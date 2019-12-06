Общество

РИА НовостиРИА НовостиЛидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"

Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.
Читать в источнике
Комментировать55
с чего всё началось

Максим Покровский: «Российская нация деградирует: ее убивают алкоголизм и нищета»

Песня, написанная на несуществующем языке, внезапно стала очень популярной, несмотря на отсутствие смысла. С тех пор в жизни Покровского изменилось многое: он переехал в Нью-Йорк, запустил там музыкальную компанию Max Incubator, дал множество концертов за рубежом.
66.ruвчера в 00:10

Подробнее о событии

"Плевать туда, где из тебя сделали человека?": Боярский припечатал Покровского и Вайкуле

Царьград15:19

Лоза ответил лидеру «Ногу свело!», заявившему о деградации россиян. АУДИО

URA.Ru12:44

Максим Покровский: «Российская нация деградирует: ее убивают алкоголизм и нищета»

66.ruвчера в 00:10

Лидер «Ногу свело!» предупредил о деградации российской нации

Lenta.ru08:37

Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"

РИА Новости07:50

Переехавший в США Максим Покровский рассказал о деградации российской нации

Ruposters.ruвчера в 07:03

Лидер «Ногу свело!» посетовал на «деградацию российской нации»

Телеканал 360°11:43
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:06, Ашберн
Общество

ВТБ ответил на ролики Навального

В начале декабря Алексей Навальный опубликовал два ролика, в которых утверждалось, что Светлана Медведева и ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде якобы пользуются самолетами, которые принадлежат офшору банка ВТБ.
Lenta.ru 15:35
Фигурное катание

Российская фигуристка побила свой мировой рекорд в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в финале Гран-при в итальянском Турине.
Lenta.ru 14:50
Политика

Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на конкретные результаты встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже.
RT на русском 15:32
Политика

Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке

Венецианская комиссия Совета Европы предложила Украине пересмотреть закон о государственном языке, говорится в отчете, поступившем в РИА новости.
РИА Новости 11:55
Баскетбол

«Химки» проиграли «Барселоне» в Евролиге

Баскетболисты подмосковных "Химок" потерпели поражение от испанской "Барселоны" в матче 12-го тура Евролиги.
Интерфакс-Спорт 15:32
Происшествия

На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
ТАСС 10:11
Происшествия

В кафе в Москве произошла драка со стрельбой

РБК 15:51
Футбол

«Зенит» разгромил московское «Динамо» в чемпионате России

Футболисты петербургского "Зенита" с крупным счетом обыграли московское "Динамо" в домашнем матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 13:28
Музыка

Максим Фадеев презентовал своих новых артистов

Продюсер Максим Фадеев представил новых артистов лейбла MALFA. Об этом он сообщил на личной странице в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 12:35
Политика

Убийство специального назначения. Расстрел чеченского беженца в Берлине все-таки связан с ФСБ

Генеральная прокуратура Германии предполагает, что россиянин, застреливший в Берлине чеченского беженца, связан с ФСБ России.
Новая газета 15:01
Фигурное катание

Туктамышева завоевала золото на турнире серии «Челленджер» в Загребе

RT на русском 11:56
Гаджеты

Bloomberg: Samsung Galaxy S11 получит камеру на 108 Мп

Astera 14:24
Общество

В Комитете по этике РФС ответили на слова Запашного о фанатах

Председатель Комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев в комментарии "Газете.Ru" раскритиковал слова генерального директора Большого Московского государственного цирка, дрессировщика Эдгарда Запашного.
Газета.Ru 05:31
Политика

Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому

RT на русском 01:10
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию

Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.
StarHit.ru 10:00
Армия и оружие

В Китае обвинили РФ в хищении технологии гиперзвуковых ракет «Циркон»

В Китае медиа-издание Sina Military опубликовало статью, в которой РФ обвиняют в хищении технологии гиперзвуковых ракет «Циркон».
Актуальные Новости 06:11
Авто

Первый российский электрокар Zetta скоро появится в продаже

По словам Дениса Мантурова, серийная сборка Zetta будет налажена уже в первом квартале 2020 года.
SpeedMe 04 декабря в 07:58
Энергетика

Новак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
Газета.Ru 01:03
Происшествия

Посольство РФ в Лондоне выясняет обстоятельства гибели Обретецкого

Посольство РФ в контакте с британской полицией выясняет обстоятельства гибели в ДТП бизнесмена, владельца группы компаний "Магнат" Дмитрия Обретецкого и гражданскую принадлежность бизнесмена, и готово оказать родственникам погибшего необходимое содействие в случае их обращения, заявил РИА Новости представитель дипмиссии.
РИА Новости 14:42
Политика

На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»

Участники запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
РБК 12:48
Происшествия

В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми

ТАСС вчера в 11:55
Происшествия

В управлении строительной политики Воронежа идут следственные действия

Правоохранители проводят следственные действия в управлении строительной политики администрации Воронежа, а также департаменте строительной политики Воронежской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 05:25
Шоу-бизнес

Мошенники выставили на продажу дом Волочковой

Мошенники разместили в Интернете объявление о продаже дома, принадлежащего балерине Анастасии Волочковой.
News.ru 07:26
Происшествия

Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии

RT на русском 05:14
Гаджеты

Apple выпустит пять iPhone в 2020 году

Lenta.ru 08:04
Здоровье

Названы вредные для мозга продукты

Полезными для мозга ученые назвали попкорн из-за содержащегося в нем кремния, который стабилизирует работу нервной системы и снижает стресс.
iReactor вчера в 23:27
Шоу-бизнес

Пугачева посетила московскую премьеру фильма о своем концерте

В столичном кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма «Тот самый концерт», на мероприятии присутствовала главная героиня картины Алла Пугачева.
Взгляд.ру 13:37
Энергетика

В Госдуме оценили решение ОПЕК+ сократить добычу нефти

Ранее страны ОПЕК+ договорились о дополнительном снижении добычи нефти в первом квартале 2020 года в объеме 500 тысяч баррелей в сутки.
РИА Новости 12:30
Кино

Netflix выпустила три постера «Ведьмака»

Netflix опубликовала три новых характер-постера с главными героями сериала «Ведьмак».
CyberSport.ru 05:25
Политика

В правительстве объяснили появление Ивлеевой на интервью с Медведевым

Появление Анастасии Ивлеевой на общении Дмитрия Медведева с российскими телеканалами связано с потребностями аудитории.
Lenta.ru 15:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Максим Сергеевич Покровский
Музыкант
Советский и российский музыкант, певец и композитор, поэт, актёр, продюсер, автор песен и лидер группы «Ногу свело!».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное