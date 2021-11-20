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Личный врач Байдена О’Коннор: у президента усилился кашель и ухудшилась походка

Лечащий врач американского президента Кевин О'Коннор заявил, что у Джо Байдена усилился кашель и ухудшилась походка.
News.ru
"Президент достаточно здоров, чтобы исполнять обязанности, и полностью выполняет все свои обязанности без каких-либо исключений и послаблений", - отметил врач.
РИА Новости
В отчете также говорится, что у Байдена «походка стала заметно более напряженной и менее свободной, чем год назад или около того».
Взгляд.ру
Байдена лечат от мерцательной аритмии, гиперлипидемии (повышенного содержания жира в крови), гастроэзофагеального рефлюкса, сезонной аллергии, небольшой сенсорной невропатии ног.
РИА Новости

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