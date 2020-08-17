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Вести.Ru
Вести.Ru

Личная инфляция россиян резко выросла

Экономисты "Ромира" видят причину увеличения личной инфляции в падении курса рубля, еще на 2,28% выросли цены за ЖКХ, на 1,24% – цены на товары, еще 0,84% добавил рост цен на бензин.В источнике
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ТАСС

Росстат прокомментировал результаты исследования о росте личной инфляции россиян

ТАССвчера в 14:33
Lenta.ru

Росстат объяснил результаты исследования о рекордном росте инфляции

Lenta.ruвчера в 15:27
РБК

«Ромир» зафиксировал рекорд личной инфляции россиян

РБКвчера в 06:30
Коммерсантъ

«Ромир» сообщил о резком росте личной инфляции россиян

Коммерсантъвчера в 09:09
РИА Новости

«Ромир» сообщил о рекорде личной инфляции россиян

РИА Новостивчера в 08:34
Газета.Ru

Эксперты зафиксировали рекорд личной инфляции россиян

Газета.Ruвчера в 08:28
Ведомости

Росстат прокомментировал данные о росте личной инфляции россиян

Ведомостивчера в 14:32

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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Арбитры матча «Спартака» с «Сочи» отстранены от судейства

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что рефери Василий Казарцев и Алексей Еськов, работавшие на скандальном матче первого тура Премьер-лиги между "Спартаком" и "Сочи" (2:2), отстранены от судейства.
Российская газетавчера в 12:20

Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
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В МИД России осудили соглашение об увеличении контингента США в Польше

"Вновь обращаем внимание, что наращивание американского военного присутствия в Польше не решает проблемы безопасности, напротив, лишь усугубляет и без того непростую ситуацию у западных границ России, способствуя эскалации напряженности и увеличивая риски непреднамеренных инцидентов", - так ответила она на подписание соглашения между США и Польшей.
Газета.Ru17:08
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96 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Кузбассе

Новые инфицирования зарегистрированы в Междуреченске (22), Кемерове (20), Новокузнецке (16), Киселевске (8), Анжеро-Судженске (6), Ленинск-Кузнецком (6), Белово (5), Осинниках (5), Беловском МР (2), Березовском (2), Прокопьевске (1), Промышленновском МО (1), Таштагольском МР (1), Яйском МО (1). На 17 августа в Кузбассе у 5 215 человек подтвержден коронавирус.
Kursk.comвчера в 02:07
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Военные объекты ХАМАС дважды были атакованы самолетами ВВС Израиля

Провокации в виде отправки воздушных шаров со взрывчаткой из сектора Газа дополнились организацией беспорядков, во время которого палестинцы жгли покрышки, бросали взрывные устройства и гранаты в сторону забора безопасности на границе Израиля и сектора Газа.
Политическая Экспертиза16 августа в 10:32
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