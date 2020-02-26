с чего всё началось

Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне. Об этом сообщил во вторник, 25 февраля, телеканал NOS.

Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне

Политика США расширили санкции против России Госдеп США сообщил о введении санкций против 13 организаций и частных лиц в России, Ираке, Китае и Турции, передает РИА "Новости".

Технологии Компания BQ намерена предустанавливать российское ПО на смартфоны Как сообщается в официальных источниках, с 1 июля 2020 года компания BQ будет также работать с социальными сетями, антивирусом, мессенджером, облачным хранилищем, картами, сервисом «Госуслуги» и приложением Mir Pay.

Общество ФАС возбудила дело из-за рекламы о лечении коронавируса «Арбидолом» ФАС возбудила дело по признакам нарушения закона «О рекламе» против компании «Отисифарм» из-за утверждения в рекламе «Арбидола», что препарат может использоваться при лечении коронавируса, указано в решении ФАС.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $57 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.

Хоккей На Востоке стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина Некоторым командам осталось провести по одному матчу, но уже сейчас стали известны все четыре пары первого раунда плей-офф Кубка Гагарина от Восточной конференции.

Общество Пособие на ребенка малоимущим в 2020 году Пособие на ребенка малоимущим семьям в 2020 году обещают платить не три года, а семь лет.

Спорт Олимпийского чемпиона обвинили в групповом изнасиловании Олимпийского чемпиона по тхэквондо канадца Стивена Лопеса обвинили в участии в групповом изнасиловании в 2010 году.

Политика Захарова раскритиковала поведение грузинских журналисток Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что журналистки из Грузии "набросились" на членов российской делегации в Отделении ООН в Женеве.

Политика Посольство России направило в Госдеп ноту по содержанию Бута Россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в американской федеральной тюрьме Мэрион, "закрыли" в особом блоке, он находится без связи, о чем ранее сообщила его супруга Алла Бут.

Общество Какие изменения ждут россиян после 1 марта С 1 марта в России вступает в силу ряд поправок в различные законодательные акты, которые существенно повлияют на жизнь россиян.

Политика «Медуза» узнала о планах «Единой России» сменить название и лидера Партия «Единая Россия» намерена объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и сменить название, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники в самой партии, а также на собеседников, близких к администрации президента и правительству.

Музыка «Бесовщина»: Лобода напугала поклонников новым клипом Светлана Лобода несколько часов назад выпустила клип на песню "Новый Рим", который поклонники артистки ждали с нетерпением на протяжении двух месяцев.

Общество Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.

Технологии Названы способы защиты смартфона от кибератак Эксперты перечислили опасные приложения для современных смартфонов. К тому же можно эффективно защититься от пропажи имеющихся данных.