекте в Фордо
С 6 ноября Тегеран начинает обогащение урана на объекте в Фордо на уровне 5%. Ранее процесс был приостановлен ядерной сделкой.
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Шоу-бизнес
51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
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Теннис
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В Лондоне прошла жеребьевка Итогового чемпионата ATP, который пройдет с 10 по 17 ноября.
Sportbox.RU вчера в 08:55
Политика
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".
РИА Новости 05:26
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Амурские врачи готовы помогать пациентам с ожирением
Амур.инфо 19:25
Здоровье
Минздрав уточнил критерии появления на свет детей
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Парламентская газета 16:57