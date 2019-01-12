Происшествия

REGNUMREGNUMСуд арестовал фигуранта дела об убийстве главы Центра «Э» Ингушетии

Басманный суд Москвы арестовал Аслана Полонкоева, который обвиняется в посягательстве на убийство главы ЦПЭ МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Соответствующее решение огласила судья Наталья Дударь.
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Суд арестовал лидера ОПГ по делу об убийстве главы центра «Э» Ингушетии

РБК07:36

Адвокат связал задержание 6 человек с январским покушением на главу центра «Э»

Life.ru09:32

Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии

КП - Северный Кавказ (Ставрополь)07:23

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Коммерсантъ07:56

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Газета.Ru08:24

Суд арестовал трех фигурантов дела о покушении на убийство главы центра «Э» по Ингушетии

ТАСС07:10
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Происшествия

В Тюмени один человек погиб из-за хлопка газа в жилом доме

Хлопок газовоздушной смеси произошел в четырехэтажэном жилом доме в Тюмени, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
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Премьера фильма проходила в кинотеатре "Октябрь". В этот вечер Пугачеву поддерживали друзья и родные.
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Происшествия

Число жертв ДТП на севере Москвы увеличилось до трех

Число погибших в инциденте с автомобилем у МЦК "Окружная" в Москве увеличилось до трех человек, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МЧС.
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Порошенко предложил в Париже забрать из рук Путина «кнут для Украины»

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СМИ узнали о санкциях сенаторов против «Северного потока – 2»

Санкции в отношении участвующих в реализации энергетического проекта «Северный поток – 2» компаний включены американскими сенаторами в законопроект об оборонном бюджете США на 2020 год.
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Жириновский прокомментировал «обман» россиян со стиральными порошками

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал в Twitter заявление Федеральной антимонопольной службы, которая обвинила производителей стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt в двойных стандартах.
РИА Новости вчера в 21:05
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Гол Облякова вывел ЦСКА вперёд в первом тайме матча с «Краснодаром»

В Краснодаре проходит матч 19 тура чемпионата России между одноимённой командой и ЦСКА.
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Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.
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Появились первые фото Kia Seltos для России

Напомним, в моторную гамму российского Seltos войдут три бензиновых двигателя: 1,6-литровый атмосферный мощностью 121-123 л.с. в зависимости от типа привода, 2,0-литровый атмосферный на 149 сил и 1,6-литровый турбомотор, выдающий 177 лошадиных сил.
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Украина сочла бессмысленным предложение Медведева по газовому спору

Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко посчитал бессмысленным вариант премьера России Дмитрия Медведева решить газовый спор между Москвой и Киевом «нулевым вариантом» — отказом от претензий и прекращением разбирательств.
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