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с чего всё началось

Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Уточняется, что уровень укомплектованности личным составом в ведомстве упал до 92,6%.

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