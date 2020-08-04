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Ранее издание "Коммерсантъ" сообщило, что мошенники пытаются продать личные данные - обезличенные номера паспортов - якобы участников электронного голосования по поправкам к конституции, проходившего в Москве и Нижегородской области с 25 по 30 июня.В источнике
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