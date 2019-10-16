Общество
Газета.RuЛичный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Уточняется, что уровень укомплектованности личным составом в ведомстве упал до 92,6%.
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с чего всё началось
Опасения пенсионных изменений Численность личного состава МВД в 2018 году сократилась из-за значительного числа увольнений сотрудников по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, обратила внимание Счетная палата в заключении на госпрограмму.РБКвчера в 17:00
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Личный состав МВД сократился до рекордного числа из-за опасений пенсионной реформы
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