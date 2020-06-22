Экономика

Вести.RuВести.RuЛичное богатство россиян выросло до 90% ВВП страны

Сумма частного финансового богатства граждан России выросла с 1999 года в 16 раз, до $1,6 триллиона. Это около 90% ВВП страны за 2019 год, подсчитала Boston Consulting Group. Из этой суммы $500 миллиардов находится за рубежом, а $1,1 триллиона — в России.
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с чего всё началось

Пандемия резко замедлит рост богатства состоятельных россиян

За последние 20 лет объем частных финансовых состояний россиян (без учета недвижимости, золота в слитках и монетах) вырос в 16 раз — с $0,1 до $1,6 трлн.
Forbesвчера в 17:00

Подробнее о событии

BCG рассказала, как Москва справилась с пандемией эффективней других мегаполисов

ПРАЙМ17:16

Россия опередила весь мир по росту личных богатств

Коммерсантъ08:25

Аналитики оценили частное богатство россиян в 90% ВВП

РБКвчера в 17:01

Четверть богатства россиян оказалась за рубежом

Lenta.ru01:51

В РФ долларовым миллионерам принадлежит 56% объема частных состояний

Российская газетавчера в 17:10

Личное состояние россиян за 20 лет выросло в 16 раз

ТАСС03:12

Пандемия резко замедлит рост богатства состоятельных россиян

Forbesвчера в 17:00
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Путешествия

Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

Газета.Ru 11:39
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Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
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Общество

Минобороны России опубликовало историю Василия Теркина

Online47.ru 17:15
Происшествия

В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими

В Ленинградской области на озере Любимовском была расстреляна лодка с отдыхающими.
Российская газета 03:26
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Общество

Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей

Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Кавказ Пост 10:10
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Общество

Театралы призвали Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии»

Пресс-атташе театра "Практика" Мария Никитина сообщила, что в адрес министра культуры Ольги Любимовой направлено письмо в защиту обвиняемых по делу "Седьмой студии".
Московский Комсомолец 05:16
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Общество

Хабиб Нурмагомедов рассказал о тяжелом состоянии отца

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что несмотря на излечение от коронавируса состояние его отца Абдулманапа остаётся тяжёлым.
Российская газета 17:42
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной подтвердил слухи о расставании с певицей

Фотограф Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с певицей Полиной Гагариной после шести лет брака.
Газета.Ru 10:58
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Игры

WB Games готовит анонс новых игр про Бэтмена и «Отряд самоубийц»

Если действительно идет подготовка этих игр к релизу, то их анонс состоится, вероятнее всего, до начала осени.
Evo-rus.com 10:53
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Армия и оружие

Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО после инцидента с кораблем Турции

Инцидент, который произошел между кораблями Франции и Турции в Средиземном море, — это иллюстрация смерти мозга НАТО.
РБК 16:47
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Общество

В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru вчера в 10:49
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
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Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку беспилотников в районе Джаблы

Известия 16:44
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия 06:36
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Происшествия

В массовой аварии на КАД в Петербурге погиб человек

На кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием семи автомобилей, в результате погиб человек.
РБК 14:50
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Футбол

Умер чемпион Европы и легенда «Милана» Пьерино Прати

В составе сборной Италии Прати стал чемпионом Европы в 1968 году и серебряным призером чемпионата мира в 1970 году.
Матч ТВ 16:15
Спорт

30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов

Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru 06:43
Здоровье

«Медленный яд»: профессор Ковальков перечислил самые вредные продукты

Российский профессор-диетолог Алексей Ковальков перечислил самые вредные продукты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:56
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Технологии

Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ 15:18
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Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:02
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Футбол

Гол Роналду помог «Ювентусу» победить «Болонью»

Туринский «Ювентус» одержал гостевую победу над «Болоньей» (2:0) в матче 27-го тура чемпионата Италии.
LiveSport.ru 17:43
Гаджеты

Apple представила операционную систему iOS 14

RT на русском 15:07
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Авто

Opel показал новый Mokka на видео

Известно, что в основу Opel Mokka следующего поколения ляжет модульная платформа CMP, на которой уже построены кроссовер Peugeot 2008 и ряд других моделей PSA Group.
Автоновости дня 10:05
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Политика

США приостановят выдачу ряда категорий рабочих виз

"Указ приостановит доступ к [рабочим] визам H1-B, H-4 и H-2B, L и большинству виз [категории] J до конца года", - приводит агентство его слова.
Российская газета 16:50
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Футбол

«Динамо» поблагодарило «Краснодар» за перенос матча

Национальная служба новостей вчера в 09:21
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Общество

Суд увеличил алименты Тарасова бывшей жене

Дмитрий поддерживал бывшую супругу и общего ребёнка финансово, однако, в 2018 году выяснилось, что Оксана недополучила 15 миллионов рублей алиментов от Тарасова.
Paparazzi.ru 13:50
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Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Бернли» в матче АПЛ

"Манчестер Сити" обыграл "Бернли" в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 17:14
Космос

Сделаны самые близкие в истории снимки Солнца

TV BRICS вчера в 06:28
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Здоровье

Президент наградил волгоградских медиков за борьбу с коронавирусом

Президент Владимир Путин отметил особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм волгоградских медиков, проявленные в период борьбы с коронавирусной инфекцией.
ГТРК Волгоград-ТРВ 06:30
Здоровье

Генетик объяснил, почему женщины стали чаще рожать после 50 лет

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что россиянки позже создают семьи и заводят детей по двум причинам.
Взгляд.ру 11:41
Как работают Яндекс.Новости?
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