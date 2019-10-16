Общество

Газета.RuГазета.RuЛичный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Уточняется, что уровень укомплектованности личным составом в ведомстве упал до 92,6%.
Читать в источнике
Комментировать161
с чего всё началось

Личный состав МВД сократился из-за опасений реформы пенсий

Опасения пенсионных изменений Численность личного состава МВД в 2018 году сократилась из-за значительного числа увольнений сотрудников по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, обратила внимание Счетная палата в заключении на госпрограмму.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

В Счетной палате заявили о сокращении численности личного состава МВД

РИА Новости00:27

Бывший милиционер объяснил массовые увольнения из МВД

URA.Ru00:20

Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

Газета.Ruвчера в 22:52

Личный состав МВД стал меньше

Телеканал 360°вчера в 22:57

Личный состав МВД сократился до рекордного числа из-за опасений пенсионной реформы

Коммерсантъвчера в 22:25

Российские полицейские испугались пенсионной реформы и массово уволились

Lenta.ruвчера в 19:44

Личный состав МВД сократился из-за опасений реформы пенсий

РБКвчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 00:46, Ашберн
Армия и оружие

ВВС США совершили демонстративный пролет над турецкими войсками

Вести.Ru вчера в 18:57
Происшествия

Полиция Японии предупредила об опасности дверных глазков

Мужчина проследил за объектом симпатии и решил наблюдать за женщиной через дверной глазок, используя монокуляр.
Народные новости вчера в 20:10
Экономика

МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики из-за торговых споров

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в результате торговых споров до 3% в 2019 году и до 3,4% в 2020 году.
ТАСС вчера в 09:17
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Отмечается, что родные актрисы не хотят выносить на всеобщее обозрение детали болезни.
Москва 24 вчера в 04:27
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон приехали на прием на тук-туке

Как сообщается, кузов тук-тука был украшен гирляндами и тканью с изображениями местной флоры и фауны.
Газета.Ru 00:38
Гаджеты

Компания Realme представила недорогой флагманский смартфон X2 Pro

Компания Realme официально представила недорогой флагманский смартфон.
OAnews вчера в 04:39
Авто

На торги выставлен сгоревший дотла Ferrari

Автоновости дня 14 октября в 02:54
Происшествия

На Урале найдена мертвой девушка, поехавшая продавать машину

В поисковом отряде "Прорыв" сообщили, что обнаружили мертвой жительницу Екатеринбурга, отправившуюся пять дней назад продавать свой автомобиль потенциальному покупателю.
Московский Комсомолец вчера в 04:26
Происшествия

В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь

Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Газета.Ru вчера в 15:57
Происшествия

Появилось видео жестокого избиения Расула Мирзаева

Телеграм-канал Маsн опубликовал видео с жестоким избиением бойца MMA Расулом Мирзаевым, которое произошло в 2016 году в его квартире в Москве.
ProstoProSport вчера в 05:17
Армия и оружие

Российская военная полиция впервые провела патрулирование в Манбидже

Российские военные полицейские на бронеавтомобилях "Тигр" впервые организовали патруль в сирийском городе Манбидж в восточной части провинции Алеппо, сообщил журналистам офицер военной полиции Вооруженных сил РФ Сафар Сафаров.
РИА Новости 00:41
Общество

Россияне простились с космонавтом Алексеем Леоновым

В подмосковных Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны простились с дважды Героем Советского Союза космонавтом Алексеем Леоновым, сообщает «360».
Ридус вчера в 05:00
Политика

Кузнецова назвала невозможным возвращение смертной казни

"Путин не хочет, чтобы Россия озверела" Мораторий на смертную казнь действует в РФ с тех пор, как страна вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 года.
Газета.Ru вчера в 13:33
Происшествия

Дмитрий Захарченко объяснил свою посадку конфликтом с ФСБ

Во вторник в суде выступил осужденный, который утверждал, что стал жертвой оговора со стороны правоохранителей за то, что раскрыл многомиллиардные хищения, в которых якобы были замешаны сотрудники управления «М» ФСБ России.
Коммерсантъ вчера в 16:01
Шоу-бизнес

Сафронов заявил о «больших проблемах с лицом» у Ротару из-за пластики

Известный художник Никас Сафронов заявил о "больших проблемах" с лицом певицы Софии Ротару.
Экономика сегодня вчера в 06:48
Происшествия

Жители Красноярска вышли на народный сход из-за циничного убийства

Несколько десятков человек вышли к зданию администрации города.
BFM.ru вчера в 12:22
Космос

Сверхсветовые корабли признали неэффективными

Бывший ученый из NASA продемонстрировал, почему сверхсветовые скорости неэффективны.
Дни24 14 октября в 06:54
Кино

Звезда ситкомов Нил Патрик Харрис сыграет в «Матрице 4»

Уже известно, что к проекту на радость поклонникам присоединятся Киану Ривз, Кэри-Энн Мосс и Яхья Абдул-Матин II, известный по «Аквамену».
Телеканал 360° вчера в 19:44
Политика

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР

Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
РИА Новости вчера в 12:05
Здоровье

Из НКПП исключат ревакцинацию против туберкулеза детей 6–7 лет

В соответствии с проектом приказа Минздрава России «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», из нацкалендаря профилактических прививок (НКПП) планируется исключить вакцинацию против туберкулеза детей в возрасте 6–7 лет.
Medvestnik.ru вчера в 13:54
Транспорт

«Победа» поднимает в среднем на 40% цены на рейсы в Россию

Билеты на рейсы лоукостера «Победа» из зарубежных аэропортов в Россию подорожают на 25 евро.
Ведомости вчера в 16:53
Общество

Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре

Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
RT на русском вчера в 08:43
Здоровье

Электронные сигареты могут признать менее вредными

У производителей всех видов электронных сигарет может появиться право писать на упаковках своей продукции о преимуществах над обычными табачными изделиями.
Известия вчера в 19:26
Армия и оружие

Боевики ВСУ при содействии «1+1» отличились созданием очередного фейка

Военнослужащие 83-го Центра информационно-психологических операций Сил спецопераций ВСУ крепко облажались в попытках выпустить фейк, который бы объяснил неповиновение приказам главнокомандующего Украины Владимира Зеленского со стороны командующего ОТГ «Восток» Эдуарда Москалева.
Новостной фронт вчера в 16:44
Общество

Названы регионы России с самыми высокими ценами на хлеб

RT на русском вчера в 21:59
Здоровье

О чем может сказать ком в горле

Волгоградская правда вчера в 23:23
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала снимок годовалой улыбающейся дочери Марии

В микроблоге Instagram Лера Кудрявцева показала снимок своей годовалой улыбающейся дочери Марии.
Дни24 вчера в 12:56
Футбол

Рэпер Баста купил футбольный клуб СКА

Дни24 вчера в 05:17
Политика

Журналист из Токио призвал Россию признать ошибкой разгром Японии в 1945-м

В августе-начале сентября 1945 года была проведена Маньчжурская стратегическая наступательная операция советских войск с целью разгрома японской Квантунской армии, освобождения северо‑восточных и северных провинций Китая (Маньчжурии и Внутренней Монголии), Ляодунского полуострова, Кореи, ликвидации плацдарма агрессии и крупной военно-экономической базы Японии на азиатском континенте.
РИА Новости вчера в 21:00
Происшествия

В Нидерландах семья 9 лет жила в подвале в ожидании конца света

Газета.Ru 00:21
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное