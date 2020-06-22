За последние 20 лет объем частных финансовых состояний россиян (без учета недвижимости, золота в слитках и монетах) вырос в 16 раз — с $0,1 до $1,6 трлн.

с чего всё началось

Сумма частного финансового богатства граждан России выросла с 1999 года в 16 раз, до $1,6 триллиона. Это около 90% ВВП страны за 2019 год, подсчитала Boston Consulting Group. Из этой суммы $500 миллиардов находится за рубежом, а $1,1 триллиона — в России.

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