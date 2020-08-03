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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Личная информация избирателей поступила к хакерам в обработку

Личная информация избирателей поступила к хакерам в обработку Хакеры нашли применение утекшим паспортным данным участников электронного голосования по поправкам к Конституции.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Личная информация избирателей поступила к хакерам в обработку

Мошенники пытаются монетизировать утекшие в интернет данные участников электронного голосования по поправкам к Конституции, проходившего с 25 июня по 1 июля, обнаружил "Ъ".
Коммерсантъ18:13
Подробнее о событии
Фонтанка.Ру

В даркнете появилась база данных голосовавших по поправкам в Конституцию. Купить информацию предлагают оптом и в розницу

Фонтанка.Ру01:08
Коммерсантъ

Личная информация избирателей поступила к хакерам в обработку

Коммерсантъ18:13
Эхо Москвы

Украденные данные участников электронного голосования выставили на продажу в интернете

Эхо Москвы01:02
Новая газета

«Коммерсант» узнал об утечке данных более миллиона участников голосования по поправкам в Конституцию

Новая газета00:58
РБК

В даркнет утекла база данных проголосовавших по поправкам в Конституцию

РБК23:22
URA.Ru

Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции

URA.Ru18:55
Московский Комсомолец

В Сеть утекла база данных проголосовавших по поправкам в Конституцию

Московский Комсомолец01:06

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

По мнению руководителя департамента аудиторских услуг Антона Усова, после разрыва соглашения в бюджет России начнет поступать больше средств, так как большинство крупных российских компаний в 2019 году вывели через Кипр из страны почти $2 трлн и эта сумма облагалась налогом по пониженным ставкам.
Известия01:09
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Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфаксвчера в 08:32
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Экс-король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну

Почетный король Испании Хуан Карлос I принял решение покинуть страну, чтобы оградить своего сына Филиппа VI от скандалов, которые преследуют его в последнее время, и дать тому возможность царствовать без лишних проблем.
Российская газетавчера в 14:02
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Треть утечек данных людей с коронавирусом пришлась на Россию

В количественном соотношении ситуация выглядит лучше: всего в мире пострадали 3,43 млн человек, а в России — только 35,5 тыс. По словам руководителя направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрея Арсентьева, большинство случаев — это утечки данных отдельных лиц или списков из нескольких десятков или сотен человек.
Коммерсантъ21:06
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ВОЗ оценила уровень летальности от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения оценивает уровень летальности среди пациентов с COVID-19 примерно в 0.6%, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
РИА Новостивчера в 08:15
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Посылки из Китая с неизвестными семенами объяснили мошенничеством

Напомним, ранее стало известно о получении жителями ряда стран, среди которых США, Канада, Новая Зеландия и Великобритания, загадочных посылок из КНР, в которых вопреки надписям на упаковках о бижутерии или игрушках находились неизвестные семена.
Деловое.ТВ2 августа в 04:27
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Месси превзошел Роналду по итоговому сравнению статистики игроков за нынешний сезон

Роналду превзошел своего основного конкурента за личные призы по количеству голов — 31 против 25, и завоеванным трофеям — португалец выиграл с туринцами Серию А, а каталонцы стали вторыми в Примере.
Матч ТВ22:02

Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБКвчера в 12:59
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