Дело, по которому либертарианца Михаила Светова задержали и допрашивали в СКР, возбуждено по статье 135 УК (развратные действия), сообщил его пресс-секретарь Александр Гуд. После допроса политика направили на урологическую экспертизу.

Либертарианец Светов стал свидетелем по делу о развратных действиях

Общество Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.

Политика Макрон констатировал «смерть мозга» НАТО Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Европе больше не могут рассчитывать на то, что США будут защищать союзников по НАТО.

Политика Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.

Интернет В WhatsApp обновили настройки приватности В настройках мессенджера нужно перейти в раздел "Приватность/Конфиденциальность", а затем "Группы".

Общество Против укравших Дзюбу девушек возбуждено уголовное дело Против девушек из Подольска, которые украли металлическую фигурку нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы, возбуждено уголовное дело по 158 статье УК РФ "кража".

Шоу-бизнес У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.

Экономика Малый бизнес приблизился к стагнации Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.

Политика Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.

Шоу-бизнес Появилось подтверждение новой беременности Кейт Миддлтон Ведь известно, что герцогиня всегда тяжело переносит первый триместр беременности.

Происшествия Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.

Шоу-бизнес Кристина Асмус из-за травли отказывается сниматься в постельных сценах Актриса рассказала, что отказывается сниматься в постельных сценах после непрекращающейся травли, связанной с премьером фильма «Текст».

Кино «Доктор сон» возглавит американский прокат На фоне целого букета премьер на первых местах таблицы лидеров американского проката новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы" опустилась вниз с первого на четвертое место на второй неделе проката.

Технологии РЖД протестирует российскую мобильную операционную систему «Аврора» Сотрудничество сторон направлено на реализацию пилотных проектов по внедрению аппаратных решений для специализированных мобильных устройств работников РЖД на базе отечественной мобильной операционной системы, - говорится в сообщении РЖД.

Футбол Льорис перенёс операцию на локте. Он вернётся в следующем году Как сообщает официальный сайт «Тоттенхэма», вратарь сборной Франции вернётся в строй и приступит к тренировкам в начале 2020 года.

Общество На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.

Шоу-бизнес Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова очень сильно похудела. За последние полгода она скинула 12 килограмм.

Политика «Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.

Происшествия Бывший замглавы «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве Бывший первый замглавы «Росгеологии» Руслан Горринг признал вину в мошенничестве.

Политика Генсек НАТО надеется на улучшение отношений с Россией Столтенберг выразил надежду на то, что Североатлантический альянс сможет улучшить отношения с Россией.

Общество Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить должности.

Политика Путин и президент Казахстана проведут переговоры в Омске Встреча Путина и Токаева состоится после XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором они примут участие.