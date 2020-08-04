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ТАСС
ТАСС

Власти Москвы опровергли информацию об утечке данных избирателей

Ранее издание "Коммерсантъ" сообщило, что мошенники пытаются продать личные данные - обезличенные номера паспортов - якобы участников электронного голосования по поправкам к конституции, проходившего в Москве и Нижегородской области с 25 по 30 июня.В источнике
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Эхо Москвы

«Коммерсантъ»: Мошенники пытаются продать в интернете данные участников электронного голосования по поправкам

Эхо Москвы07:09
Московский Комсомолец

Костырко: Информацию о продаже базы данных онлайн-голосования - фейк

Московский Комсомолец07:21
Интерфакс

В Москве назвали «пустышкой» выставленную на продажу базу данных избирателей

Интерфакс05:45
ТАСС

Власти Москвы опровергли информацию об утечке данных избирателей

ТАСС07:22
Коммерсантъ

База данных голосовавших по поправкам к Конституции продается в даркнете

Коммерсантъ02:54
РБК

В даркнет утекла база данных проголосовавших по поправкам в Конституцию

РБК23:22
URA.Ru

Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции

URA.Ru18:55

Валерий Соловей: Россия примет участие в подавлении протестов в Белоруссии

«Вероятность начала революции в соседнем государстве достаточно высока, и как только она начнется, Россия примет участие в подавлении протестов в Белоруссии», - заявил политолог Валерий Соловей.
Веквчера в 14:01

Шойгу: ежемесячная надбавка военнослужащим составит 23 тыс. рублей

«Приказ о введении с 1 июля 2020 года ежемесячной надбавки военнослужащим лётного состава, плавсостава, Главного управления Генштаба и Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) подписан 17 июля», — уточнил Шойгу.
REGNUM04:28
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Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБКвчера в 12:59
1K

Минфин предложил увеличить расходы на администрацию президента

Отмечается, что по статье расходов «Обеспечение деятельности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации и государственных служащих администрации президента Российской Федерации» в 2021 году планируется рост на 1,13 млрд рублей — до 25,9 млрд рублей.
RT на русском04:38
1,4K

Минобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что военнообязанным жителям приграничной с Россией Витебской области направили повестки о необходимости явиться в пункты сбора 10 августа (следующий день после голосования на президентских выборах).
РИА Новости04:04
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В Крыму семилетняя девочка спасла из воды пятилетнего мальчика

«Пятилетний мальчик из Когалыма (Ханты-Мансийский АО) катался на самокате и упал в бассейн, семилетняя девочка Дарья из города-героя Тула ни секунды не раздумывая, как была в платье - бросилась в бассейн и спасла жизнь не умеющему плавать мальчишке», - рассказал Александр Кирьяков.
ForPost06:10
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Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК06:23
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В ОАК анонсировали первый полёт МС-21 с российскими двигателями

Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») Юрий Слюсарь в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что новый российский самолёт МС-21 совершит первый полёт с произведёнными в России двигателями ПД-14 до конца 2020 года.
RT на русскомвчера в 06:30
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Российский врач связал шум в ушах с симптомами смертельных заболеваний

Российский врач-эндокринолог и диетолог Михаил Заботин в интервью изданию «Слово и Дело» завил, что шум в ушах может говорить о симптомах возрастных смертельных заболеваний, поэтому данной проблеме стоит уделить особое внимание.
Live24вчера в 11:02
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«Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном по соглашению сторон

"Химки" 1 августа объявили об уходе Юрана с поста главного тренера команды, при этом сам специалист сообщил РИА Новости, что удивлен заявлением клуба о своей отставке и отметил, что официальных документов не подписывал.
РИА Новости05:36
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