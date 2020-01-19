Общество
ФАНЛибералы наживаются на имени покойного Маркелова для организации митингов
Шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой, согласованное властями Москвы, в этом году оказалось в эпицентре не одного скандала. Причина в либералах, которые готовы использовать в своих интересах даже такие требующие деликатности вещи, как чужое горе.
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Организаторов марша против изменений в Конституции обвинили в хайпе на имени правозащитника
URA.Ru17 января в 10:45
Брат убитого адвоката раскритиковал организаторов марша против изменений в Конституции
Московский Комсомолец17 января в 11:58
Организаторов шествия в Москве обвинили в хайпе на имени адвоката Маркелова
Национальная служба новостей17 января в 11:18
Брат Маркелова обвинил организаторов шествия в использовании имени адвоката в политических целях
Взгляд.ру17 января в 11:23
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