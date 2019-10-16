Общество

Газета.RuГазета.RuЛичный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Уточняется, что уровень укомплектованности личным составом в ведомстве упал до 92,6%.
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с чего всё началось

Личный состав МВД сократился из-за опасений реформы пенсий

Опасения пенсионных изменений Численность личного состава МВД в 2018 году сократилась из-за значительного числа увольнений сотрудников по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, обратила внимание Счетная палата в заключении на госпрограмму.
РБК17:00

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Личный состав МВД стал меньше

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Личный состав МВД сократился из-за опасений реформы пенсий

РБК17:00

Личный состав МВД сократился до рекордного числа из-за опасений пенсионной реформы

Коммерсантъ22:25

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URA.Ru18:54

Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

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