Политика
Газета.RuЛидер «Азова» угрожает Зеленскому введением 10 тысяч бойцов в Донбасс
Глава страны потребовал не мешать миссии, а лидер "Азова" обвинил президента в том, что он собирается сдать огромную территорию. "Вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будут десять тысяч", - подчеркнул Билецкий.
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Армия и оружие
Трамп поблагодарил Россию за помощь в ликвидации главаря ИГ
Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию, а также Турцию, Сирию, Ирак и курдские подразделения за помощь в ликвидации главаря «Исламского государства»* Абу-Бакра аль-Багдади.
RT на русском 09:53
Шоу-бизнес
Наталья Рудова раскритиковала Малахова за передачу об эскорте
Актриса Наталья Рудова написала большой пост о серии передач Андрея Малахова, посвященных эскорту.
Наша версия 08:47
Политика
Зеленский заявил, что готов искать взаимопонимание с жителями Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности искать взаимопонимание с жителями Донбасса.
Аргументы и Факты вчера в 13:47
Происшествия
В Рязанской области возбудили дело после гибели троих детей на пожаре
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели троих малолетних детей в Шиловском районе Рязанской области.
Известия 03:30
Политика
В Кремле рассказали о создании меморандума России и Турции по Сирии
Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, как создавался меморандум России и Турции по Сирии.
Журналистская правда 07:21
Общество
Скончалась солистка группы «Бурановские бабушки» Наталья Пугачёва
26 октября 2019 года в возрасте 83 лет скончалась солистка группы «Бурановские бабушки» Наталья Пугачёва.
REGNUM 03:16
Футбол
Локомотив — Спартак 0:0 (1-й тайм)
В прямом эфире матч покажет «Матч ТВ». Прогноз «Чемпионата»: «Спартак» не проиграет за 1.86.
Чемпионат 04:00
Происшествия
Россиянин, впавший в кому в Турции, умер в самолете
Житель Республики Коми Александр Денисов, который впал в кому во время отдыха в Турции, умер на борту самолета, следовавшего в Сыктывкар.
РИА Новости 09:40
Происшествия
Посетителя ТЦ «Савеловский» ударили ножом в грудь
В Москве неизвестный ранил ножом в грудь посетителя торгового комплекса "Савеловский".
РИА Новости 03:26
Шоу-бизнес
YouTube заблокировал последнее шоу Собчак из-за наличия пикантных сцен
Связавшись со службой поддержки, телеведущая узнала, что из-за наличия в ее шоу тех самых злополучных пикантных моментов YouTube автоматически перевел ее программу в жанр «почти порно» и перестал рекомендовать.
МонаВиста 09:30
Политика
Власти Чечни решили вернуть пропавших в Сирии россиянок
Ранее член Совета по правам человека при главе Чеченской Республики Хеда Саратова предоставила РБК аудиозаписи, в которых россиянки, совершившие побег из лагеря для семей пленных боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России), просили помочь им вернуться на родину.
РБК 08:10
Религия
Патриарх Кирилл освятил возрожденный главный храм Ростова
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил Ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы после кардинального восстановления святыни.
Российская газета 08:32
Экономика
Медведев навел порядок в экономике: сколько россиян могут купить чиновники
Самый богатый наш государственный деятель, Валерий Пономарев, сенатор от Камчатского края, за прошлый год заработал 2,4 млрд руб. Депутат Госдумы от "Единой России" Григорий Аникеев — 2,3 миллиарда.
Московский Комсомолец 09:10
Происшествия
ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.
Lenta.ru 06:25
Хоккей
«Металлург» проиграл «Сибири» и прервал победную серию в КХЛ
Новосибирская "Сибирь" в овертайме переиграла магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 09:08
Армия и оружие
В Афганистане ликвидировали более 50 талибов
На северо-западе Афганистана в провинции Фарьяб по меньшей мере 53 боевика радикального движения «Талибан»* были ликвидированы.
RT на русском 03:09
Футбол
«Авангард» — «Химки»: будет ли пробит тотал?
В очередном туре чемпионата ФНЛ состоится матч «Авангард» и «Химки» 27 октября, мы подготовили прогноз на это противостояние.
Все про Спорт ру вчера в 11:27
Здоровье
Назван лучший полезный фрукт для завтрака, снижающий сахар в крови
Evo-rus.com вчера в 15:36
Общество
Трамп расстроился из-за отсутствия кнопки в новом iPhone
Американский президент Дональд Трамп пожаловался, что ему не нравится отсутствие кнопки в новых моделях iPhone.
Газета.Ru 25 октября в 20:56
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru 25 октября в 11:23
Футбол
«Монако» обыграл «Нант», Головин отдал голевую передачу
Игра в Нанте завершилась победой "Монако" со счетом 1:0. Единственный гол забил на 22-й минуте Виссам Бен Йеддер, голевую передачу которому сделал полузащитник сборной России Александр Головин.
РИА Новости 25 октября в 16:50
Футбол
Карпин оригинально объявил о очередной беременности жены
Главный тренер Ростова, Валерий Карпин, в очередной раз оригинальным образом объявил о беременности своей супруги в сети Инстаграм.
Bethub.org 09:06
Происшествия
Отец стрелка из Горного заявил о подавленном состоянии Шамсутдинова накануне трагедии
Отец рядового Рамиля Шамсутдинова, который 25 октября застрелил восемь сослуживцев при сдаче караула в забайкальском посёлке Горный, заявил о подавленном настроении сына накануне трагедии.
Чита.Ру 08:57
Космос
На обратной стороне Луны найдено загадочное вещество
Китайский луноход «Чанъэ-4» запечатлел необычную находку на обратной стороне Луны.
ToDay News Ufa вчера в 03:28
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
Общество
В Донецке взорвали вышку сотовой связи
Российская газета 08:54
Армия и оружие
Китайский лётчик прокомментировал особенности истребителя J-20
На китайском телевидении вышло интервью с пилотом новейшего китайского истребителя J-20.
Военное обозрение 07:44
Общество
Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу
Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу.
РИА Новости 08:46