Происшествия
REGNUMСуд арестовал фигуранта дела об убийстве главы Центра «Э» Ингушетии
Басманный суд Москвы арестовал Аслана Полонкоева, который обвиняется в посягательстве на убийство главы ЦПЭ МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Соответствующее решение огласила судья Наталья Дударь.
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Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии
КП - Северный Кавказ (Ставрополь)07:23
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