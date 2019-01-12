Басманный суд Москвы арестовал Аслана Полонкоева, который обвиняется в посягательстве на убийство главы ЦПЭ МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Соответствующее решение огласила судья Наталья Дударь.

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