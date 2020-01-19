Общество

ФАНФАНЛибералы наживаются на имени покойного Маркелова для организации митингов

Шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой, согласованное властями Москвы, в этом году оказалось в эпицентре не одного скандала. Причина в либералах, которые готовы использовать в своих интересах даже такие требующие деликатности вещи, как чужое горе.
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Организаторов марша против изменений в Конституции обвинили в хайпе на имени правозащитника

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Брат Маркелова обвинил организаторов шествия в использовании имени адвоката в политических целях

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iReactor12:11

Либералы наживаются на имени покойного Маркелова для организации митингов

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Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
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