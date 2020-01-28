Политика

Piter.tvPiter.tvМахмуд Аббас отверг предложенную Трампом «сделку века»

Махмуд Аббас отверг предложенную Трампом "сделку века". Глава Палестины заявил, что предложение США является заговором против страны. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на выступление политика в эфире местного телевидения.
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Лидер Палестины оценил «сделку века» словами «Иерусалим не продается»

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Исполнитель из России выступит в первом полуфинале музыкального конкурса "Евровидение-2020".
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Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза в Россию и распространения нового коронавируса.
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Фанаты клуба английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» совершили нападение на дом исполнительного вице-президента клуба Эда Вудворда, которого считают главной причиной неудачного выступления команды.
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РИА Новости 27 января в 07:37
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Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Коммерсантъ вчера в 10:42
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Найден убийца академика РАН и его супруги в Ростовской области

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Кремль ответил на слова Зеленского о вине СССР во Второй мировой войне

В Кремле «категорически не согласились» со словами президента Украины Владимира Зеленского о виновности СССР в развязывании Второй мировой войны.
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Официальную презентацию пятой генерации Volkswagen Caddy в варианте сити-фургона и вэна семьи следует ожидать уже в последних числах февраля 2020 года.
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После произошедших отставок и назначений в правительстве России курировать развитие Республики Крым поручено новому вице-премьеру Марату Хуснуллину.
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Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.
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Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман исключил возможность проведения поединка с чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым или обладателем титула в среднем весе соотечественником Исраэлем Адесаньей.
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Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса.
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Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев заявил, что не виновен в преступлениях, в которых его обвиняют, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу судейского сообщества республики.
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Зурабишвили потребовала от России выплатить 10 млн евро грузинам

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала Россию выплатить компенсацию в размере 10 млн евро грузинам, выдворенным из РФ в 2006 году.
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Визит был отменен после того, как один из участников делегации, член партии "Демократы 66" Сьорд Сьордсма сообщил, что он попал в список лиц, которым запрещен въезд в РФ.
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В ДТП в Ростовской области погибли два человека

Два человека погибли, еще семеро пострадали в результате столкновения автобуса, микроавтобуса, грузовика и легкового автомобиля под Ростовом-на-Дону, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.
ТАСС 02:07
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Палестинский политик, президент частично признанного Государства Палестина. Председатель движения ФАТХ. Председатель исполкома Организации освобождения Палестины с 2005 года.
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