Военные объекты ХАМАС дважды были атакованы самолетами ВВС Израиля

Провокации в виде отправки воздушных шаров со взрывчаткой из сектора Газа дополнились организацией беспорядков, во время которого палестинцы жгли покрышки, бросали взрывные устройства и гранаты в сторону забора безопасности на границе Израиля и сектора Газа.