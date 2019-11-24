РПЛ

MetaratingsMetaratings«Лицо попроще сделайте»: фанаты ЦСКА поддержали Гончаренко

Во время игры болельщики московского клуба растянули несколько баннеров с указаниями главного тренера Виктора Гончаренко, который пропускает матч из-за дисквалификации за нецензурное обращение к арбитрам в перерыве поединка прошлого тура с «Сочи».
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