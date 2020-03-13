Энергетика
РИА Новости«Личное предательство»: Spectator назвал проигравшего в нефтяной войне
"Интересно, как Трамп, больше всего на свете ненавидящий личное предательство, отреагирует, когда наконец осознает, что лидер Саудовской Аравии, с которым они вместе прошли огонь и воду, теперь готовится уничтожить американский сектор, которым Трамп гордится больше всего", — говорится в публикации.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 12:55, Ашберн
Комментарии
Политика
Евросоюз продлил санкции против России
Санкции продлены в отношении физических лиц и организаций, которые в ЕС считаются причастными к "подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".
Политика
Президент Бразилии заразился коронавирусом
Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом. Об этом сообщает местное издание Journal O Dia.
Общество
На Кубани ограничили массовые мероприятия для защиты от коронавируса
На Кубани по решению губернатора региона ввели ограничения на проведение массовых мероприятий.
Политика
Киев расторг договор на аренду участков с посольством России
Киев в официальном порядке расторг договор на аренду участков, который имелся у местных властей с посольством России.
Политика
Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний
Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.
Общество
В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости дезинфицировать гаджеты
В связи с угрозой эпидемии COVID-19 гаджеты необходимо регулярно дезинфицировать, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Общество
В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Единоборства
Усик и Чисора провели первую дуэль взглядов
В Лондоне состоялась пресс-конференция, посвященная грядущему боксерскому поединку между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой.
Футбол
УЕФА приостановил все матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов
Любопытно, что решение о переносе матчей было принято в пятницу, 13 марта, что вызвало шквал сарказма и критики в соцсетях со стороны болельщиков.
Политика
Зеленский подписал закон об образовании
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об общем среднем образовании», который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.
Армия и оружие
Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию
Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию. Лидером для группы выступил Ту-154 RA-85041.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Здоровье
Росстат зафиксировал рост заболеваемости пневмонией в Москве
Как изменилось число заболевших пневмонией По запросу РБК Росстат на основе информации Роспотребнадзора предоставил сводку о заболеваемости внебольничной пневмонией в Москве в январе 2019 и 2020 годов.
Авто
Lada Vesta получила новую эксклюзивную опцию
В новых люксовых версиях Lada Vesta 2020 появилась новая опция: задний диван и комбинированные сиденья из кожи и алькантары.
Политика
Украина временно закрывает границу для иностранцев
Украина через 48 часов закроет границу для иностранных граждан на две недели.
Здоровье
Моделирование ученых показало сроки окончания пандемии коронавируса
Российские ученые считают, что ситуация с распространением коронавируса затихнет к июню - июлю этого года.
Политика
В МИД Китая считают, что коронавирус в Ухань могли завезти военные США
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выдвинул предположение, что стремительно распространяющийся по миру коронавирус в Ухань завезли американцы.
Биатлон
Херрманн выиграла спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти
Немка Дениз Херрманн выиграла спринт на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).
Общество
Супруга премьера Канады Джастина Трюдо заразилась коронавирусом
Сам Трюдо чувствует себя хорошо, но 14 дней будет находиться на домашнем карантине.
Общество
Первая смерть от коронавируса зафиксирована на Украине
Информацию о первой смерти от коронавируса на Украине в Житомирской области подтвердила главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская.
Футбол
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп обратился к болельщикам клуба
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп выступил с заявлением в адрес болельщиков "мерсисайдцев" по поводу паузы в английской премьер-лигой, связанной с угрозой коронавируса.
Общество
Малышева назвала главное средство от коронавируса
Телеведущая и врач Елена Малышева считает гигиену главным средством защиты от коронавируса, пишет РИА "Новости".
Происшествия
Источник сообщил о перестрелке в Ингушетии
«По предварительным данным, между молодыми людьми произошла ссора на почве ранее сложившихся неприязненных отношений, переросшая в перестрелку, в результате которой один человек получил тяжёлое ранение, от которого скончался», — сообщил источник Интерфакса.
Авто
Появилась информация о новой Chevrolet Niva
Появилась первая информация о том, каким будет автомобиль Chevrolet Niva после перехода в АвтоВАЗ.
Политика
Украина отгородилась от Донбасса из-за коронавируса
Украина вводит запрет на въезд жителям ЛНР и ДНР из-за коронавируса. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
Здоровье
Коронавирус может вызвать мужское бесплодие
Отмечается, что никакие анализы не подтвердили того, что эта инфекция поражает яички и оказывает влияние на мужскую фертильность.
Энергетика
Леонтьев указал на уязвимые стороны Саудовской Аравии в ценовой войне
По мнению политолога, журналиста Михаила Леонтьева, экономика Саудовской Аравии гораздо более зависима от нефтяных доходов, чем российская, передает ТАСС.
Общество
Появилась петиция о лишении Терешковой звания Почетного гражданина
Общество
Коронавирус: в Калининграде заполнены все боксы инфекционной больницы
Губернатор назвал условия полного перекрытия региона и сообщил, что круг наблюдаемых, в связи с коронавирусом, в Калининградской области расширяется.