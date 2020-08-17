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Вести.Ru
Вести.Ru

Личная инфляция россиян резко выросла

Экономисты "Ромира" видят причину увеличения личной инфляции в падении курса рубля, еще на 2,28% выросли цены за ЖКХ, на 1,24% – цены на товары, еще 0,84% добавил рост цен на бензин.В источнике
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REGNUM

Росстат прокомментировал данные по «завышенной» инфляции

REGNUM03:03
ТАСС

Росстат прокомментировал результаты исследования о росте личной инфляции россиян

ТАССвчера в 14:33
РБК

«Ромир» зафиксировал рекорд личной инфляции россиян

РБКвчера в 06:30
Ведомости

Росстат прокомментировал данные о росте личной инфляции россиян

Ведомостивчера в 14:32
Коммерсантъ

«Ромир» сообщил о резком росте личной инфляции россиян

Коммерсантъвчера в 09:09
РИА Новости

«Ромир» сообщил о рекорде личной инфляции россиян

РИА Новостивчера в 08:34
Lenta.ru

Росстат объяснил результаты исследования о рекордном росте инфляции

Lenta.ruвчера в 15:27

В Татарстане намерены открыть 4 виртуальных концертных зала

На сегодня в Татарстане по региональному проекту «Цифровая культура» национального проекта «Культура» уже открыты 5 виртуальных концертных залов: в Арском, Мамадышском, Бавлинском и Елабужском – в 3 библиотеках, музее и детской школе искусств.
Казань2402:29
4

Туры в Турцию на конец августа подешевели на 25%

Российские туроператоры отмечают, что на курорты Турции в августе массово поехали те туристы, которые ожидали открытия именно этого направления, и те, у кого не состоялись туры в эту страну весной и в первой половине лета.
REGNUM03:45
1

Экс-премьер Фокин стал первым замглавы делегации Киева по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-премьера Витольда Фокина первым заместителем главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу, сообщила во вторник пресс-служба офис главы государства.
РИА Новости04:57

В России предложили закрыть кальянные до конца 2020 года

Член Общественной палаты Султан Хамзаев направил обращение на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко, в котором предлагает закрыть кальянные заведения до конца текущего года, чтобы минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции, передает RT.
Газета.Ru00:14
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В Челябинске передано в суд дело экс-градоначальника Евгения Тефтелева

По версии следствия, экс-градоначальник Евгений Тефтелев вместе с бывшим начальником управления капитального строительства Евгением Пашковым получили взятку за покровительство застройщику при заключении контракта на строительство школы и детского сада в микрорайоне "Парковый".
Российская газета04:50
1

«Вашингтон» Овечкина проиграл третий матч «Айлендерс»

В третьем матче серии плей-офф Восточной конференции против "Нью-Йорк Айлендерс" команда Александра Овечкина снова потерпела поражение - "столичные" уступили в овертайме со счетом 1:2. У победителей отличились Андерс Ли и Мэтью Барзал, а героем встречи стал российский голкипер "Айлендерс" Семен Варламов, отразивший 22 из 23 бросков по своим воротам.
Газета.Ruвчера в 05:01