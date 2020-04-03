Происшествия

Soccer.ruSoccer.ruЛичный самолет Месси совершил вынужденную посадку в Брюсселе

Личный самолет форварда "Барселоны" Лионеля Месси совершил вынужденную посадку в Брюссельском аэропорту.
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СМИ: частный самолет Месси совершил аварийную посадку в Брюсселе

РИА Новости09:51

СМИ: Самолет Месси совершил вынужденную посадку из-за проблем с шасси

Матч ТВ08:48

Частный самолет Месси совершил вынужденную посадку в Брюсселе

Газета.Ru06:59

The Sun: Личный самолет Месси совершил вынужденную посадку в Брюсселе

Советский спорт07:56

Личный самолет Месси совершил вынужденную посадку в Брюсселе

Soccer.ru07:38

Источник: личный самолет Месси совершил вынужденную посадку в Брюсселе

Спорт-Экспресс08:46

Личный самолет Месси по пути на Тенерифе совершил вынужденную посадку в Бельгии

Sport24.ru06:38
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Общество

Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Газета.Ru 13:33
Энергетика

Путин заявил о необходимости сократить добычу нефти на 10 млн баррелей

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сокращения нефтедобычи до уровня первого квартала 2020 года.
Газета.Ru 12:47
Шоу-бизнес

Владимир Кристовский из Uma2rman стал отцом в шестой раз

Участник российской рок-группы Uma2rman Владимир Кристовский стал отцом в шестой раз.
Дни.ру 11:32
Общество

Россия приостанавливает все вывозные рейсы

Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
BFM.ru 09:19
Общество

В Мосгордуме разъяснили порядок передвижения на машине по Москве

ТАСС 07:07
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Газета.Ru 03:15
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Политика

В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней

В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:21
Политика

Турция со скандалом покинула первую виртуальную конференцию НАТО

Турция досрочно покинула первую виртуальную конференцию НАТО из-за спора с Грецией по мигрантам.
Lenta.ru 09:04
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
Общество

Власти Ивановской области призвали не сдавать жилье москвичам

В Ивановской области, по данным оперативного штаба, зарегистрировано 13 заболевших COVID-19, один выздоровел; в Москве число случаев достигло 4149.
Ведомости 11:04
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Коммерсантъ 08:05
Общество

Названо число лечащихся на дому москвичей с коронавирусом

По состоянию на 3 апреля число случаев заражения коронавирусом в России достигло 4149 в 78 регионах.
Lenta.ru 13:32
Общество

Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом

По данным Минздрава Испании, по меньшей мере 117 710 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в стране с начала распространения инфекции, погибли 10 935 человек, выздоровели – 30 513 пациентов.
Инфорос 09:30
Общество

В Китае рассказали о бессимптомных носителях коронавируса

Китайское издание «Хуаньцю шибао» рассказало о бессимптомных носителях коронавируса.
ФАН вчера в 06:58
Экономика

Букмекерская контора попала в список системообразующих компаний России

Букмекерская контора «Фонбет» была включена в антикризисный список системообразующих российских компаний, чье финансовое состояние будет исследоваться российскими властями в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса.
Ридус 12:52
Шоу-бизнес

Тренер Полины Гагариной бросил беременную жену из-за певицы

На сегодняшний день снимки беременно жены и признания в любви со страницы Дайчева исчезли.
Privet-Rostov.ru 11:52
Политика

Италия предупреждает: Европа может не пережить эпидемии

Идеальных решений без негативных последствий — уже нет, и потребуется довольно решительная готовность к серьезным компромиссам со стороны ведущих лидеров Евросоюза, чтобы главной жертвой эпидемии не оказался сам Евросоюз.
РИА Новости 01:00
Политика

Путин продлил нерабочий период на весь апрель

Президент России Владимир Путин принял решение продлить нерабочий период, введенный из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, до конца апреля.
РИА Новости вчера в 20:18
Спорт

Лебедев: матчи чемпионата Белоруссии вызывают смех

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Игорь Лебедев заявил о том, что матчи чемпионата Белоруссии вызывают смех, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 13:20
Общество

В Минпросвещения не исключили обучения школьников летом

Российские школьники после окончания каникул продолжат учиться в дистанционном режиме.
НТВ 05:58
Происшествия

Суд арестовал генерала МВД Бирюкова по делу о коррупции

Заместитель начальника следственного департамента МВД Александр Бирюков был арестован Басманным судом Москвы по делу о коррупции.
Газета.Ru 12:02
Экономика

Российский миллиардер сравнил самоизолированных с уволенными

Рыбаков рассказал, что такие массовые сокращения для России будут означать возвращение на уровень 2000-х годов по ВВП и падение доходов домохозяйств на 20-25 процентов.
Lenta.ru 13:51
Религия

В РПЦ заявили, что пасхальные службы будут вестись в храмах

Ранее Русская православная церковь заявила, что празднование Пасхи 19 апреля может ограничиться просмотром богослужения.
News.ru 13:34
Общество

ВОЗ оценила темпы распространения коронавируса в России

Россия пока не прошла пик по ситуации с коронавирусом.
РБК 12:54
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru вчера в 12:27
Происшествия

В Петербурге возбудили первое уголовное дело за фейки о коронавирусе

В Санкт-Петербурге возбуждено первое уголовное дело из-за недостоверной информации об эпидемии коронавируса, заявляют в организации "Правозащита Открытки".
Интерфакс 13:30
Общество

Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств

Президент России Владимир Путин подписал закон о дистанционной продаже безрецептурных лекарств и медицинских препаратов.
Коммерсантъ 12:26
Общество

Кондратьев потребовал избавиться от очередей за спецпропусками

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил руководителям муниципалитетов ликвидировать очереди за спецпропусками.
СочиСтрим 13:14
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