Общество

РИА НовостиРИА НовостиЛидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"

Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.
Читать в источнике
Комментировать49
с чего всё началось

Максим Покровский: «Российская нация деградирует: ее убивают алкоголизм и нищета»

Группа «Ногу Свело!» дала концерт в Екатеринбурге. Накануне выступления мы встретились с ее лидером Максимом Покровским и расспросили его, зачем он приезжает в Россию, если живет в Америке, каким видит будущее нашей страны и почему не выражает политический протест в своих песнях.
66.ruвчера в 00:10

Подробнее о событии

Лоза ответил лидеру «Ногу свело!», заявившему о деградации россиян. АУДИО

URA.Ru12:44

Лидер «Ногу свело!» посетовал на «деградацию российской нации»

Телеканал 360°11:43

Максим Покровский: «Российская нация деградирует: ее убивают алкоголизм и нищета»

66.ruвчера в 00:10

Лидер "Ногу свело!" назвал причины деградации россиян

Газета.Ru08:32

Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"

РИА Новости07:50

Переехавший в США Максим Покровский рассказал о деградации российской нации

Ruposters.ruвчера в 07:03

Лидер «Ногу свело!» предупредил о деградации российской нации

Lenta.ru08:37
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 13:04, Ашберн
Происшествия

Суд вынес приговоры еще трем фигурантам «московского дела»

Ведомости 12:36
Футбол

Зенит — Динамо 3:0 (2-й тайм)

Газета.Ru 12:23
Политика

На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»

Участники запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
РБК 12:48
Происшествия

Число жертв стрельбы на авиабазе во Флориде возросло до двух человек

РИА Новости 09:47
Политика

Лавров прокомментировал разговоры о «шпионском гнезде» ГРУ во Франции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слухами разговоры о российском «шпионском гнезде» во Франции.
Lenta.ru 11:30
Гаджеты

Huawei выпускает смартфон Nova 6

Второй смартфон из новой линейки Huawei называется Nova 6. Эта модель имеет схожий с Nova 6 5G дизайн, а также повторяет некоторые его характеристики.
ITZine.ru вчера в 23:46
Политика

Порошенко посоветовал Зеленскому не встречаться с Путиным наедине

Бывший украинский лидер Петр Порошенко предостерег нынешнего главу Незалежной Владимира Зеленского от переговоров с президентом России Владимиром Путиным один на один на предстоящем саммите в "нормандском формате" в Париже.
Народные новости 12:53
Энергетика

Новак рассказал о договоренности стран ОПЕК+ сократить добычу нефти

Обязательство России по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ в первом квартале 2020 года составит 300 тысяч баррелей в сутки, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
РИА Новости 10:24
Политика

Новак заявил о проходящих в Вене переговорах России и Украины по газу

Новак сообщил, что Россия настроена на решение спорных вопросов в переговорах с Украиной.
BFM.ru 11:07
Спорт

Россия выиграла все матчи в группе на ЧМ по гандболу

Prognozist 07:58
Политика

Пранкер Лексус дозвонился до Зеленского вслед за Скабеевой

Пранкер Лексус (Алексей Столяров) утверждает, что дозвонился президенту Украины Владимиру Зеленскому и пообщался с ним.
Lenta.ru 04:51
Политика

Матвиенко предложила наказать Новака из-за задержки закона о счетчиках

Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении в России интеллектуальных систем учета электроэнергии год назад.
РИА Новости 09:20
Единоборства

Стали известны гонорары Джошуа и Руиса за бой

Sport.ru 11:00
Происшествия

В Омской области нашли «озеро» из крови

В Калачинском районе Омской области недалеко от скотомогильника обнаружили "искусственный водоем из слитой крови" животных.
РИА Новости 08:26
Происшествия

В Москве росгвардейцы задержали мужчину, который проник в детский сад

Сотрудники Росгвардии задержали в Москве неадекватного мужчину, который проник в детский сад.
ТАСС 11:26
Происшествия

Умер избитый подростками за украинский язык волонтер

На активиста напали 29 ноября двое подростков в возрасте 16 и 17 лет. Один из них избил Мирошниченко и затем ударил головой о плиту.
Lenta.ru 12:16
Шоу-бизнес

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова выходит замуж

Бывшая супруга звезды «Иванушек» Андрея Григорьева-Апполонова Мария порадовала своих поклонников отличной новостью - она вновь выходит замуж.
Bimru.ru 02:05
Кино

Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Культуромания вчера в 11:19
Экономика

Раскрыта схема финансирования бизнесом нацпроектов

Чиновники совместно с российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) обсудили создание закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для привлечения средств крупного бизнеса в национальные проекты.
РБК 12:51
Шоу-бизнес

Светлана Дружинина приняла участие в программе, посвященной Пугачевой

Дружинина была очень рада повидаться в студии программы с другими приглашенными звездами – Аллой Пугачевой, ее дочерью Кристиной Орбакайте, Игорем Николаевым и другими.
Bimru.ru 04:07
Фигурное катание

Российская фигуристка Валиева выиграла финал юниорского Гран-при

Российская фигуристка Камила Валиева, занимавшая после короткой программы четвертое место, опередила всех в произвольном прокате и получила лучшую общую сумму – 207,47 балла.
Вести.Ru 11:40
Наука

Собаки слышат слова так же, как люди

Машины и Механизмы 04 декабря в 01:25
Гаджеты

Nokia представила смартфон Nokia 2.3 на чистом Android

Компания HMD Global провела презентацию смартфона Nokia 2.3, который создавали в рамках программы Android One.
Astera вчера в 16:37
Политика

Россиянин, которого в ФРГ арестовали по подозрению в убийстве, по некоторым данным, служил в спецназе ФСБ «Вымпел»

Россиянин, которого в Германии арестовали по подозрению в убийстве, по некоторым данным, служил в спецназе ФСБ «Вымпел».
Эхо Москвы 12:31
Музыка

Названы самые популярные артисты и песни у россиян в 2019 году

ФАН вчера в 02:56
Экономика

МЭР хочет найти владельцев 25 млн объектов недвижимости

Минэкономразвития РФ подготовило законопроект, который направлен на то, чтобы определить налогоплательщиков по 25 миллионам объектов недвижимости в России и заставить их платить налоги, сообщил замминистра экономического развития РФ Савва Шипов.
РИА Новости 08:42
Авто

Kia сертифицировала кроссовер Seltos для России

Компания Kia сертифицировала новый кроссовер Seltos для российского рынка, получив на модель одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Коммерсантъ 09:05
Шоу-бизнес

У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев

У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев Певица вновь переборщила с фотошопом. Привычка фотошопить все снимки вышла Светлане Лободе боком.
Экспресс газета 05:31
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех

В результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Одессы число погибших достигло уже четырех человек.
Газета.Ru 11:08
Политика

В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
РЕН ТВ 04 декабря в 16:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Максим Сергеевич Покровский
Музыкант
Советский и российский музыкант, певец и композитор, поэт, актёр, продюсер, автор песен и лидер группы «Ногу свело!».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное