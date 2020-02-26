Происшествия
Lenta.ruЛичности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне
Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне. Об этом сообщил во вторник, 25 февраля, телеканал NOS.
Читать в источнике
Оценить38
с чего всё началось
Личность свидетелей по делу о крушении самолета Boeing авиакомпании Malaysia Airlines MH17 над Донбассом будет засекречена, сообщает центральный телеканал Нидерландов NOS со ссылкой на документы.Коммерсантъвчера в 21:21
Подробнее о событии
Показать все источники
В Нидерландах решили засекретить личности 13 свидетелей по делу сбитого в Донбассе «Боинга»
Эхо Москвывчера в 20:29
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Политика
США расширили санкции против России
Госдеп США сообщил о введении санкций против 13 организаций и частных лиц в России, Ираке, Китае и Турции, передает РИА "Новости".
Хоккей
Буллит Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Виннипегом»
Происшествия
Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Общество
Умер последний маршал СССР Дмитрий Язов
Технологии
Компания BQ намерена предустанавливать российское ПО на смартфоны
Как сообщается в официальных источниках, с 1 июля 2020 года компания BQ будет также работать с социальными сетями, антивирусом, мессенджером, облачным хранилищем, картами, сервисом «Госуслуги» и приложением Mir Pay.
Политика
Условие завершения конфликта на Украине назвали в Госдуме
Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что разрешить конфликт в Донбассе получится после того, как на Украине «уничтожат» проявления национализма.
Общество
ФАС возбудила дело из-за рекламы о лечении коронавируса «Арбидолом»
ФАС возбудила дело по признакам нарушения закона «О рекламе» против компании «Отисифарм» из-за утверждения в рекламе «Арбидола», что препарат может использоваться при лечении коронавируса, указано в решении ФАС.
Хоккей
Панарин обновил рекорд карьеры по голам за сезон
Как сообщает Sport24, для Панарина этот гол стал 32-м в сезоне, что стало его новым личным рекордом.
Общество
Экс-главу ФСИН Реймера досрочно выпустили из колонии
Происшествия
В Красноярске эвакуируют несколько школ
Кино
Колин Треворроу рассекретил название третьего «Мира Юрского периода»
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.
Авто
Geely начала продажи необычного кроссовера Geely Icon
Китайский автогигант Geely объявил официальный старт продаж своего самого оригинального паркетника Geely Icon.
Наука
Обнаружили первое животное без митохондриальной ДНК
Ученые выявили животное, у которого нет митохондриальной ДНК, а им оказался паразит лососёвых рыб.
Хоккей
На Востоке стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина
Некоторым командам осталось провести по одному матчу, но уже сейчас стали известны все четыре пары первого раунда плей-офф Кубка Гагарина от Восточной конференции.
Общество
Пособие на ребенка малоимущим в 2020 году
Пособие на ребенка малоимущим семьям в 2020 году обещают платить не три года, а семь лет.
Общество
В ЦБ рассказали о новых уловках создателей финансовых пирамид
Политика
РФ попросила ООН перенести вопрос о невыдаче виз США в арбитраж
Россия напрямую обратилась к ООН с просьбой перенести вопрос о невыдаче виз США представителям РФ в арбитраж.
Политика
Зеленский поручил до мая погасить долги по зарплате шахтерам
Владимир Зеленский поставил задачу полностью погасить долги перед шахтерами в течение двух месяцев.
Спорт
Олимпийского чемпиона обвинили в групповом изнасиловании
Олимпийского чемпиона по тхэквондо канадца Стивена Лопеса обвинили в участии в групповом изнасиловании в 2010 году.
Политика
Захарова раскритиковала поведение грузинских журналисток
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что журналистки из Грузии "набросились" на членов российской делегации в Отделении ООН в Женеве.
Общество
«Сын Порошенко» посетил концерт российского рэпера, заявили в Раде
Политика
Посольство России направило в Госдеп ноту по содержанию Бута
Россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в американской федеральной тюрьме Мэрион, "закрыли" в особом блоке, он находится без связи, о чем ранее сообщила его супруга Алла Бут.
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
С 1 марта в России вступает в силу ряд поправок в различные законодательные акты, которые существенно повлияют на жизнь россиян.
Политика
Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
Политика
«Медуза» узнала о планах «Единой России» сменить название и лидера
Партия «Единая Россия» намерена объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и сменить название, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники в самой партии, а также на собеседников, близких к администрации президента и правительству.
Музыка
«Бесовщина»: Лобода напугала поклонников новым клипом
Светлана Лобода несколько часов назад выпустила клип на песню "Новый Рим", который поклонники артистки ждали с нетерпением на протяжении двух месяцев.
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Технологии
Названы способы защиты смартфона от кибератак
Эксперты перечислили опасные приложения для современных смартфонов. К тому же можно эффективно защититься от пропажи имеющихся данных.
Экономика
ФНС презентовала «калькулятор» для выбора альтернативы ЕНВД
Федеральная налоговая служба (ФНС) презентовала "калькулятор", с помощью которого бизнес после отмены Единого налога на вмененный доход (ЕНВД) сможет выбрать для себя другой наиболее подходящий режим.