Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Личное предательство»: Spectator назвал проигравшего в нефтяной войне

"Интересно, как Трамп, больше всего на свете ненавидящий личное предательство, отреагирует, когда наконец осознает, что лидер Саудовской Аравии, с которым они вместе прошли огонь и воду, теперь готовится уничтожить американский сектор, которым Трамп гордится больше всего", — говорится в публикации.
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«Личное предательство»: Spectator назвал проигравшего в нефтяной войне

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Саудиты объявили РФ нефтяной газават – экономист Михаил Делягин

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В Британии назвали истинного проигравшего в нефтяной войне

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Обвал цен на нефть может нанести «смертельный удар» по сланцевой индустрии США

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Spectator назвал тех, кто проиграет в нефтяной войне

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Истинный лузер. Британские СМИ назвали проигравшего в «нефтяной войне»

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В нефтяной войне между Москвой и Эр-Риядом проиграет Вашингтон

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Президент Бразилии заразился коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом. Об этом сообщает местное издание Journal O Dia.
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На Кубани по решению губернатора региона ввели ограничения на проведение массовых мероприятий.
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Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

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Киев расторг договор на аренду участков с посольством России

Киев в официальном порядке расторг договор на аренду участков, который имелся у местных властей с посольством России.
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Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний

Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.
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В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости дезинфицировать гаджеты

В связи с угрозой эпидемии COVID-19 гаджеты необходимо регулярно дезинфицировать, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Российская газета 11:29
Общество

В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ 09:10
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Усик и Чисора провели первую дуэль взглядов

В Лондоне состоялась пресс-конференция, посвященная грядущему боксерскому поединку между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой.
Матч ТВ 09:40
Футбол

УЕФА приостановил все матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов

Любопытно, что решение о переносе матчей было принято в пятницу, 13 марта, что вызвало шквал сарказма и критики в соцсетях со стороны болельщиков.
МонаВиста 12:11
Политика

Зеленский подписал закон об образовании

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об общем среднем образовании», который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.
RT на русском 11:19
Армия и оружие

Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию

Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию. Лидером для группы выступил Ту-154 RA-85041.
Piter.tv вчера в 09:15
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Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Вести.Ru вчера в 23:53
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Росстат зафиксировал рост заболеваемости пневмонией в Москве

Как изменилось число заболевших пневмонией По запросу РБК Росстат на основе информации Роспотребнадзора предоставил сводку о заболеваемости внебольничной пневмонией в Москве в январе 2019 и 2020 годов.
РБК 08:21
Авто

Lada Vesta получила новую эксклюзивную опцию

В новых люксовых версиях Lada Vesta 2020 появилась новая опция: задний диван и комбинированные сиденья из кожи и алькантары.
МонаВиста вчера в 07:17
Политика

Украина временно закрывает границу для иностранцев

Украина через 48 часов закроет границу для иностранных граждан на две недели.
RT на русском 09:18
Здоровье

Моделирование ученых показало сроки окончания пандемии коронавируса

Российские ученые считают, что ситуация с распространением коронавируса затихнет к июню - июлю этого года.
Комсомольская правда 09:45
Политика

В МИД Китая считают, что коронавирус в Ухань могли завезти военные США

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выдвинул предположение, что стремительно распространяющийся по миру коронавирус в Ухань завезли американцы.
Амур.инфо вчера в 21:45
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Херрманн выиграла спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти

Немка Дениз Херрманн выиграла спринт на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).
РИА Новости 11:57
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Супруга премьера Канады Джастина Трюдо заразилась коронавирусом

Сам Трюдо чувствует себя хорошо, но 14 дней будет находиться на домашнем карантине.
Эхо Москвы вчера в 23:32
Общество

Первая смерть от коронавируса зафиксирована на Украине

Информацию о первой смерти от коронавируса на Украине в Житомирской области подтвердила главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская.
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Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп обратился к болельщикам клуба

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп выступил с заявлением в адрес болельщиков "мерсисайдцев" по поводу паузы в английской премьер-лигой, связанной с угрозой коронавируса.
Piter.tv 12:18
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Малышева назвала главное средство от коронавируса

Телеведущая и врач Елена Малышева считает гигиену главным средством защиты от коронавируса, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 11:31
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Источник сообщил о перестрелке в Ингушетии

«По предварительным данным, между молодыми людьми произошла ссора на почве ранее сложившихся неприязненных отношений, переросшая в перестрелку, в результате которой один человек получил тяжёлое ранение, от которого скончался», — сообщил источник Интерфакса.
RT на русском 11:47
Авто

Появилась информация о новой Chevrolet Niva

Появилась первая информация о том, каким будет автомобиль Chevrolet Niva после перехода в АвтоВАЗ.
Car.ru 06:38
Политика

Украина отгородилась от Донбасса из-за коронавируса

Украина вводит запрет на въезд жителям ЛНР и ДНР из-за коронавируса. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
Утро.ru 07:11
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Коронавирус может вызвать мужское бесплодие

Отмечается, что никакие анализы не подтвердили того, что эта инфекция поражает яички и оказывает влияние на мужскую фертильность.
RuNews24.ru 03:47
Энергетика

Леонтьев указал на уязвимые стороны Саудовской Аравии в ценовой войне

По мнению политолога, журналиста Михаила Леонтьева, экономика Саудовской Аравии гораздо более зависима от нефтяных доходов, чем российская, передает ТАСС.
Инфорос 06:25
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Появилась петиция о лишении Терешковой звания Почетного гражданина

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Коронавирус: в Калининграде заполнены все боксы инфекционной больницы

Губернатор назвал условия полного перекрытия региона и сообщил, что круг наблюдаемых, в связи с коронавирусом, в Калининградской области расширяется.
Русский Запад 07:40
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