Общество
РИА НовостиЛидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"
Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.
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с чего всё началось
В Екатеринбург Максим Покровский приехал в рамках концертного тура в честь дня рождения «Хару мамбуру». 66.RU встретился с рок-музыкантом накануне его выступления, чтобы узнать, как ему живется в США и зачем он продолжает приезжать в Россию.66.ruвчера в 00:10
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Переехавший в США Максим Покровский рассказал о деградации российской нации
Ruposters.ruвчера в 07:03
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