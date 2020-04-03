Происшествия
Soccer.ruЛичный самолет Месси совершил вынужденную посадку в Брюсселе
Личный самолет форварда "Барселоны" Лионеля Месси совершил вынужденную посадку в Брюссельском аэропорту.
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Общество
Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Энергетика
Путин заявил о необходимости сократить добычу нефти на 10 млн баррелей
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сокращения нефтедобычи до уровня первого квартала 2020 года.
Шоу-бизнес
Владимир Кристовский из Uma2rman стал отцом в шестой раз
Участник российской рок-группы Uma2rman Владимир Кристовский стал отцом в шестой раз.
Общество
Россия приостанавливает все вывозные рейсы
Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней
В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Политика
Турция со скандалом покинула первую виртуальную конференцию НАТО
Турция досрочно покинула первую виртуальную конференцию НАТО из-за спора с Грецией по мигрантам.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Общество
Власти Ивановской области призвали не сдавать жилье москвичам
В Ивановской области, по данным оперативного штаба, зарегистрировано 13 заболевших COVID-19, один выздоровел; в Москве число случаев достигло 4149.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Общество
Названо число лечащихся на дому москвичей с коронавирусом
По состоянию на 3 апреля число случаев заражения коронавирусом в России достигло 4149 в 78 регионах.
Общество
Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом
По данным Минздрава Испании, по меньшей мере 117 710 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в стране с начала распространения инфекции, погибли 10 935 человек, выздоровели – 30 513 пациентов.
Общество
В Китае рассказали о бессимптомных носителях коронавируса
Китайское издание «Хуаньцю шибао» рассказало о бессимптомных носителях коронавируса.
Экономика
Букмекерская контора попала в список системообразующих компаний России
Букмекерская контора «Фонбет» была включена в антикризисный список системообразующих российских компаний, чье финансовое состояние будет исследоваться российскими властями в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса.
Шоу-бизнес
Тренер Полины Гагариной бросил беременную жену из-за певицы
На сегодняшний день снимки беременно жены и признания в любви со страницы Дайчева исчезли.
Политика
Италия предупреждает: Европа может не пережить эпидемии
Идеальных решений без негативных последствий — уже нет, и потребуется довольно решительная готовность к серьезным компромиссам со стороны ведущих лидеров Евросоюза, чтобы главной жертвой эпидемии не оказался сам Евросоюз.
Политика
Путин продлил нерабочий период на весь апрель
Президент России Владимир Путин принял решение продлить нерабочий период, введенный из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, до конца апреля.
Спорт
Лебедев: матчи чемпионата Белоруссии вызывают смех
Депутат Государственной Думы Российской Федерации Игорь Лебедев заявил о том, что матчи чемпионата Белоруссии вызывают смех, передает "Чемпионат.com".
Общество
В Минпросвещения не исключили обучения школьников летом
Российские школьники после окончания каникул продолжат учиться в дистанционном режиме.
Происшествия
Суд арестовал генерала МВД Бирюкова по делу о коррупции
Заместитель начальника следственного департамента МВД Александр Бирюков был арестован Басманным судом Москвы по делу о коррупции.
Экономика
Российский миллиардер сравнил самоизолированных с уволенными
Рыбаков рассказал, что такие массовые сокращения для России будут означать возвращение на уровень 2000-х годов по ВВП и падение доходов домохозяйств на 20-25 процентов.
Религия
В РПЦ заявили, что пасхальные службы будут вестись в храмах
Ранее Русская православная церковь заявила, что празднование Пасхи 19 апреля может ограничиться просмотром богослужения.
Общество
ВОЗ оценила темпы распространения коронавируса в России
Россия пока не прошла пик по ситуации с коронавирусом.
Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Происшествия
В Петербурге возбудили первое уголовное дело за фейки о коронавирусе
В Санкт-Петербурге возбуждено первое уголовное дело из-за недостоверной информации об эпидемии коронавируса, заявляют в организации "Правозащита Открытки".
Общество
Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств
Президент России Владимир Путин подписал закон о дистанционной продаже безрецептурных лекарств и медицинских препаратов.
Общество
Кондратьев потребовал избавиться от очередей за спецпропусками
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил руководителям муниципалитетов ликвидировать очереди за спецпропусками.