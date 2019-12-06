Общество
РИА НовостиЛидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"
Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.
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с чего всё началось
Группа «Ногу Свело!» дала концерт в Екатеринбурге. Накануне выступления мы встретились с ее лидером Максимом Покровским и расспросили его, зачем он приезжает в Россию, если живет в Америке, каким видит будущее нашей страны и почему не выражает политический протест в своих песнях.66.ruвчера в 00:10
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Переехавший в США Максим Покровский рассказал о деградации российской нации
Ruposters.ruвчера в 07:03
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