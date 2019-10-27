с чего всё началось

Глава страны потребовал не мешать миссии, а лидер "Азова" обвинил президента в том, что он собирается сдать огромную территорию. "Вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будут десять тысяч", - подчеркнул Билецкий.

Лидер «Азова» угрожает Зеленскому введением 10 тысяч бойцов в Донбасс

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