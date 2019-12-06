Песня, написанная на несуществующем языке, внезапно стала очень популярной, несмотря на отсутствие смысла. С тех пор в жизни Покровского изменилось многое: он переехал в Нью-Йорк, запустил там музыкальную компанию Max Incubator, дал множество концертов за рубежом.

с чего всё началось

Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.

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