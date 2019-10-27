Политика
RT на русскомЛидер «Азова» пригрозил Зеленскому вводом 10 тысяч бойцов в Донбасс
Билецкий заявил, что Зеленский, пытаясь осуществить разведение войск в Донбассе, «сдаёт огромную территорию». «Если вы решите исполнять эти угрозы — выбросить отсюда ветеранов, — то вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будет тысяча», — сообщил лидер «Азова».
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с чего всё началось
Первый командир националистического батальона «Азов» Андрей Билецкий записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором обвинил его в сдаче «огромной территории» при попытке разведения сил.Коммерсантъ10:04
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Футбол
Ларссон сделал дубль за 2 минуты в матче против «Локомотива»
Нападающий «Спартака» Йордан Ларссон сделал дубль в матче 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:0, второй тайм).
Sports.ru 11:12
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«Сирийские демократические силы» начали отвод военизированных формирований курдов от сирийско-турецкой границы, признав соглашение, достигнутое в Сочи президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
РБК 09:48
Политика
Зеленский назвал «эмоциональной» беседу с националистами в Донбассе
Политическая Экспертиза 00:31
Футбол
Краснодар — Оренбург 1:1 (2-й тайм)
Свободная Пресса 14:09
Футбол
«Зенит» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ
Коммерсантъ 09:28
Хоккей
Авангард — ЦСКА 0:1 (2-й период)
Московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на льду арены имени Юрия Ляпкина в подмосковной Балашихе обыграл омский "Авангард" – 2:1Б.
Вести.Ru 13:35
Авто
В Сети показали, как «Нива» разгоняется до сотни за 2 секунды
После доработок автомобиль смог преодолеть рубеж скорости в 100 км/ч за 2 секунды.
OAnews вчера в 14:11
Общество
В Калифорнии объявили об эвакуации 180 тысяч человек из-за пожара
Офис шерифа в округе Сонома в Калифорнии объявил об эвакуации 180 тыс. жителей из-за крупного природного пожара, который получил название «Кинкейд».
RT на русском 12:00
Происшествия
Срочник мог расстрелять сослуживцев из-за постоянных издевательств
Газета.Ru вчера в 07:46
Армия и оружие
Трамп подтвердил гибель лидера ИГ
Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель лидера «Исламского государства» (ИГ; запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Коммерсантъ 09:26
Экономика
Кремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП
В Кремле проверят информацию Минэкономики о том, что почти 700 тыс. компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) закрылось в России за год, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 25 октября в 08:16
Футбол
Крал: Давид Луис подошёл ко мне и спросил: «Как ты, брат?»
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал о встрече с бразильским защитником Давидом Луисом.
Чемпионат 13:13
Происшествия
Отец застрелившего восемь человек в Забайкалье солдата заявил о дедовщине
Отец расстрелявшего восемь человек в Забайкалье сказал, что следствие хочет скрыть дедовщину в воинской части.
РБК 14:11
Общество
Экс-мэр Грозного поплатился за пытки
Бывшего чиновника подозревают в непрофессионализме В минувший четверг впервые за период работы Рамзана Кадырова в должности главы Чечни в эфире местного официального телеканала показали критический материал о его близком родственнике, бывшем мэре Грозного Исламе Кадырове.
Коммерсантъ 25 октября в 19:08
Музыка
Россиянка покорила жюри шоу «Голос» за пять секунд
Жюри повернулись к ней на первых же секундах выступления. Они были покорены ее сильным голосом.
Алтайская правда 07:58
Здоровье
Главные признаки алкоголизма назвал нарколог
Разницу между алкоголиком и здоровым человеком объяснил психиатр-нарколог Михаил Зобин, сообщает profile.ru.
Live24 вчера в 04:18
Происшествия
Студент из Подмосковья подозревается в подготовке массового убийства
Собеседники корреспондента "РГ" в спецслужбах сообщили, что 18-летний учащийся 3 курса зарайского техникума Борис Банин, вооружившись пистолетом Макарова и взрывчаткой, собирался убить как минимум двух однокурсников и одного преподавателя, с которыми он проживал в одном общежитии.
Российская газета 10:37
Экономика
Эксперт прокомментировал рост позиций России в рейтинге Doing Business
Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН прокомментировал улучшение позиции России в рейтинге Doing Business Всемирного банка и Международной финансовой корпорации.
RT на русском 24 октября в 06:07
Авто
Представлен пикап Great Wall Pao в «рабочей» версии
Китайский автопроизводитель выпустил на рынок Great Wall Pao, который позиционируется как простой «рабочий» пикап.
Тарантас Ньюс вчера в 07:49
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В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
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Российский боец ММА нокаутировал украинца ногой в падении
Российский боец смешанного стиля (ММА) Имам-Шапи Мухтаров ногой в падении нокаутировал украинца Анатолия Сафронова в бою на турнире "Битва в Волгограде".
РЕН ТВ вчера в 04:53
Шоу-бизнес
Наталья Рудова раскритиковала Малахова за передачу об эскорте
Актриса Наталья Рудова написала большой пост о серии передач Андрея Малахова, посвященных эскорту.
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Армия и оружие
Помощник Трампа отказался считать Россию союзником США
Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что власти станы не считают Россию союзником, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:18
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Кадыров прокомментировал сообщения о ликвидации лидера ИГ
RT на русском 04:04
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава предостерег россиян от заблуждений
Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов посоветовал россиянам уделять больше внимания кровеносным сосудам.
Петрозаводск говорит 24 октября в 10:48