Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Городовой
Городовой

Личная инфляция россиян в июле составила 1,36%

Личная инфляция россиян в июле 2020 года составила 1,36%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на расчеты исследовательского холдинга «Ромир». По данным издания, этот показатель сильно отличается от сведений, представленных Росстатом за тот же период.В источнике
Подробнее о событии
Ведомости

Росстат прокомментировал данные о росте личной инфляции россиян

Ведомостивчера в 14:32
ТАСС

Росстат прокомментировал результаты исследования о росте личной инфляции россиян

ТАССвчера в 14:33
Lenta.ru

Росстат объяснил результаты исследования о рекордном росте инфляции

Lenta.ruвчера в 15:27
REGNUM

Росстат прокомментировал данные по «завышенной» инфляции

REGNUM03:03
Коммерсантъ

«Ромир» сообщил о резком росте личной инфляции россиян

Коммерсантъвчера в 09:09
РИА Новости

«Ромир» сообщил о рекорде личной инфляции россиян

РИА Новостивчера в 08:34
РБК

«Ромир» зафиксировал рекорд личной инфляции россиян

РБКвчера в 06:30

В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
322

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
1,2K

Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
2,3K

Германия начала переговоры с Тихановской о смещении Лукашенко

Немецкое федеральное правительство работает с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, которая в очередном видеообращении изъявила желание единолично провозгласить себя главой республики вместо Александра Лукашенко.
Новостной фронтвчера в 07:05
550

Банки намерены сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей удержат 1%, то банкам придется сократить кэшбэки с покупок в малых торговых точках, кроме того, в таком случае обслуживанием платежных терминалов займутся компании.
Газета.Ru01:19
21

Петербуржца ударили ножом за замечание в адрес приезжих из Дагестана

Санкт-Петербург, 18 августа 2020, 09:02 — REGNUM Молодой петербуржец получил удар ножом в ногу после того, как сделал замечание двум пьяным приезжим из Дагестана, грубо пристававшим к прохожим на Дворцовой набережной.
REGNUM02:02
213