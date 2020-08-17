Экономика
ГородовойЛичная инфляция россиян в июле составила 1,36%
Личная инфляция россиян в июле 2020 года составила 1,36%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на расчеты исследовательского холдинга «Ромир». По данным издания, этот показатель сильно отличается от сведений, представленных Росстатом за тот же период.
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Происшествия
В дельфинарии Сочи кит укусил 11-летнего ребенка
В сочинском дельфинарии предположительно белуха (вид зубатых китов) укусила 11-летнего мальчика. Инцидент произошел в минувшую субботу.
Российская газета 10:43
Игры
Игра по «Скотному двору» Оруэлла выйдет осенью
Студия Neria представила тизер игры по мотивам произведения «Скотный двор» Джорджа Оруэлла.
Матч ТВ 12:06
Наука
Социальные связи предотвращают развитие депрессии
Evo-rus.com 09:02
Политика
Очевидцы сообщили о движении колонн спецтехники без номеров в сторону Белоруссии
Коммерсантъ 05:23
Шоу-бизнес
Беременная Наталья Подольская улетела на отдых в Турцию без мужа
На официальной странице в Instagram появляются новые фотографии с отдыха в Турции, в который Подольская отправилась без мужа, а с сестрой и ее детьми.
CT news 09:49
Политика
Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагал оппозиционерам пересчет голосов на президентских выборах.
Коммерсантъ 14:12
Финансы
Эксперт заявил, что эта неделя станет критически важной для рубля
Аналитик добавил, что на следующей неделе курс евро может упасть ниже 85 рублей, а доллар - до 72,5. Колебания валюты начались вслед за изменениями на нефтяном рынке, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению.
Газета.Ru 09:15
Общество
Названа средняя зарплата учителей в России
Известия вчера в 20:00
Происшествия
Президент Португалии спас двух тонущих девушек
Известия 12:38
Экономика
Альянс Китая и России ударил по позициям доллара
Москва и Пекин придерживаются курса на отказ от американской валюты: проводимая странами политика дедолларизации торговли привела к тому, что сегодня в долларах впервые в истории производится меньше половины всех расчетов между странами, а доля национальных валют в операциях — максимальна.
Газета.Ru 15:24
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук во второй раз вышла замуж
Вчера в Гагаринском ЗАГСе столицы состоялась свадьба 51-летней Светланы Бондарчук и 46-летнего Сергея Харченко.
МонаВиста вчера в 06:19
Космос
Ученые обнаружили необычное «сердцебиение» черной дыры
Ученые-астрофизики нашли "сердцебиение" в гамма-диапазоне, исходящее из газового облака в созвездии Орла, которое гравитационно связано с черной дырой.
Москва 24 14:36
Общество
В Свердловской области ослабили ряд ограничений из-за коронавируса
В Свердловской области с 18 августа возобновит работу общепит, в том числе рестораны, кафе, столовые и бары.
РБК 11:15
Политика
Глава штаба Тихановской призвала начать всеобщую забастовку
Глава штаба оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз призвала жителей страны начать всеобщую забастовку.
Lenta.ru 15:08
Происшествия
Норвежца задержали в Осло по подозрению в нарушении гостайны
Фигуранту уже предъявлено обвинение в нарушении статей 123 и 124 Уголовного кодекса Норвегии, которые касаются разглашения государственной тайны и грубого ее разглашения.
Известия 07:44
Политика
Зеленский сменил состав СНБО Украины
Согласно указу в новый состав СНБО вошли глава внешней разведки Украины Валерий Кондратюк, глава Национального Банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, а также министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.
РБК 14:21
Политика
N-TV раскрыл стратегию США против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты Америки используют против энергетического проекта "Северный поток - 2" почти ту же стратегию, что и в отношении ядерной программы Ирана, сообщает немецкий телеканал N-TV.
Капитал страны 11:57
Игры
Take-Two зарегистрировала домен с возможным местом действия GTA 6
Многие пользователи предположили, что новый домен может указывать на место действия в игре GTA 6. Так, разработчик может начать подготовку к глобальной маркетинговой кампании, приуроченную к анонсу игры.
Чемпионат 10:43
Политика
США расширили санкции против Huawei
США в очередной раз увеличили санкционное давление на китайскую телекоммуникационную компанию Huawei, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.
Коммерсантъ 10:22
Происшествия
Правозащитники сообщили об аресте 30 протестующих в районе Куштау
Ишимбайский городской суд арестовал около 30 задержанных во время протестов на шихане Куштау в Башкирии, сообщила РИА Новости секретарь совета по правам человека при главе региона Зульфия Гайсина.
РИА Новости 10:49
Авто
Skybus Gaz V-Class. Во Вьетнаме построили роскошную «Газель»
Во Вьетнаме местный дистрибьютор Горьковского автозавода, Gaz Viet Nam, построил на базе микроавтобуса «Газель NEXT» роскошный бизнес-офис на колесах.
Южный автомобиль 10:36
Общество
Многотысячная акция протеста проходит около СИЗО в Минске
Несколько тысяч жителей Минска проводят акцию протеста против насилия со стороны белорусских силовиков у стен следственного изолятора на улице Володарского в Минске, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 14:55
Наука
Назван материал, который лучше всего защищает от коронавируса
Учёные из Агентства общественного здравоохранения Канады и Манитобского университета установили, что хлопок является лучшим материалом одежды против коронавируса.
ForPost 04:53
Общество
В Минске уволили главу театра после поддержки протестов
RT на русском 11:56
Футбол
Арбитры матча «Спартака» с «Сочи» отстранены от судейства
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что рефери Василий Казарцев и Алексей Еськов, работавшие на скандальном матче первого тура Премьер-лиги между "Спартаком" и "Сочи" (2:2), отстранены от судейства.
Российская газета 12:20
Армия и оружие
В МИД России оценили соглашение об увеличении контингента США в Польше
Наращивание военного присутствия США в Польше будет способствовать эскалации напряженности у западных границ России, заявила в понедельник, 17 августа, официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.
Известия 13:58
Армия и оружие
В России разработали универсальный гранатометный комплекс для пехоты
В состав комплекса входят противотанковая граната и штурмовая граната с термобарическими зарядами объемного взрыва.
Evo-rus.com 03:32
Политика
Разговор Лукашенко с бастующими рабочими попал на видео
Разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с бастующими рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) попал на видео.
Lenta.ru 07:45
Авто
Названы затраты на обслуживание Tesla Model S
Evo-rus.com 06:10