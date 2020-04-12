Политика

ИзвестияИзвестияЛидер Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу в Праге

Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6. Инициатор сноса памятника глава района Ондржей Коларж заявил, монумент будет передан в музей истории XX века. Посольство России назвало снос актом "муниципального вандализма".
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Внезапный разворот. Как отреагировали чешские СМИ на уголовное дело из России по сносу памятника маршалу Коневу

Life.ruвчера в 07:51

Президент Чехии осудил снос памятника Коневу в Праге

РИА Новости12 апреля в 12:45

Президент Чехии отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге. «Они завидуют тем, кто чего-то добился»

URA.Ru12 апреля в 11:54

Президент Чехии прокомментировал снос памятника маршалу Коневу в Праге

RT на русском12 апреля в 12:04

Президент Чехии оценил снос памятника маршалу Коневу в Праге

Lenta.ru12 апреля в 10:36

Лидер Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу в Праге

Известия12 апреля в 12:23

«Это подлость»: внучка Конева о сносе памятника в Праге

РЕН ТВ11 апреля в 19:08
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Политика

Путин поручил проработать меры поддержки сервисов доставки еды

Глава государства потребовал исполнить поручение до 15 мая. Путин поручил проработать меры поддержки сервисов доставки еды.
Деловое.ТВ 06:00
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Политика

Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны

Государственная дума приняла закон о корректировке даты воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны.
РИА Новости 08:04
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Политика

В США начинается очередная фаза гражданской войны

Президентская кампания в США началась.
Взгляд.ру 07:16
Футбол

Появились документы о поглощении акций «Ньюкасла»

Документация приводит к утверждению, что нынешний владелец клуба Майк Эшли лично одалживает деньги PCP, чтобы помочь компании завершить сделку.
Soccer.ru 07:29
Экономика

Лукашенко попросил Путина оперативно рассмотреть вопрос о ценах на газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что просит российского коллегу Владимира Путина оперативно рассмотреть вопрос о ценах на газ в ЕАЭС, считает, что они должны быть адаптивными в условиях кризиса.
РИА Новости 06:01
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Общество

В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков

Ранее стало известно, что за минувшие сутки в Москве оформили 3,2 млн цифровых пропусков для передвижения по городу.
Газета.Ru 06:13
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Здоровье

В Свердловской области подтвердили еще восемь случаев коронавируса

В Свердловской области за сутки подтвердилось еще восемь положительных результатов теста на коронавирус.
Политсовет 03:38
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Здоровье

В Смоленске обсудили доступность индивидуальных средств защиты

За сутки выпускается более 130 тысяч таких средств индивидуальной защиты, которые потом поставляются в торговые сети области.
ГТРК Смоленск вчера в 04:36
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Экономика

Мишустин выделил ведомствам 3,1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Председатель правительства России Михаил Мишустин выделил из резервного фонда Министерству обороны, Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН и Управделами президента 3,1 млрд рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Известия 07:01
Политика

Путин заявил о необходимости новых мер по поддержке экономики

Ситуация в России такова, что нужно принять новые меры по поддержке экономики, «адекватные уровню новых вызовов», заявил президент России Владимир Путин.
Коммерсантъ 07:16
Общество

В Москве 55 нарушителей карантина оштрафовали на 220 тыс. рублей

Известия 07:19
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Экономика

Операторы предупредили о росте тарифов на связь

Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов.
РИА Новости 03:02
2,2K
Общество

В Москве забетонировали работавшее во время карантина кафе

Власти Москвы забетонировали кафе «Самса халяль» на Таганке, которое отказывалось соблюдать карантин.
Мослента 05:40
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Здоровье

Коронавирус в Ивановской области вышел из-под контроля

Больше 5 тысяч человек – точнее, 5023 – в Ивановской области находились под наблюдением врачей в связи с коронавирусом с 29 января.
Кстати.News 11 апреля в 10:50
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Экономика

Генпрокуратура поручила выяснить, как букмекеры попали в список системообразующих предприятий

Генеральная прокуратура, узнав о внесении букмекерских организаций в список системообразующих предприятий, получающих финансовую поддержку в условиях коронавируса, поручила Минэкономразвития разобраться в этой ситуации.
Интерфакс 06:29
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Политика

Минск подписал соглашение об упрощении визового режима с ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал соглашения с Европейским союзом об упрощении визового режима и о реадмиссии.
Газета.Ru 03:05
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Авто

Марка Renault сократит рынки присутствия

SpeedMe 02:18
Общество

В Краснодаре открылись пять ярмарок и один рынок

Торговать непродовольственными товарами пока запрещено. Также к открытию готовятся еще несколько ярмарок.
Кубань 24 06:10
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Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
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Политика

Лавров: власти России не планируют вводить выездные визы

Выездных виз в России никто вводить не планирует, заявил журналистам во время видеоконференции глава МИД РФ Сергей Лавров.
Коммерсантъ 05:17
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Авто

В России массово подорожали автомобили

Снижение спроса из-за коронавируса не стало стоп-фактором для повышения цен на автомобили – все основные производители и импортеры уже обновили прайс-листы к началу апреля, пишет «Коммерсантъ».
Автоновости дня 00:29
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Политика

Жителей Донбасса освободят от пошлины при вступлении в гражданство РФ

Москва, 14 апреля 2020, 12:07 — REGNUM Законопроект, освобождающий от уплаты пошлины при приеме в гражданство РФ ряд категорий, внесли в Госдуму депутаты разных фракций во главе с Андреем Козенко («Единая Россия»), Натальей Поклонской («Единая Россия»), а также членами Совфеда.
REGNUM 05:07
Общество

Принц Гарри испытывает трудности после переезда в США из Британии

Принц Гарри признался, что испытывает сложности после переезда из Канады в США.
Слово и Дело 03:07
Армия и оружие

В российской армии выявили первые случаи заражения коронавирусом

В российской армии официально подтверждены первые три случая заражения COVID-19.
Коммерсантъ 05:38
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Экономика

В России могут временно запретить импорт дешевого бензина

Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 01:19
3,3K
Общество

Открылась вакансия на должность председателя Мосгорсуда

Высшая квалификационная коллегия судей РФ открыла вакансию на должность председателя Мосгорсуда.
BFM.ru 07:01
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Религия

Верующим разрешили освящать пасхальные куличи дома

По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла верующие, оставшиеся дома, могут совершить благословение куличей и пасх дома, — говорится в сообщении.
News.ru 03:43
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Энергетика

Глава «Газпром нефти» считает сделку ОПЕК+ необходимой для России

При снижении спроса на нефть на мировом рынке единственной эффективной стратегией является регулируемое снижение производства, поэтому сделка ОПЕК+ была необходима и выгодна для России.
Российская газета 03:04
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Здоровье

В Саратовской области выздоровели 8 больных коронавирусом

В Саратовской области выздоровели 8 человек, болевших коронавирусом.
Регион 64 05:23
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Общество

Минздрав объяснил рост числа случаев коронавируса в России

Массовые нарушения самоизоляции гражданами в течение двух недель могли привести к тому, что в России начало расти заражение коронавирусом.
Lenta.ru 08:05
Как работают Яндекс.Новости?
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