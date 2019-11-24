РПЛ
Metaratings«Лицо попроще сделайте»: фанаты ЦСКА поддержали Гончаренко
Во время игры болельщики московского клуба растянули несколько баннеров с указаниями главного тренера Виктора Гончаренко, который пропускает матч из-за дисквалификации за нецензурное обращение к арбитрам в перерыве поединка прошлого тура с «Сочи».
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Армия и оружие
В США обеспокоены испытаниями российских ракет «Циркон» в Тихом океане
В США выразили беспокойство испытаниями Россией перспективных гиперзвуковых ракет "Циркон" и ракетных комплексов "Калибр" в Тихом океане, передает MilitaryWatch.
Футбол
ЦСКА обыграл «Крылья Советов» в матче чемпионата России
Московский ЦСКА обыграл самарские "Крылья Советов" в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Космос
К Земле летит астероид размером с челябинский метеорит
«Обнаружение произошло в интервале наибольшего сближения с Землёй, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км. По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
Шоу-бизнес
Южнокорейская певица K-pop Гу Хара умерла в 28 лет
В Сеуле на 29-м году жизни умерла известная южнокорейская певица К-рор Гу Хара сообщает издание Newsweek.
Музыка
Лобода появилась в новом клипе группы Линдеманна
Певица Светлана Лобода была замечена в новом клипе на песню Frau & Mann лидера Rammstein Тилля Линдеманна, которую исполнила его группа Lindemann.
Шоу-бизнес
Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске
На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Происшествия
В Сургуте локализовали пожар в ресторане
Пожарные локализовали пожар, возникший в ресторане "Кристалл" в Сургуте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
Политика
Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году
Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец государственности Украины, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу КРТ.
Политика
Миссия МВФ завершила работу на Украине – глава миссии Рон ван Роден
Есть информация, что вчера миссия МВФ в Украине сообщила в центральный офис Международного Валютного Фонда о том, что условий для выдачи кредита Украине нет.
Футбол
Российские фанаты вновь нецензурно оскорбляли Дзюбу
Болельщики «Спартака» скандировали оскорбления в адрес нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы по ходу матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Хоккей
«Салават Юлаев» по буллитам проиграл «Ак Барсу»
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Происшествия
Детский омбудсмен Украины находится в реанимации после ДТП
Издание «Зеркало недели» со ссылкой на информированный источник сообщает о том, что Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями попал в аварию и сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети
Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в АПЛ
Политика
Путин потребовал от «Единой России» терзать и трясти чиновников
Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал правящую партию «Единая Россия» добиться партийного контроля за деятельностью чиновников и внимательно следить за тем, как они принимают и выполняют решения во всех сферах.
Культура
Лещенко раскритиковал Вовк за слова о Ротару
Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал слова концертного директора Софии Ротару Сергея Лаврова, который посчитал "заказом" критику в адрес певицы из-за ее планов выступить в Москве на "Песне года".
Политика
WikiLeaks уличила ОЗХО в подлоге данных по химатаке в Сирии
WikiLeaks опубликовала письмо одного из сотрудников миссии ОЗХО в Сирии главе кабинета организации Роберту Фэйрвезеру.
Происшествия
В Москве двух подростков заподозрили в избиении 15-летнего сверстника
Следователи в Москве задержали двух подростков, подозреваемых в нападении на 15-летнего сверстника на северо-востоке столицы.
Общество
Диетолог назвала худшие продукты для завтрака
Культура
Умер украинский актер Давид Бабаев
Умер народный артист Украины Давид Бабаев. Он известен по роли в фильме «Дорога в ад» и по озвучке мультфильма «Дядя Федор, пес и кот».
Футбол
«Витесс» Слуцкого потерпел четвертое поражение подряд
Армия и оружие
Российский спутник предупреждения о ракетном нападении сошел с орбиты
Над акваторией Тихого океана в ночь на 23 ноября сошел с орбиты и сгорел в атмосфере российский космический аппарат «Космос-2422».
Технологии
Павел Дуров призвал пользователей удалить со смартфонов WhatsApp
Руководитель социальной сети Телеграм Дуров посоветовал всем пользователям немедленно удалить со смартфонов WhatsApp.
Авто
Эксперт рассказал, как не дать «замерзнуть» автомобилю
Эксперт сферы авторынка дал советы, как не дать замерзнуть автомобилю.