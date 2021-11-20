News.ruЛичный врач Байдена О’Коннор: у президента усилился кашель и ухудшилась походкаЛечащий врач американского президента Кевин О'Коннор заявил, что у Джо Байдена усилился кашель и ухудшилась походка.News.ru"Президент достаточно здоров, чтобы исполнять обязанности, и полностью выполняет все свои обязанности без каких-либо исключений и послаблений", - отметил врач.РИА НовостиВ отчете также говорится, что у Байдена «походка стала заметно более напряженной и менее свободной, чем год назад или около того».Взгляд.руБайдена лечат от мерцательной аритмии, гиперлипидемии (повышенного содержания жира в крови), гастроэзофагеального рефлюкса, сезонной аллергии, небольшой сенсорной невропатии ног.РИА НовостиЧитать далееСвернутьФАНФАНДни24Life.ruПрофильИА Красная ВеснаSputnik КыргызстанКурьер. Среда. БердскТК ЗвездаГазета.RuПолитика СегодняРоссийская газетаНовостной фронтВечерняя МоскваПолитическая ЭкспертизаGazeta.SPbПодробнее о событииЛичный врач Байдена: президент стал слишком часто кашлятьSmotrim.ru20:09Личный врач Байдена О’Коннор заявил, что у президента ухудшилась походка и усилился кашельРИА Новости17:29Самое цитируемоеЛичный врач Байдена О’Коннор: у президента усилился кашель и ухудшилась походкаNews.ru19:50Врач рассказал, что у Байдена усилился кашель и ухудшилась походкаФАН17:34Лечащий врач Байдена рассказал об ухудшениях его здоровьяГазета.Ru18:11Лечащий врач Байдена О’Коннор: у президента усилился кашель и ухудшилась походкаLenta.ru18:04Лечащий врач Байдена сообщил об ухудшении состояния его здоровьяПрофиль19:12Показать ещёОценить115Поделиться