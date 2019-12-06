В Екатеринбург Максим Покровский приехал в рамках концертного тура в честь дня рождения «Хару мамбуру». 66.RU встретился с рок-музыкантом накануне его выступления, чтобы узнать, как ему живется в США и зачем он продолжает приезжать в Россию.

с чего всё началось

Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.

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