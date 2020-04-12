Политика

Парламентская газетаПарламентская газетаПрезидент Чехии назвал глупостью снос памятника Коневу

Министерство иностранных дел Чешской Республики 11 апреля отреагировало на уголовное дело, заведенное в России по поводу сносу памятника Ивану Коневу в Праге. В сообщении этого ведомства отмечается, что преследование чиновников Чехии другим государством недопустимо.
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Внезапный разворот. Как отреагировали чешские СМИ на уголовное дело из России по сносу памятника маршалу Коневу

Life.ruвчера в 07:51

Президент Чехии осудил снос памятника Коневу в Праге

РИА Новости12 апреля в 12:45

Президент Чехии отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге. «Они завидуют тем, кто чего-то добился»

URA.Ru12 апреля в 11:54

Президент Чехии прокомментировал снос памятника маршалу Коневу в Праге

RT на русском12 апреля в 12:04

Президент Чехии оценил снос памятника маршалу Коневу в Праге

Lenta.ru12 апреля в 10:36

Лидер Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу в Праге

Известия12 апреля в 12:23

«Это подлость»: внучка Конева о сносе памятника в Праге

РЕН ТВ11 апреля в 19:08
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Политика

Лукашенко призвал союзников из ЕАЭС сплотиться против коронавируса

Глава Белоруссии призвал не "размывать основы" ЕАЭС. Александр Лукашенко призвал союзников сплотиться против коронавируса.
Piter.tv 05:06
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Общество

В Подмосковье уточнили порядок получения пропусков для передвижения

Власти Московской области уточнили, что оформить пропуск для передвижения на личном и общественном транспорте можно будет в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус» или на сайте госуслуг.
RT на русском 09:45
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Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри купили особняк Мела Гибсона за $15 млн

Голливудский актер Мел Гибсон опасался любопытных журналистов так же сильно, как Меган Маркл и принц Гарри.
Слово и Дело вчера в 07:25
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Экономика

МВФ предсказал наихудший спад мирового ВВП после Великой депрессии

«Очень вероятно, что в этом году мировая экономика испытает самую глубокую рецессию со времен Великой депрессии [1929–1933 годов]», — указала Гопинат, уточнив, что кризис 2020 года можно было бы назвать «Великой самоизоляцией» или «Великим карантином».
РБК 10:32
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Кино

Появились новые кадры из «Дюны» Дени Вильнёва

News.ru 08:05
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Общество

Израиль возглавил рейтинг безопасности стран при пандемии

Государство Израиль возглавило рейтинг безопасности стран в условиях пандемии коронавируса.
News.ru 10:34
Происшествия

В Новосибирске умер первый пациент с коронавирусом

В Новосибирске скончался первый пациент с подтвержденным коронавирусом.
Известия 10:29
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Шоу-бизнес

Анна Седокова назвала Меладзе манипулятором

Pravda.Ru 07:11
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Космос

В Роскосмосе решили посчитать экономику космодрома «Морской старт»

Сообщается, что АО «Главкосмос пусковые услуги» поручено сопоставить экономическую целесообразность «Морского старта» по сравнению с космодромами Байконур и Восточный в применении к ракете-носителю «Союз-5».
ИА Красная Весна 11 апреля в 10:44
7
Экономика

G7 поддержал отсрочку для бедных стран на обслуживание долга

Страны «Большой семерки» (G7) поддержали введение моратория на обслуживание долга для бедных стран в ситуации с пандемией новой коронавирусной инфекции, говорится в заявлении, обнародованном минфином США.
Взгляд.ру 10:55
Политика

Трамп рассказал, что обсудил с Путиным во время последнего разговора

Газета Кемерова вчера в 22:42
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Политика

Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости вчера в 12:48
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Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин высказался о фотосъемке Валерии в неглиже

Певица с юмором отнеслась к флеш-мобу, а вот ее супруг музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, судя по всему, был в шоке.
Слово и Дело вчера в 12:25
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Происшествия

Дом агента хоккеиста Малкина ограбили в Подмосковье

Дом агента нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" и сборной России Евгения Малкина ограбили в Подмосковье.
Газета.Ru 06:41
Общество

Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров

Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего.
Российская газета 08:36
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Здоровье

Бочаров проверил строительство новой инфекционной больницы в Волжском

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел в Волжском выездное совещание на площадке строительства новой инфекционной больницы.
Волгоградская правда 02:34
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна

Фото: Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна Примечательно, что во время карантина Ольга, как и многие российские знаменитости, стала более активно вести странички в социальных сетях.
Bimru.ru 09:22
2
Общество

В Липецкой области могут ввести sms–пропуска для выхода из дома

Как сообщает GOROD48, выданные липчанам уникальные идентификационные коды продублируют в специально созданной в УМВД РФ по Липецкой области базе данных.
РБК Черноземье 08:44
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Кино

BadComedian выпустил обзор на первый фильм Егора Крида

Ролик был опубликован 13 апреля на YouTube-канале BadComedian.
REGNUM вчера в 17:12
Общество

Китайские медэксперты оценили действия России в борьбе с коронавирусом

Медицинские эксперты из Китая, которые прибыли в Россию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, оценили меры против коронавируса, принятые российскими властями.
RT на русском 10:45
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Здоровье

Доктор Комаровский объяснил высокую смертность от COVID-19 в Италии

Врач и телеведущий Евгений Комаровский считает массовый прием антибиотиков одной из вероятных причин высокого уровня смертности от COVID-19 в Италии.
РИА Новости 10:40
Шоу-бизнес

Представитель Бабкиной рассказал о ее состоянии после выхода из комы

Певица Надежда Бабкина находится в сознании и стабильном состоянии, передает ТАСС со ссылкой на ее концертного директора Сергея Гороха.
Газета.Ru 09:48
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Экономика

Эксперты сообщили о резком росте оптовых цен на гречку

Оптовые цены на гречку на прошлой неделе резко выросли, показал мониторинг аналитической компании «ПроЗерно» (есть у «Интерфакса»).
Коммерсантъ 04:59
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Технологии

Group-IB обнаружила объявления о продаже аккаунтов пользователей Zoom

Российская компания Group-IB обнаружила объявления о продаже аккаунтов пользователей Zoom.
iReactor 05:32
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Общество

Власти Свердловской области думают о введении электронных пропусков

В настоящее время власти Свердловской области думают о введении электронных пропусков.
Твой Континент 09:47
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Армия и оружие

В Сети появился ролик с намёком на превосходство танка Abrams над Т-14 «Арматой» по стабилизации

Представлены кадры с осуществлением выстрелов танками M1A2 Abrams (США), Т-14 «Армата» (Россия), K-2 «Чёрная пантера» (Южная Корея), Type 96 и Type 99 (Китайская Народная Республика).
Военное обозрение 02:39
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Общество

Названа доля оставшихся без работы из-за коронавируса москвичей

Подсчитана доля москвичей, которые остались без работы из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир».
Lenta.ru 10:45
31
Общество

Жителям Кузбасса запретили выезжать из региона

В Кемеровской области жителям запретили выезжать из региона по личным нуждам, кроме как для получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или прямой угрозе жизни и здоровью, а также для погребения близких.
Российская газета 09:56
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Политика

Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Госдума на заседании во вторник, 14 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны.
RT на русском 08:20
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Происшествия

На Кубани в суд ушло дело пластического хирурга, калечившей пациенток

Российская газета 06:34
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Советский полководец, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, кавалер ордена «Победа». Член ЦК КПСС.
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