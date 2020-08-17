Экономика

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Личная инфляция россиян в июле 2020 года составила 1,36%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на расчеты исследовательского холдинга «Ромир». По данным издания, этот показатель сильно отличается от сведений, представленных Росстатом за тот же период.
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Росстат прокомментировал данные о росте личной инфляции россиян

Ведомости14:32

Эксперты зафиксировали рекорд личной инфляции россиян

Газета.Ru08:28

«Ромир» сообщил о резком росте личной инфляции россиян

Коммерсантъ09:09

«Ромир» сообщил о рекорде личной инфляции россиян

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«Ромир» в отличие от Росстата обнаружил резкий рост личной инфляции россиян

News.ru14:08

Данные россиян и Росстата об инфляции рекордно разошлись

Lenta.ru07:37

«Ромир» зафиксировал рекорд личной инфляции россиян

РБК06:30
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Происшествия

В дельфинарии Сочи кит укусил 11-летнего ребенка

В сочинском дельфинарии предположительно белуха (вид зубатых китов) укусила 11-летнего мальчика. Инцидент произошел в минувшую субботу.
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Игра по «Скотному двору» Оруэлла выйдет осенью

Студия Neria представила тизер игры по мотивам произведения «Скотный двор» Джорджа Оруэлла.
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Социальные связи предотвращают развитие депрессии

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Очевидцы сообщили о движении колонн спецтехники без номеров в сторону Белоруссии

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В Белоруссии оппозиция опубликовала состав координационного совета

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Шоу-бизнес

Беременная Наталья Подольская улетела на отдых в Турцию без мужа

На официальной странице в Instagram появляются новые фотографии с отдыха в Турции, в который Подольская отправилась без мужа, а с сестрой и ее детьми.
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Политика

Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагал оппозиционерам пересчет голосов на президентских выборах.
Коммерсантъ 14:12
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Финансы

Эксперт заявил, что эта неделя станет критически важной для рубля

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Газета.Ru 09:15
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Общество

Названа средняя зарплата учителей в России

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Происшествия

Президент Португалии спас двух тонущих девушек

Известия 12:38
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Экономика

Альянс Китая и России ударил по позициям доллара

Москва и Пекин придерживаются курса на отказ от американской валюты: проводимая странами политика дедолларизации торговли привела к тому, что сегодня в долларах впервые в истории производится меньше половины всех расчетов между странами, а доля национальных валют в операциях — максимальна.
Газета.Ru 15:24
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Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук во второй раз вышла замуж

Вчера в Гагаринском ЗАГСе столицы состоялась свадьба 51-летней Светланы Бондарчук и 46-летнего Сергея Харченко.
МонаВиста вчера в 06:19
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Космос

Ученые обнаружили необычное «сердцебиение» черной дыры

Ученые-астрофизики нашли "сердцебиение" в гамма-диапазоне, исходящее из газового облака в созвездии Орла, которое гравитационно связано с черной дырой.
Москва 24 14:36
Общество

В Свердловской области ослабили ряд ограничений из-за коронавируса

В Свердловской области с 18 августа возобновит работу общепит, в том числе рестораны, кафе, столовые и бары.
РБК 11:15
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Политика

Глава штаба Тихановской призвала начать всеобщую забастовку

Глава штаба оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз призвала жителей страны начать всеобщую забастовку.
Lenta.ru 15:08
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Происшествия

Норвежца задержали в Осло по подозрению в нарушении гостайны

Фигуранту уже предъявлено обвинение в нарушении статей 123 и 124 Уголовного кодекса Норвегии, которые касаются разглашения государственной тайны и грубого ее разглашения.
Известия 07:44
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Политика

Зеленский сменил состав СНБО Украины

Согласно указу в новый состав СНБО вошли глава внешней разведки Украины Валерий Кондратюк, глава Национального Банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, а также министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.
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Политика

N-TV раскрыл стратегию США против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты Америки используют против энергетического проекта "Северный поток - 2" почти ту же стратегию, что и в отношении ядерной программы Ирана, сообщает немецкий телеканал N-TV.
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Игры

Take-Two зарегистрировала домен с возможным местом действия GTA 6

Многие пользователи предположили, что новый домен может указывать на место действия в игре GTA 6. Так, разработчик может начать подготовку к глобальной маркетинговой кампании, приуроченную к анонсу игры.
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Политика

США расширили санкции против Huawei

США в очередной раз увеличили санкционное давление на китайскую телекоммуникационную компанию Huawei, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.
Коммерсантъ 10:22
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Происшествия

Правозащитники сообщили об аресте 30 протестующих в районе Куштау

Ишимбайский городской суд арестовал около 30 задержанных во время протестов на шихане Куштау в Башкирии, сообщила РИА Новости секретарь совета по правам человека при главе региона Зульфия Гайсина.
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Авто

Skybus Gaz V-Class. Во Вьетнаме построили роскошную «Газель»

Во Вьетнаме местный дистрибьютор Горьковского автозавода, Gaz Viet Nam, построил на базе микроавтобуса «Газель NEXT» роскошный бизнес-офис на колесах.
Южный автомобиль 10:36
Общество

Многотысячная акция протеста проходит около СИЗО в Минске

Несколько тысяч жителей Минска проводят акцию протеста против насилия со стороны белорусских силовиков у стен следственного изолятора на улице Володарского в Минске, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 14:55
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Наука

Назван материал, который лучше всего защищает от коронавируса

Учёные из Агентства общественного здравоохранения Канады и Манитобского университета установили, что хлопок является лучшим материалом одежды против коронавируса.
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Общество

В Минске уволили главу театра после поддержки протестов

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Футбол

Арбитры матча «Спартака» с «Сочи» отстранены от судейства

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что рефери Василий Казарцев и Алексей Еськов, работавшие на скандальном матче первого тура Премьер-лиги между "Спартаком" и "Сочи" (2:2), отстранены от судейства.
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Армия и оружие

В МИД России оценили соглашение об увеличении контингента США в Польше

Наращивание военного присутствия США в Польше будет способствовать эскалации напряженности у западных границ России, заявила в понедельник, 17 августа, официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.
Известия 13:58
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Армия и оружие

В России разработали универсальный гранатометный комплекс для пехоты

В состав комплекса входят противотанковая граната и штурмовая граната с термобарическими зарядами объемного взрыва.
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Политика

Разговор Лукашенко с бастующими рабочими попал на видео

Разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с бастующими рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) попал на видео.
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Названы затраты на обслуживание Tesla Model S

Evo-rus.com 06:10
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