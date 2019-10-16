Общество
Газета.RuЛичный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Уточняется, что уровень укомплектованности личным составом в ведомстве упал до 92,6%.
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с чего всё началось
Численность личного состава МВД в 2018 году сократилась из-за значительного числа увольнений сотрудников по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, обратила внимание Счетная палата в заключении на госпрограмму.РБКвчера в 17:00
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Личный состав МВД сократился до рекордного числа из-за опасений пенсионной реформы
Коммерсантъвчера в 22:25
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В России выросла смертность от отравления алкоголем
Всего за 10 месяцев текущего года от отравления алкоголем умерло 6000 человек, что на 14% большем, чем за прошлый год.
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Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб
Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
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Происшествия
Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой
Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Московский Комсомолец вчера в 04:25
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В крови насмерть сбитого полицейскими ребенка нашли алкоголь
Lenta.ru вчера в 13:33
Армия и оружие
ВМС Швеции перепутали сигнал сломанного буя с иностранной подлодкой
Шведская подводная лодка спутала сигнал метеорологического буя с иностранной субмариной и спровоцировала проведение масштабной военной операции.
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Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
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Lenta.ru вчера в 12:43
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Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
Футбол
Швеция — Испания 1:1
Сборная Испании сыграла вничью с командой Швеции в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru вчера в 16:36
Общество
Названы регионы России с самыми высокими ценами на хлеб
RT на русском вчера в 21:59
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Россиянам пообещали теплый ноябрь
В Краснодарском крае и южной части Крыма ожидается более низкая температура, чем обычно в ноябре.
Lenta.ru 01:05
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Наташа Королева обратилась к Зеленскому
Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия 14 октября в 19:47
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NASA представило скафандры для полетов на Луну и Марс
Sibnet Новости 02:13
Политика
Виктор Золотов усиливает внутреннюю безопасность
Если поправки будут одобрены Госдумой, то директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов будет сам определять «порядок, сроки и случаи проведения» проверок.
Коммерсантъ вчера в 18:30
Здоровье
Минздрав составил памятку по получению незарегистрированных препаратов
Проблема доступности незарегистрированных препаратов существует давно, однако вскрылась она только этим летом, когда матерей тяжелобольных детей дважды задерживали при попытке получить посылку с противосудорожным препаратом Frisium (clobazam).
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Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».
Коммерсантъ 14 октября в 13:44
Политика
Кортеж Путина в ОАЭ сопроводили машины с надписью «ДПС»
Кортеж Владимира Путина в ОАЭ, где российский лидер находится с государственным визитом, сопровождали автомобили с надписью "ДПС".
РИА Новости вчера в 06:16
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Google представила новые модели смартфонов Pixel 4 и Pixel 4 XL
Astera вчера в 12:14
Происшествия
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В России мигрант два года насиловал и шантажировал 15-летнюю девочку
В Уфе 44-летний мигрант из Таджикистана два года насиловал 15-летнюю девочку из Узбекистана и шантажировал ее из-за проблем матери с документами.
Lenta.ru вчера в 05:07
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
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Приватбанк почти выиграл дело у Коломойского в лондонском суде
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Назван быстрый способ повысить производительность смартфона
"Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства", - пояснил представитель компании Алексей Федоров.
РЕН ТВ вчера в 21:11
Армия и оружие
США перехватили турецкие истребители над Сирией
Американский военный самолет перехватил турецкие истребители над Сирией.
Lenta.ru вчера в 18:11
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Заворотнюк отказалась от вакцины, которой лечили Фриске
Близкие семьи Анастасии Заворотнюк рассказали, что актриса отказалась лечиться вакциной, которая несколько лет назад продлила жизнь Жанне Фриске.
Рамблер 00:32
Игры
Игровой трейлер STALKER: Legacy of Times появился в Сети
Первый геймплейный трейлер STALKER: Legacy of Times опубликован разработчиками игры.
Inc-news.ru 01:35
Политика
Грызлов предупредил об угрозе обострения ситуации в Донбассе
В Донбассе возникла угроза обострения ситуации в связи с активизацией украинских националистов.
RT на русском вчера в 11:18