Политика

RT на русскомRT на русскомЛидер «Азова» пригрозил Зеленскому вводом 10 тысяч бойцов в Донбасс

Билецкий заявил, что Зеленский, пытаясь осуществить разведение войск в Донбассе, «сдаёт огромную территорию». «Если вы решите исполнять эти угрозы — выбросить отсюда ветеранов, — то вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будет тысяча», — сообщил лидер «Азова».
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с чего всё началось
Первый командир националистического батальона «Азов» Андрей Билецкий записал видеообращение
 к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором обвинил его в сдаче «огромной территории» при попытке разведения сил.
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