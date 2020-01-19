Шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой, согласованное властями Москвы, в этом году оказалось в эпицентре не одного скандала. Причина в либералах, которые готовы использовать в своих интересах даже такие требующие деликатности вещи, как чужое горе.

Либералы наживаются на имени покойного Маркелова для организации митингов

Политика Медведев назвал нерешенную задачу правительства Правительство, которое ушло в отставку, не смогло решить задачу роста реальных располагаемых доходов граждан.

Гаджеты Huawei принялась обновлять свои смартфоны до Android 10 в России Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, представители компании Huawei опубликовали список смартфонов, программное обеспечение на которых будет обновлено в январе-феврале: Huawei P30, Huawei P30 Pro, Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro.

Политика Путин провёл в Берлине встречи с премьером Британии и главой ЕК Президент России Владимир Путин в Берлине во время перерыва в переговорах по Ливии провёл встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Происшествия В Таганроге студент с игрушечным автоматом напугал прохожих Студент открыл стрельбу из игрушечного автомата из окна общежития в городе Таганроге Ростовской области, напугав прохожих и соседей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Космос Корабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.

Общество Джонсон пожелал принцу Гарри и его жене всего самого лучшего Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что все королевство желают принцу Гарри и его супруге Меган Маркл всего наилучшего, об этом 19 января сообщает Sky News.

Общество Россияне вошли в тройку самых активных покупателей жилья в Турции В 2018 году спрос со стороны россиян увеличился более значительно — граждане России тогда купили почти в два раза больше недвижимости в Турции, чем годом ранее.

Политика Владимир Путин заявил, что не позволит никому стереть память о войне Владимир Путин напомнил, что в Послании Федеральному собранию, оглашенному на прошлой неделе, он заявил о создании крупнейшего в мире центра архивных фото- и видеоматериалов о событиях тех лет.

Политика Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.

Гаджеты Apple разрешит отключать чип отслеживания местоположения iPhone 11 Сотрудники компании Apple разработали новую функцию в бета-версии iOS 13.3.1, которая разрешит отключать чип U1, предназначенный для отслеживания местоположения iPhone 11.