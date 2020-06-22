Экономика
Вести.RuЛичное богатство россиян выросло до 90% ВВП страны
Сумма частного финансового богатства граждан России выросла с 1999 года в 16 раз, до $1,6 триллиона. Это около 90% ВВП страны за 2019 год, подсчитала Boston Consulting Group. Из этой суммы $500 миллиардов находится за рубежом, а $1,1 триллиона — в России.
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с чего всё началось
За последние 20 лет объем частных финансовых состояний россиян (без учета недвижимости, золота в слитках и монетах) вырос в 16 раз — с $0,1 до $1,6 трлн.Forbesвчера в 17:00
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Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
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Минобороны России опубликовало историю Василия Теркина
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В Ленинградской области на озере Любимовском была расстреляна лодка с отдыхающими.
Российская газета 03:26
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Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей
Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Кавказ Пост 10:10
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Театралы призвали Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии»
Пресс-атташе театра "Практика" Мария Никитина сообщила, что в адрес министра культуры Ольги Любимовой направлено письмо в защиту обвиняемых по делу "Седьмой студии".
Московский Комсомолец 05:16
Общество
Хабиб Нурмагомедов рассказал о тяжелом состоянии отца
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что несмотря на излечение от коронавируса состояние его отца Абдулманапа остаётся тяжёлым.
Российская газета 17:42
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Муж Полины Гагариной подтвердил слухи о расставании с певицей
Фотограф Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с певицей Полиной Гагариной после шести лет брака.
Газета.Ru 10:58
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Если действительно идет подготовка этих игр к релизу, то их анонс состоится, вероятнее всего, до начала осени.
Evo-rus.com 10:53
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Инцидент, который произошел между кораблями Франции и Турции в Средиземном море, — это иллюстрация смерти мозга НАТО.
РБК 16:47
Общество
В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
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Lenta.ru вчера в 10:49
Шоу-бизнес
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Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
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Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия 06:36
Происшествия
В массовой аварии на КАД в Петербурге погиб человек
На кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием семи автомобилей, в результате погиб человек.
РБК 14:50
Футбол
Умер чемпион Европы и легенда «Милана» Пьерино Прати
В составе сборной Италии Прати стал чемпионом Европы в 1968 году и серебряным призером чемпионата мира в 1970 году.
Матч ТВ 16:15
Спорт
30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов
Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru 06:43
Здоровье
«Медленный яд»: профессор Ковальков перечислил самые вредные продукты
Российский профессор-диетолог Алексей Ковальков перечислил самые вредные продукты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:56
Технологии
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ 15:18
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:02
Футбол
Гол Роналду помог «Ювентусу» победить «Болонью»
Туринский «Ювентус» одержал гостевую победу над «Болоньей» (2:0) в матче 27-го тура чемпионата Италии.
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Apple представила операционную систему iOS 14
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Opel показал новый Mokka на видео
Известно, что в основу Opel Mokka следующего поколения ляжет модульная платформа CMP, на которой уже построены кроссовер Peugeot 2008 и ряд других моделей PSA Group.
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США приостановят выдачу ряда категорий рабочих виз
"Указ приостановит доступ к [рабочим] визам H1-B, H-4 и H-2B, L и большинству виз [категории] J до конца года", - приводит агентство его слова.
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«Динамо» поблагодарило «Краснодар» за перенос матча
Национальная служба новостей вчера в 09:21
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Суд увеличил алименты Тарасова бывшей жене
Дмитрий поддерживал бывшую супругу и общего ребёнка финансово, однако, в 2018 году выяснилось, что Оксана недополучила 15 миллионов рублей алиментов от Тарасова.
Paparazzi.ru 13:50
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Бернли» в матче АПЛ
"Манчестер Сити" обыграл "Бернли" в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 17:14
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Сделаны самые близкие в истории снимки Солнца
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Президент наградил волгоградских медиков за борьбу с коронавирусом
Президент Владимир Путин отметил особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм волгоградских медиков, проявленные в период борьбы с коронавирусной инфекцией.
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Здоровье
Генетик объяснил, почему женщины стали чаще рожать после 50 лет
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что россиянки позже создают семьи и заводят детей по двум причинам.
Взгляд.ру 11:41