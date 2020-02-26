Происшествия

Lenta.ruLenta.ruЛичности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне

Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне. Об этом сообщил во вторник, 25 февраля, телеканал NOS.
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с чего всё началось
Личность свидетелей по делу о крушении самолета Boeing авиакомпании Malaysia Airlines MH17 над Донбассом будет засекречена, сообщает центральный телеканал Нидерландов NOS
 со ссылкой на документы.
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