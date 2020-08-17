Смотрите также

Лукашенко наградил более 300 силовиков медалью «За безупречную службу»

Сторонники оппозиции собрались у Купаловского театра в Минске

Пострадавший в ДТП с Ефремовым Захаров умер от потери крови

В России предложили закрыть кальянные до конца 2020 года

Четыре человека пострадали в ДТП с участием маршрутки в Волгограде

Белорусский рабочий показал Соловьеву гениталии в прямом эфире

Радий Хабиров встретился с защитниками Куштау. Итоги

Штаб белорусской оппозиции 18 августа сформирует Координационный совет

С группы Little Big через суд требуют 12 миллионов рублей за плагиат

Алибасов подал на развод с Федосеевой-Шукшиной

Россиянам разрешили раньше уходить с работы в день рождения

Названы последствия реализации программы белорусской оппозиции

Назначивший два пенальти «Спартаку» судья Казарцев отстранен от работы

Европарламент объявил президента Белоруссии персоной нон грата

В новом учебном году учителей российских школ обяжут носить маски

Дегтярев пригласил участников митингов в Хабаровске в Народный совет

Светлана Бондарчук во второй раз вышла замуж

Лукашенко наградил более 300 силовиков медалью «За безупречную службу»

В Совфеде назвали условия новых выплат на детей до 16 лет

Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

Глава Минэнерго РФ Александр Новак заразился коронавирусом

В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

Обвиняемого по делу о смертельном ДТП Ефремова доставили в суд

Трамп назвал Владимира Путина «шахматистом мирового класса»

Ирландия и Канада отказываются признать итоги выборов в Белоруссии

Режим ЧС введен в Благовещенске после дождя