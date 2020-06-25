Глава нью-йоркского отделения Black Lives Matter Хоук Ньюсом заявил о намерении «сжечь США», а также нынешнюю систему и заменить её на новую. США вмешиваются и подрывают режимы, заменяют лидеров на тех, кто им нравится.

Лидер Black Lives Matter в Нью-Йорке заявил о намерениях «сжечь США»

Экономика Социалка проросла поправками: обновленный сахалинский бюджет приняла облдума Сахалинская областная дума после трехчасового обсуждения согласовала поправки в бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021-2022.

Общество В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым. 5,8K

Политика В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско". 2,4K

Общество Граждане не торопятся в фитнесс-центры Граждане не торопятся в фитнесс-центры В первые дни после снятия ограничений, действовавших во время режима самоизоляции на фоне пандемии COVID-19, в Москве заработало менее 60% фитнес-клубов.

Общество В Башкирии на день запретят продажу алкоголя Как отмечает администрация Уфы, в соответствующем региональном законе указано введение ограничений во время массовых мероприятий. 8

Здоровье Владельцы коттеджей в Корсакове не готовы съезжать ради борьбы с заразой Решили строить объект инфекционный, а уже после него в защитной зоне разрешения на частные дома выдавались.

Политика Избирком аннулировал бюллетень журналиста Лобкова Мосгоризбирком решил аннулировать бумажный бюллетень журналиста «Дождя» Павла Лобкова, которому удалось проголосовать дважды по поправкам к Конституции. 13

Общество В Гидрометцентре предупредили о температурных аномалиях По прогнозу Гидрометцентра, в Московской области и Петербурге среднесуточные температуры составят 16 градусов, это в пределах нормы. 338

Здоровье ВОЗ отнесла Казахстан и Кыргызстан к странам с ускоренной передачей COVID-19 Представитель ВОЗ не назвал эти страны, позже в организации уточнили, что к государствам с ускоренным распространением инфекции относятся Армения, Швеция, Молдавия, Северная Македония, Азербайджан, Казахстан, Албания, Босния и Герцеговина, Кыргызстан, Украина и Косово.

Общество В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду, пишет телеканал "RT". 665

Армия и оружие Генерал Кашкуш: захват авиабазы Джуфра не оставляет Египту выбора Захват силами ПНС при поддержке Турции авиабазы Джуфра в Ливии нарушит египетский оборонительный буфер на западе и узаконит военную самооборону Египта.

Технологии Cyberpunk 2077 выйдет в NVIDIA GeForce NOW Сотрудники польской компании CD Project RED рассказали, что их новая игра про будущее под названием Cyberpunk 2077 будет поддерживаться платформой NVIDIA GeForce NOW прямо на релизе.

Здоровье Карантин на Украине продлится до появления вакцины от коронавируса Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что карантинные меры в стране будут сохраняться до тех пор, пока не появится вакцина или лекарство, которое будет способно контролировать смертность от коронавирусной инфекции.

Здоровье В Ленобласти выросла заболеваемость внебольничной пневмонией В Ленинградской области заболеваемость внебольничной пневмонией превысила многолетние данные на 65%, передает 78.ru. 65

Игры Как похорошел Найт-Сити при рейтрейсинге: скриншоты Cyberpunk 2077 на топовых настройках 25 июня CD Projekt RED показала миру много новых геймплейных кадров Cyberpunk 2077 – с последнего показа игра заметно изменилась во всем, включая графику.

Общество Семьям с детьми до 16 лет выплатят дополнительные 10 000 рублей Как сообщили МТВ.ОНЛАЙН в пресс-службе ОПФР по Волгоградской области, средства дополнительно предоставят к ежемесячной выплате 5000 рублей на детей до трех лет или единовременной выплате 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет. 698