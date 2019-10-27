Политика

Газета.RuГазета.RuЛидер «Азова» угрожает Зеленскому введением 10 тысяч бойцов в Донбасс

Глава батальона "Азов" Андрей Билецкий пригрозил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что введет в Донбасс тысячи военных. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на его видеообращение.
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с чего всё началось
Первый командир националистического батальона «Азов» Андрей Билецкий записал видеообращение
 к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором обвинил его в сдаче «огромной территории» при попытке разведения сил.
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