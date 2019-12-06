Группа «Ногу Свело!» дала концерт в Екатеринбурге. Накануне выступления мы встретились с ее лидером Максимом Покровским и расспросили его, зачем он приезжает в Россию, если живет в Америке, каким видит будущее нашей страны и почему не выражает политический протест в своих песнях.

с чего всё началось

Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.

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