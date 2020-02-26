Происшествия
Lenta.ruЛичности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне
Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне. Об этом сообщил во вторник, 25 февраля, телеканал NOS.
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с чего всё началось
Личность свидетелей по делу о крушении самолета Boeing авиакомпании Malaysia Airlines MH17 над Донбассом будет засекречена, сообщает центральный телеканал Нидерландов NOS со ссылкой на документы.Коммерсантъвчера в 21:21
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Общество
Хамство школьников предложили пресекать штрафами для родителей
Общероссийский профсоюз педагогов предложил штрафовать за оскорбление учителей.
Политика
Сурков объяснил свой уход из Кремля
Владислав Сурков, экс-помощник президента, объяснил свою отставку «изменившимся контекстом».
Происшествия
ФСБ задержала в Саратове двух подростков, готовивших массовое убийство
Сотрудники ФСБ России задержали двоих подростков по подозрению в подготовке теракта на территории одного из образовательных учреждений Саратова, сообщили 26 февраля в пресс-службе ведомства.
Политика
Путин рассказал, из-за чего пришлось «цыкнуть» на Кудрина и Грефа
В ходе обсуждения крупных проектов по инфраструктуре пришлось «цыкнуть» на бывшего главу Минфина Алексея Кудрина и экс-министра экономики Германа Грефа, рассказал российский президент в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
Политика
Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова
Гаджеты
Скоро состоится анонс смартфона Vivo Apex 2020
Китайская компания Vivo поделилась тизерными изображениями нового смартфона Vivo APEX 2020.
Политика
Путин предложил оппозиции предъявить позитивную программу
Оппозиция должна не только критиковать власть, но и предоставить людям позитивную программу, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
Армия и оружие
Новый российский БТР «Бумеранг» начнут экспортировать
Новый российский БТР «Бумеранг» начнут экспортировать, заявил глава «Военно-промышленной компании» (ВПК) Александр Красовицкий, которая занимается выпуском колёсных бронемашин.
Футбол
Пике заявил, что сыграет с «Реалом», несмотря на травму
Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Наполи» и «Барселона» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов.
Общество
Россиян предупредили о новых аферах с финансовыми пирамидами
В России появились новые схемы привлечения людей в финансовые пирамиды, среди которых инвестирование в строительство домов с помощью 3D-принтеров и круизные путевки.
Происшествия
СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики
Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
Политика
В ЕР прокомментировали сообщения о смене лидера и названия партии
Накануне СМИ сообщили, что в преддверии выборов в Госдуму в 2021 году "Единая Россия" объединится с коалицией "Общероссийский народный фронт", из названия ЕР уберут первое слово, а вместо руководителя партии введут должности трех сопредседателей.
Хоккей
Ковальчук прокомментировал дебют за «Вашингтон»
Нападающий "Вашингтона" Илья Ковальчук поделился впечатлениями от первого матча за "Кэпиталз".
Политика
Путин встретится с рабочей группой по изменениям в Конституцию
Президент России Владимир Путин в среду встретится с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, которая, как ожидается, представит главе государства конкретный текст предлагаемых изменений.
Общество
Четверть россиян отказывают работодателям из-за низкой зарплаты
Наиболее частыми причинами отказа служат низкая заработная плата (26%), нечестность нанимателя (23%) и неподходящие условия труда (22%).
Гаджеты
Назван самый продаваемый смартфон 2019 года
Стал известен самый популярный смартфон в мире по результатам 2019 года.
Общество
Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии
Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка.
Игры
Суровая природа Северной Америки и России в трейлере SnowRunner
Игра значительно расширяет, совершенствует и дополняет внедорожные приключения, отправляя игроков в суровые непроходимые дебри Северной Америки и России.
Экономика
В России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары
Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».
Культура
Власти Калининграда расширят систему компенсаций затрат кинокомпаниям
Власти Калининградской области расширят систему рибейтов (компенсаций) за съемки фильмов на территории региона.
Шоу-бизнес
Автор песен Лободы и Лолиты раскрыл стоимость хитов
Композитор Артем Иванов, экс-участник "Фабрики звезд", рассказал о своем опыте работы со звездами шоу-бизнеса и озвучил стоимость создания эксклюзивных композиций.
Общество
Российские ветераны получат ко Дню Победы кнопочные мобильные телефоны
Российским ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы подарят мобильные телефоны, пишут "Известия" со ссылкой на источник, близкий к Минкомсвязи.
Культура
Показ модной коллекции дочери Кадырова прошел в Париже
Показ коллекции «Истрия Любви» Айшат Кадыровой прошел в рамках проекта «Русские сезоны» и 10-летия модного дома Firdaws, который она возглавляет.
Политика
Президент России занял второе место в мире по степени уважения
Согласно обнародованным результатам опроса консалтинговой компании Brand Financ, которая разместила на своем сайте всемирный рейтинг стран по уровню их мягкой силы, российский лидер Владимир Путин расположился на 2 месте в мире по уровню уважения.
Здоровье
Названа опасность жары для размножения людей
Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) назвали новую опасность региональных волн жары для здоровья новорожденных детей и беременных женщин.
Происшествия
Тувинца принудительно поместили на карантин после поездки через Китай
Жителя Тувы принудительно поместили под наблюдение медиков из-за непрекращающегося кашля после возвращения с острова Бали через Гонконг и Пекин, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по республике.
Космос