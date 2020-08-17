Личная инфляция россиян резко выросла
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Экономисты "Ромира" видят причину увеличения личной инфляции в падении курса рубля, еще на 2,28% выросли цены за ЖКХ, на 1,24% – цены на товары, еще 0,84% добавил рост цен на бензин.В источнике
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