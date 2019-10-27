Политика
Газета.RuЛидер «Азова» угрожает Зеленскому введением 10 тысяч бойцов в Донбасс
Глава страны потребовал не мешать миссии, а лидер "Азова" обвинил президента в том, что он собирается сдать огромную территорию. "Вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будут десять тысяч", - подчеркнул Билецкий.
Читать в источнике
Оценить191
с чего всё началось
Первый командир националистического батальона «Азов» Андрей Билецкий записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором обвинил его в сдаче «огромной территории» при попытке разведения сил.Коммерсантъ10:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 11:27, Вашингтон
Армия и оружие
Сирийские курды начали отвод войск от турецкой границы
Меморандум об урегулировании кризиса на границе Турции и Сирии, возникшего из-за начатой 9 октября Анкарой военной операции против сирийских курдов, был подписан в Сочи Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом 22 октября.
РБК 09:48
Шоу-бизнес
Наталья Рудова раскритиковала Малахова за передачу об эскорте
Актриса Наталья Рудова написала большой пост о серии передач Андрея Малахова, посвященных эскорту.
Наша версия 08:47
Общество
Отец рассказал о состоянии Бутиной
Валерий Бутин рассказал о состоянии здоровья своей дочери Марии Бутиной, депортированной из США, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 11:13
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову
Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
ТАСС 09:34
Армия и оружие
В Минобороны усомнились в ликвидации главаря ИГ
Увеличение числа участников операции США по ликвидации Абу Бакра аль-Багдади — лидера запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ) — порождает вопросы и сомнения в ее реальности.
Lenta.ru 10:20
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном
Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
Летидор вчера в 07:54
Происшествия
ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума
В отношении Банина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
РБК 07:23
Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек»
Газета.Ru вчера в 12:20
Общество
Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу
Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу.
РИА Новости 08:46
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену
Известный футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану.
Аргументы недели 25 октября в 15:25
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Политика
Трамп намерен выйти из договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
Газета.Ru 09:24
Игры
В сети появились изображения Diablo 4 и Overwatch 2
Bethub.org 08:08
Шоу-бизнес
YouTube заблокировал последнее шоу Собчак из-за наличия пикантных сцен
Связавшись со службой поддержки, телеведущая узнала, что из-за наличия в ее шоу тех самых злополучных пикантных моментов YouTube автоматически перевел ее программу в жанр «почти порно» и перестал рекомендовать.
МонаВиста 09:30
Происшествия
Россиянин, впавший в кому в Турции, умер в самолете
Житель Республики Коми Александр Денисов, который впал в кому во время отдыха в Турции, умер на борту самолета, следовавшего в Сыктывкар.
РИА Новости 09:40
Здоровье
Диетолог раскрыла ошибки в питании россиян
Смертность от болезней сердечно-сосудистой системы, онкологических заболеваний, сахарного диабета 2 типа и других хронических неинфекционных заболеваний в России составляет 67,6%. Чтобы заниматься профилактикой этих болезней, надо менять питание, пищевое поведение и привычки.
Газета.Ru 05:41
Политика
Израиль намерен ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище
21 августа агентство отмечало, что россияне всё чаще сталкиваются с отказами во въезде в Израиль, на границе которого только за первое полугодие «развернули» 3 тыс. человек.
Известия 10:20
Шоу-бизнес
Любовь Успенская: «Я не ношу ни трусы, ни лифчики»
Первой оказалось то, что при регулярной покупке красивого и дорогого нижнего белья этот предмет одежды просто пылится в шкафу звезды, ведь она не носит «ни трусы, ни лифчики».
Дни24 вчера в 04:00
Хоккей
ХК «Сибирь» победил магнитогорский «Металлург» в овертайме
ХК "Сибирь" победил магнитогорский "Металлург" в овертайме, об этом сообщает пресс-служба клуба.
ГТРК Новосибирск 11:13
Здоровье
Врач назвал симптомы, при которых нужна срочная колоноскопия
Вялов рассказал, при каких симптомах человеку следует обязательно проверить состояние толстой кишки.
MedikForum.ru 24 октября в 15:30
Авто
Неликвидные автомобили: вы замучаетесь их продавать
Ликвидность автомобиля на вторичном рынке складывается из множества факторов.
Авторамблер 25 октября в 04:22
Общество
В Петербурге рабочая неделя начнется с мокрого снега
В Петербурге рабочая неделя начнется с похолодания.
Neva.Today 09:30
Общество
Суд вынес приговор украинцу за ношение футболки с гербом СССР
В Кривом Роге суд признал виновным жителя Украины и назначил ему наказание в виде испытательного срока на один год за ношение футболки с гербом СССР.
RT на русском 06:41
Происшествия
Солдат мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за издевательств
Коммерсантъ вчера в 11:21
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК вчера в 02:58
Здоровье
Симптомы рака, появляющиеся за 5 лет до болезни, названы онкологами
Озвучены специалистами первые симптомы злокачественного рака, которые появляются за пять лет до болезни, сообщает информационно-аналитическое издание ВистаНьюс.
Evo-rus.com 10:27
Футбол
«Локомотив» и «Спартак» объявили составы на матч РПЛ
Московский "Локомотив" и столичный "Спартак" объявили стартовые составы на матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 08:26
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
В Красногвардейском районе Петербурга в своей квартире найдена убитой 46-летняя женщина.
Российская газета 04:58