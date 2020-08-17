Экономика
ГородовойЛичная инфляция россиян в июле составила 1,36%
Личная инфляция россиян в июле 2020 года составила 1,36%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на расчеты исследовательского холдинга «Ромир». По данным издания, этот показатель сильно отличается от сведений, представленных Росстатом за тот же период.
Читать в источнике
Оценить400
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7382 источника, обновлено в 03:28, Ашберн
Шоу-бизнес
Полина Гагарина засветила грудь в танце с Цискаридзе
РЕН ТВ вчера в 18:54
Происшествия
Суд арестовал принадлежащие Фургалу 3 млн рублей и два автомобиля
Басманный суд Москвы 17 августа арестовал в качестве обеспечительной меры более 3 млн рублей и два автомобиля, которые принадлежат экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.
Известия вчера в 05:23
Общество
В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей
Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ 00:29
Культура
Первый канал представил наставников девятого сезона шоу «Голос»
Главный продюсер Юрий Аксюта назвал имена тех, кто займет места в жюри проекта, набрав в свои команды талантливых участников и став для них наставниками.
Evo-rus.com 01:04
Экономика
В 2021 году владельцы петербургских ТЦ заплатят больше налогов
Во вторник, 18 августа, стало известно о том, что в 2021 году владельцы петербургских ТЦ заплатят больше налогов.
Piter.tv 01:56
Происшествия
В Нью-Йорке мужчина угрожал дипломатам генконсульства России
В российском генконсульстве рассказали о неизвестном мужчине, который с 10 по 16 августа забрасывал камнями автомобили и здание дипмиссии в Нью-Йорке.
Российская газета вчера в 23:40
Шоу-бизнес
Беременная Наталья Подольская улетела на отдых в Турцию без мужа
На официальной странице в Instagram появляются новые фотографии с отдыха в Турции, в который Подольская отправилась без мужа, а с сестрой и ее детьми.
CT news вчера в 09:49
Политика
В Белоруссии оппозиция представила состав координационного совета
Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова опубликовала в Facebook список членов Координационного совета.
РИА Новости вчера в 13:49
Происшествия
Пациентка больницы под Курском очнулась в морге
В Курской области пациентка Горшеченской центральной районной больницы очнулась в морге.
Российская газета 03:13
Политика
Минобороны вернуло 26 российских детей из Сирии
Борт Минобороны России впервые после введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса прибыл в страну с российскими детьми, вывезенными из Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:15
Экономика
Лихтенштейн заподозрил беглого банкира Беджамова в отмывании денег
«В Лихтенштейне проводится расследование по подозрению в отмывании денежных средств в связи с упомянутыми фактами», — сообщил в ответе на запрос РБК заместитель генерального прокурора княжества Франк Хаун, добавив, что на данном этапе расследования не может предоставить больше деталей, в том числе имен подозреваемых, названий компаний и банков.
РБК вчера в 23:00
Политика
Лукашенко наградил силовиков за безупречную службу
Lenta.ru 03:25
Футбол
Гол Миранчука «Краснодару» собрал более 600 тысяч лайков
Bookmaker-ratings.ru 02:16
Технологии
VR-стартап привлек $100 млн от Прохорова и других инвесторов
Стартап Sensorium Corporation, занимающийся технологиями виртуальной реальности (VR), с момента своего запуска в 2018 году привлек от инвесторов $100 млн, говорится в заявлении компании.
РБК 03:24
Общество
В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет
Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости вчера в 18:39
Общество
Мишустин поручил провести на Дальнем Востоке генеральную уборку
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время рабочей поездки на Дальний Восток выразил удивление состоянием посещённых мест.
Life.ru 02:21
Общество
Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
Минтруд не поддержал инициативу о переносе рабочего дня с 31 декабря 2020 года на один из предшествующих выходных, поскольку это будет являться нарушением Трудового кодекса, однако намерен рассмотреть это пожелание при переносе выходных дней в 2021 году.
Известия вчера в 20:40
Политика
Поддержавший протестующих посол Белоруссии в Словакии подал в отставку
Поддержавший протестующих посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня подал заявление об отставке, сообщает белорусский портал tut.by.
РИА Новости 02:02
Политика
Лукашенко допустил проведение повторных выборов в Белоруссии
В ходе визита на Минский завод колесных тягачей президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил возможность проведения новых выборов главы республики.
Inc-news.ru вчера в 10:52
Путешествия
Россияне массово скупили путевки по одному направлению в Турции
Самым популярным курортом Турции среди российских туристов в 2020 году оказалась Аланья.
Lenta.ru 02:39
Происшествия
В Рязанской области двое взрослых и ребенок погибли в ДТП с грузовиком
Иномарка попала под КамАЗ в Рязанской области, в результате погибли двое взрослых и двухлетний мальчик, сообщает во вторник управление МВД по региону.
РИА Новости 02:14
Общество
МТС и «МегаФон» прозванивают должника
MVNO-оператор получил иск за трафик Краснодарский виртуальный оператор Danycom, предлагавший бесплатную связь за рекламные SMS, столкнулся с исками от МТС и «дочки» «МегаФона» на 1,3 млрд руб. за неоплаченные услуги связи.
Коммерсантъ вчера в 18:09
Авто
Появились изображения серийного внедорожника Aurus Komendant
Как пишет издание «Российская газета», ФГУП НАМИ оформил охранные документы на полноразмерный внедорожник Aurus Komendant.
Тарантас Ньюс 03:22
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 73,56 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,24%, до отметки в 73,56 рубля, курс евро опустился на 0,1%, до 87,42 рубля.
ТАСС 03:02
Общество
Глава Минэнерго РФ Александр Новак заразился коронавирусом
Благовещенск, 18 августа 2020, 09:04 — REGNUM Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заразился коронавирусной инфекцией.
REGNUM 02:04
Общество
Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ
Верховный суд России признал движение «Арестантский уклад един» (АУЕ) экстремистским и запретил его деятельность на территории РФ.
Известия вчера в 20:36
Общество
Белорусский рабочий показал Соловьеву гениталии в прямом эфире
Рабочий белорусского автомобильного завода (БелАЗ) показал телеведущему Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» гениталии.
Lenta.ru вчера в 17:15
Политика
Лукашенко заявил о возможном превращении Белоруссии в кордон против РФ
Протесты могут сделать из Белоруссии «санитарный кордон» против России, заявил 17 августа президент республики Александр Лукашенко.
Известия вчера в 21:49
Шоу-бизнес
В Москве госпитализирован гражданский муж Надежды Бабкиной Евгений Гор
Гражданский муж Надежды Бабкиной Евгений Гор на странице в Instagram опубликовал фото, сделанное в больничной палате.
Дни24 вчера в 01:27