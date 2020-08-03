Личная информация избирателей поступила к хакерам в обработку
Личная информация избирателей поступила к хакерам в обработку Хакеры нашли применение утекшим паспортным данным участников электронного голосования по поправкам к Конституции.В источнике
С чего всё началось
Личная информация избирателей поступила к хакерам в обработку
Мошенники пытаются монетизировать утекшие в интернет данные участников электронного голосования по поправкам к Конституции, проходившего с 25 июня по 1 июля, обнаружил "Ъ".
Коммерсантъ18:13
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