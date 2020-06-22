Экономика
КоммерсантъРоссия опередила весь мир по росту личных богатств
По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно. Однако после 2014 года темпы роста в России приблизились к среднемировым: в 2018 – 2019 годах они составили 10,4% против 9,6% в мире.
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с чего всё началось
За последние 20 лет объем частных финансовых состояний россиян (без учета недвижимости, золота в слитках и монетах) вырос в 16 раз — с $0,1 до $1,6 трлн.Forbesвчера в 17:00
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Политика
Путин раскритиковал выпячивающих свое благосостояние чиновников
Президент Владимир Путин считает, что чиновники, которые призваны служить людям, не должны "выпячивать напоказ" свое благосостояние — это просто неприлично, потому что сотни тысяч россиян живут очень скромно.
РИА Новости вчера в 06:41
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия 06:36
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Коммерсантъ 05:38
Общество
Визовые центры Великобритании в России возобновили работу
Британские визовые центры в РФ с 22 июня начинают выдачу паспортов, подача новых заявлений возможна с 29 июня.
ТАСС 08:13
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 21 июня рекордное число заражений коронавирусом за сутки — 183 020.
Lenta.ru 02:02
Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку после поражения от «Зенита»
Известия вчера в 22:51
Путешествия
Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля
Все наиболее популярные туристические направления страны, закрытые из-за пандемии COVID-19, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
РИА Новости 06:34
Единоборства
Тактаров прокомментировал поражение Волкова от Блейдса
Прославленный боец смешанных единоборств Олег Тактаров поделился впечатлениями от поражения Александра Волкова в противостоянии с Кёртисом Блейдсом, намекнув, что россиянину необходимо сменить команду.
Чемпионат вчера в 02:47
Наука
Коронавирус может выживать в речной воде до 25 дней
Медики из Британии и Польши проследили за тем, как коронавирус нового типа ведет себя при попадании в воду, а также оценили опасность употребления неочищенной воды в двух десятках стран.
ТАСС Наука 06:46
Политика
Адвокат: прокуратура Нидерландов спешит с выводами по делу MH17
Голландский адвокат Баудевейн ван Эйк, представляющий на суде по крушению малайзийского Boeing на востоке Украины интересы обвиняемого Олега Пулатова, считает, что прокуратура Нидерландов, которые возглавляют международное расследование по авиакатастрофе, спешит с выводами о причастности ЗРК "Бук" к крушению рейса MH17.
РИА Новости 06:51
Происшествия
Адвокат объяснил, почему Ефремов сел пьяным за руль
РИА Новости вчера в 22:53
Происшествия
Бойфренд назвал причину смерти блогера Насти Тропицель
Бойфренд 18-летней блогера-миллионерши Насти Тропицель рассказал, что причиной смерти девушки стал вобблинг - раскачивание мотоцикла во время езды.
Газета.Ru 03:11
Общество
Голикова заявила, что россиянам придется носить маски и осенью
Россиянам и осенью придется носить маски и пользоваться антисептиками - Голикова.
ТАСС 08:30
Происшествия
Ученый Ковалев получил 7 лет колонии за госизмену
Мособлсуд в понедельник приговорил к 7 годам колонии строгого режима бывшего начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева, признав его виновным в государственной измене.
Интерфакс 08:02
Политика
Песков разъяснил слова Путина о территориальных подарках
Территориальные подарки русского народа, о которых говорил президент России Владимир Путин, имелись в виду как ранее допущенные системные ошибки в конституции, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Радио Sputnik 05:38
Политика
Более 10% американцев считают, что США воевали с Россией до 1945 года
Москва, 22 июня 2020, 12:57 — REGNUM Свыше 70% жителей США не знают, что 8 мая на Западе отмечают день капитуляции Германии во Второй мировой войне.
REGNUM 05:57
Общество
НИЦ Гамалеи: российская вакцина защитит от коронавируса на два года
Созданная совместно с Минобороны вакцина от коронавируса будет действовать более двух лет, сообщил директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 18:39
Общество
ФСБ рассекретила преступления нацистов в Крыму
В Крыму ФСБ рассекретила и передала в Государственный архив республики документы о фактах нацистских преступлений против мирного населения полуострова в годы Великой Отечественной войны.
Lenta.ru 06:09
Политика
Путин заявил, что Россия не «приобретала» Крым
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Крым вошел в состав России в результате демократических выборов.
Piter.tv вчера в 09:12
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной выложил ее фото в бикини
Фотограф Дмитрий Исхаков выложил в Instagram фотографию своей жены Полины Гагариной и двух детей.
Телеканал 360° вчера в 17:29
Общество
Ограничительные меры в Свердловской области продлены до 29 июня
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил все ограничения, связанные с распространением коронавируса, еще на неделю – до 29 июня.
Вечерние Ведомости 08:37
Политика
Путин прокомментировал заявления Зеленского о Второй мировой войне
По словам Путина, заявления украинского коллеги о Второй мировой войне могут негативно сказаться на отношениях Москвы и Киева.
RuNews24.ru вчера в 19:30
Общество
Татарстан выходит на второй этап снятия ограничений
Татарстан вышел на второй этап снятия ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса.
Менделеевские новости 04:34
Политика
Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый президентский срок в случае принятия соответствующий поправки в Конституцию.
Вести Татарстан вчера в 08:46
Кино
Федор Добронравов объяснил перенос съемок сериала «Сваты» на 2021 год
Актер Федор Добронравов сообщил, что седьмой сезон популярного сериала "Сваты" задерживается на год из-за пандемии коронавируса.
Что происходит 07:53
Происшествия
Адвокат Соколова поставил под сомнение будущий приговор
Адвокат Сергей Лукьянов Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга "Суд в очередной раз отказал в ознакомлении с вещественными доказательствами, что может быть чреватым отменой приговора, это грубейшее нарушения права на защиту", — пояснил адвокат Лукьянов.
REGNUM 07:37
Энергетика
Польша намерена получать основной объем газа из США
Варшава рассчитывает в будущем импортировать большую часть газа из США, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ 08:03
Политика
Россия отказалась от использования РЛС «Балхаш» в Казахстане
РИА Новости 05:28