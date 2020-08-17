Экономика

ГородовойГородовойЛичная инфляция россиян в июле составила 1,36%

Личная инфляция россиян в июле 2020 года составила 1,36%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на расчеты исследовательского холдинга «Ромир». По данным издания, этот показатель сильно отличается от сведений, представленных Росстатом за тот же период.
Читать в источнике
Комментировать326

Подробнее о событии

Росстат прокомментировал данные по «завышенной» инфляции

REGNUM03:03

Росстат прокомментировал результаты исследования о росте личной инфляции россиян

ТАССвчера в 14:33

Росстат прокомментировал данные о росте личной инфляции россиян

Ведомостивчера в 14:32

Росстат объяснил результаты исследования о рекордном росте инфляции

Lenta.ruвчера в 15:27

«Ромир» сообщил о резком росте личной инфляции россиян

Коммерсантъвчера в 09:09

«Ромир» сообщил о рекорде личной инфляции россиян

РИА Новостивчера в 08:34

«Ромир» зафиксировал рекорд личной инфляции россиян

РБКвчера в 06:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7382 источника, обновлено в 03:28, Ашберн
Шоу-бизнес

Полина Гагарина засветила грудь в танце с Цискаридзе

РЕН ТВ вчера в 18:54
21
Происшествия

Суд арестовал принадлежащие Фургалу 3 млн рублей и два автомобиля

Басманный суд Москвы 17 августа арестовал в качестве обеспечительной меры более 3 млн рублей и два автомобиля, которые принадлежат экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.
Известия вчера в 05:23
632
Общество

В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ 00:29
316
Происшествия

Ефремов прибыл в Пресненский суд

ТАСС 03:05
7
Культура

Первый канал представил наставников девятого сезона шоу «Голос»

Главный продюсер Юрий Аксюта назвал имена тех, кто займет места в жюри проекта, набрав в свои команды талантливых участников и став для них наставниками.
Evo-rus.com 01:04
42
Экономика

В 2021 году владельцы петербургских ТЦ заплатят больше налогов

Во вторник, 18 августа, стало известно о том, что в 2021 году владельцы петербургских ТЦ заплатят больше налогов.
Piter.tv 01:56
19
Происшествия

В Нью-Йорке мужчина угрожал дипломатам генконсульства России

В российском генконсульстве рассказали о неизвестном мужчине, который с 10 по 16 августа забрасывал камнями автомобили и здание дипмиссии в Нью-Йорке.
Российская газета вчера в 23:40
96
Шоу-бизнес

Беременная Наталья Подольская улетела на отдых в Турцию без мужа

На официальной странице в Instagram появляются новые фотографии с отдыха в Турции, в который Подольская отправилась без мужа, а с сестрой и ее детьми.
CT news вчера в 09:49
80
Политика

В Белоруссии оппозиция представила состав координационного совета

Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова опубликовала в Facebook список членов Координационного совета.
РИА Новости вчера в 13:49
1,6K
Происшествия

Пациентка больницы под Курском очнулась в морге

В Курской области пациентка Горшеченской центральной районной больницы очнулась в морге.
Российская газета 03:13
344
Политика

Минобороны вернуло 26 российских детей из Сирии

Борт Минобороны России впервые после введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса прибыл в страну с российскими детьми, вывезенными из Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:15
65
Экономика

Лихтенштейн заподозрил беглого банкира Беджамова в отмывании денег

«В Лихтенштейне проводится расследование по подозрению в отмывании денежных средств в связи с упомянутыми фактами», — сообщил в ответе на запрос РБК заместитель генерального прокурора княжества Франк Хаун, добавив, что на данном этапе расследования не может предоставить больше деталей, в том числе имен подозреваемых, названий компаний и банков.
РБК вчера в 23:00
5
Политика

Лукашенко наградил силовиков за безупречную службу

Lenta.ru 03:25
6
Футбол

Гол Миранчука «Краснодару» собрал более 600 тысяч лайков

Bookmaker-ratings.ru 02:16
Технологии

VR-стартап привлек $100 млн от Прохорова и других инвесторов

Стартап Sensorium Corporation, занимающийся технологиями виртуальной реальности (VR), с момента своего запуска в 2018 году привлек от инвесторов $100 млн, говорится в заявлении компании.
РБК 03:24
1
Общество

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости вчера в 18:39
1,1K
Общество

Мишустин поручил провести на Дальнем Востоке генеральную уборку

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время рабочей поездки на Дальний Восток выразил удивление состоянием посещённых мест.
Life.ru 02:21
5
Общество

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Минтруд не поддержал инициативу о переносе рабочего дня с 31 декабря 2020 года на один из предшествующих выходных, поскольку это будет являться нарушением Трудового кодекса, однако намерен рассмотреть это пожелание при переносе выходных дней в 2021 году.
Известия вчера в 20:40
873
Политика

Поддержавший протестующих посол Белоруссии в Словакии подал в отставку

Поддержавший протестующих посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня подал заявление об отставке, сообщает белорусский портал tut.by.
РИА Новости 02:02
18
Политика

Лукашенко допустил проведение повторных выборов в Белоруссии

В ходе визита на Минский завод колесных тягачей президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил возможность проведения новых выборов главы республики.
Inc-news.ru вчера в 10:52
1,9K
Путешествия

Россияне массово скупили путевки по одному направлению в Турции

Самым популярным курортом Турции среди российских туристов в 2020 году оказалась Аланья.
Lenta.ru 02:39
5
Происшествия

В Рязанской области двое взрослых и ребенок погибли в ДТП с грузовиком

Иномарка попала под КамАЗ в Рязанской области, в результате погибли двое взрослых и двухлетний мальчик, сообщает во вторник управление МВД по региону.
РИА Новости 02:14
5
Общество

МТС и «МегаФон» прозванивают должника

MVNO-оператор получил иск за трафик Краснодарский виртуальный оператор Danycom, предлагавший бесплатную связь за рекламные SMS, столкнулся с исками от МТС и «дочки» «МегаФона» на 1,3 млрд руб. за неоплаченные услуги связи.
Коммерсантъ вчера в 18:09
Авто

Появились изображения серийного внедорожника Aurus Komendant

Как пишет издание «Российская газета», ФГУП НАМИ оформил охранные документы на полноразмерный внедорожник Aurus Komendant.
Тарантас Ньюс 03:22
16
Финансы

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 73,56 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,24%, до отметки в 73,56 рубля, курс евро опустился на 0,1%, до 87,42 рубля.
ТАСС 03:02
Общество

Глава Минэнерго РФ Александр Новак заразился коронавирусом

Благовещенск, 18 августа 2020, 09:04 — REGNUM Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заразился коронавирусной инфекцией.
REGNUM 02:04
1K
Общество

Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

Верховный суд России признал движение «Арестантский уклад един» (АУЕ) экстремистским и запретил его деятельность на территории РФ.
Известия вчера в 20:36
2,3K
Общество

Белорусский рабочий показал Соловьеву гениталии в прямом эфире

Рабочий белорусского автомобильного завода (БелАЗ) показал телеведущему Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» гениталии.
Lenta.ru вчера в 17:15
366
Политика

Лукашенко заявил о возможном превращении Белоруссии в кордон против РФ

Протесты могут сделать из Белоруссии «санитарный кордон» против России, заявил 17 августа президент республики Александр Лукашенко.
Известия вчера в 21:49
398
Шоу-бизнес

В Москве госпитализирован гражданский муж Надежды Бабкиной Евгений Гор

Гражданский муж Надежды Бабкиной Евгений Гор на странице в Instagram опубликовал фото, сделанное в больничной палате.
Дни24 вчера в 01:27
89
Как работают Яндекс.Новости?
Главное