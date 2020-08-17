Личная инфляция россиян в июле составила 1,36%
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Личная инфляция россиян в июле 2020 года составила 1,36%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на расчеты исследовательского холдинга «Ромир». По данным издания, этот показатель сильно отличается от сведений, представленных Росстатом за тот же период.В источнике
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