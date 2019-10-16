Общество

Газета.RuГазета.RuЛичный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Уточняется, что уровень укомплектованности личным составом в ведомстве упал до 92,6%.
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с чего всё началось
Уровень укомплектованности личным составом органов внутренних дел по итогам 2018 года сократился до 92,6%, следует
 из отчета МВД России о реализации госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за прошлый год.
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