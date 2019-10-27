Глава страны потребовал не мешать миссии, а лидер "Азова" обвинил президента в том, что он собирается сдать огромную территорию. "Вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будут десять тысяч", - подчеркнул Билецкий.

Лидер «Азова» угрожает Зеленскому введением 10 тысяч бойцов в Донбасс

Происшествия ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума В отношении Банина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Общество Украинца осудили за футболку с гербом СССР По материалам уголовного дела 14 июня обвиняемый, находясь в общественном месте возле торгово-развлекательного центра "Плаза" в Кривом Роге, был одет в футболку красного цвета с изображением государственного герба СССР.

Фигурное катание Трусова прокомментировала свою победу на Skate Canada Российская фигуристка Александра Трусова, одержавшая победу на этапе Гран-при Skate Canada c двумя мировыми рекордами, высказалась после выступления в произвольной программе.

Происшествия Рязанский священник избил свою жену Родственники жены иерея Казанского женского монастыря Владимира Покровского сообщили, что священник в Рязани избил свою жену.

Происшествия В Барселоне вновь начались беспорядки В Барселоне произошли новые столкновения между участниками акции протеста, выступающими за независимость Каталонии и сотрудниками правоохранительных органов.

Шоу-бизнес Тимати улетел на Мальдивы от недавно родившей Решетовой Знаменитый российский исполнитель, участник лейбла Black Star Тимати спустя несколько дней после рождения своего сына, матерью которого стала модель Анастасия Решетова, улетел кататься на серфинге на Мальдивы.

Технологии На смену SMS придут RCS-сообщения В США четыре крупнейших оператора мобильной связи договорились о введении нового стандарта, который должен прийти на смену SMS-сообщениям.

Общество Вильфанд предупредил о существенном похолодании в Москве Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал RT о погоде в Москве на следующей неделе.