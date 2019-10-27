с чего всё началось

Билецкий заявил, что Зеленский, пытаясь осуществить разведение войск в Донбассе, «сдаёт огромную территорию». «Если вы решите исполнять эти угрозы — выбросить отсюда ветеранов, — то вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будет тысяча», — сообщил лидер «Азова».

Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому вводом 10 тысяч бойцов в Донбасс

Футбол Ларссон сделал дубль за 2 минуты в матче против «Локомотива» Нападающий «Спартака» Йордан Ларссон сделал дубль в матче 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:0, второй тайм).

Армия и оружие Сирийские курды начали отвод войск от турецкой границы «Сирийские демократические силы» начали отвод военизированных формирований курдов от сирийско-турецкой границы, признав соглашение, достигнутое в Сочи президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Хоккей Авангард — ЦСКА 0:1 (2-й период) Московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на льду арены имени Юрия Ляпкина в подмосковной Балашихе обыграл омский "Авангард" – 2:1Б.

Общество В Калифорнии объявили об эвакуации 180 тысяч человек из-за пожара Офис шерифа в округе Сонома в Калифорнии объявил об эвакуации 180 тыс. жителей из-за крупного природного пожара, который получил название «Кинкейд».

Армия и оружие Трамп подтвердил гибель лидера ИГ Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель лидера «Исламского государства» (ИГ; запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Экономика Кремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП В Кремле проверят информацию Минэкономики о том, что почти 700 тыс. компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) закрылось в России за год, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Происшествия Отец застрелившего восемь человек в Забайкалье солдата заявил о дедовщине Отец расстрелявшего восемь человек в Забайкалье сказал, что следствие хочет скрыть дедовщину в воинской части.

Общество Экс-мэр Грозного поплатился за пытки Бывшего чиновника подозревают в непрофессионализме В минувший четверг впервые за период работы Рамзана Кадырова в должности главы Чечни в эфире местного официального телеканала показали критический материал о его близком родственнике, бывшем мэре Грозного Исламе Кадырове.

Музыка Россиянка покорила жюри шоу «Голос» за пять секунд Жюри повернулись к ней на первых же секундах выступления. Они были покорены ее сильным голосом.

Здоровье Главные признаки алкоголизма назвал нарколог Разницу между алкоголиком и здоровым человеком объяснил психиатр-нарколог Михаил Зобин, сообщает profile.ru.

Происшествия Студент из Подмосковья подозревается в подготовке массового убийства Собеседники корреспондента "РГ" в спецслужбах сообщили, что 18-летний учащийся 3 курса зарайского техникума Борис Банин, вооружившись пистолетом Макарова и взрывчаткой, собирался убить как минимум двух однокурсников и одного преподавателя, с которыми он проживал в одном общежитии.

Экономика Эксперт прокомментировал рост позиций России в рейтинге Doing Business Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН прокомментировал улучшение позиции России в рейтинге Doing Business Всемирного банка и Международной финансовой корпорации.

Авто Представлен пикап Great Wall Pao в «рабочей» версии Китайский автопроизводитель выпустил на рынок Great Wall Pao, который позиционируется как простой «рабочий» пикап.

Наука От алкоголизма защитит высшее образование Британские ученые установили, что четыре года, которые человек тратит на дополнительное образование, сокращает предрасположенность к спиртным напиткам на 50%.

Единоборства Российский боец ММА нокаутировал украинца ногой в падении Российский боец смешанного стиля (ММА) Имам-Шапи Мухтаров ногой в падении нокаутировал украинца Анатолия Сафронова в бою на турнире "Битва в Волгограде".

Шоу-бизнес Наталья Рудова раскритиковала Малахова за передачу об эскорте Актриса Наталья Рудова написала большой пост о серии передач Андрея Малахова, посвященных эскорту.

Армия и оружие Помощник Трампа отказался считать Россию союзником США Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что власти станы не считают Россию союзником, передает ТАСС.