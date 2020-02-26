с чего всё началось

Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне. Об этом сообщил во вторник, 25 февраля, телеканал NOS.

Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне

Происшествия ФСБ задержала в Саратове двух подростков, готовивших массовое убийство Сотрудники ФСБ России задержали двоих подростков по подозрению в подготовке теракта на территории одного из образовательных учреждений Саратова, сообщили 26 февраля в пресс-службе ведомства.

Политика Путин рассказал, из-за чего пришлось «цыкнуть» на Кудрина и Грефа В ходе обсуждения крупных проектов по инфраструктуре пришлось «цыкнуть» на бывшего главу Минфина Алексея Кудрина и экс-министра экономики Германа Грефа, рассказал российский президент в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Политика Путин предложил оппозиции предъявить позитивную программу Оппозиция должна не только критиковать власть, но и предоставить людям позитивную программу, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.

Экономика Несколько сахарных заводов закрываются в России В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.

Общество Россиян предупредили о новых аферах с финансовыми пирамидами В России появились новые схемы привлечения людей в финансовые пирамиды, среди которых инвестирование в строительство домов с помощью 3D-принтеров и круизные путевки.

Происшествия СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.

Политика В ЕР прокомментировали сообщения о смене лидера и названия партии Накануне СМИ сообщили, что в преддверии выборов в Госдуму в 2021 году "Единая Россия" объединится с коалицией "Общероссийский народный фронт", из названия ЕР уберут первое слово, а вместо руководителя партии введут должности трех сопредседателей.

Политика Путин встретится с рабочей группой по изменениям в Конституцию Президент России Владимир Путин в среду встретится с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, которая, как ожидается, представит главе государства конкретный текст предлагаемых изменений.

Экономика В России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».

Политика Президент России занял второе место в мире по степени уважения Согласно обнародованным результатам опроса консалтинговой компании Brand Financ, которая разместила на своем сайте всемирный рейтинг стран по уровню их мягкой силы, российский лидер Владимир Путин расположился на 2 месте в мире по уровню уважения.

Здоровье Названа опасность жары для размножения людей Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) назвали новую опасность региональных волн жары для здоровья новорожденных детей и беременных женщин.