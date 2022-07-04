Будьте в Плюсе

Лидер «Справедливой России» предложил переименовать Калининград во Владибалтийск

Председатель партии «Справедливая Россия — за правду», руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск.
Клопс
«Калининград можно назвать, например, Владибалтийском. А Калининградскую область переименовать в, соответственно, Балтийский край. », - высказался Сергей Миронов.
АиФ Калининград
«Возможно, настал момент подумать о придании статуса края региону, имеющему для нашей страны стратегическое значение, а также о переименовании Калининграда в соответствии с современными реалиями и отечественными традициями», – считает Сергей Миронов.
Октагон.Санкт-Петербург
Столицу Восточной Пруссии первоначально планировали назвать Балтийском.
Российская газета

Подробнее о событии

Глава «Коммунистов России» Малинкович предложил Миронову переименовать свою дачу
РИА Новостивчера в 11:39
Миронов предложил переименовать Калининград
Взгляд.рувчера в 10:28
Сергей Миронов предложил переименовать Калининград и повысить статус Калининградской области
Янтарный Крайвчера в 07:59
Депутат Госдумы Миронов призвал переименовать Калининград во Владибалтийск
Lenta.ruвчера в 09:26
Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск
RT на русскомвчера в 09:22
Миронов предложил заменить Калининград на Владибалтийск
Русский Западвчера в 08:32
Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск
Ведомостивчера в 10:14

Интересное

Новинка от Amazfit раскрыла внешний вид фитнес-браслета Mi Band 7 Pro

Вероятнее всего, всё, кроме цены, будет справедливо и для Mi Band 7 Pro.
Ferraвчера в 22:55

Bloomberg: Турция расследует происхождение зерна на сухогрузе под российским флагом

Власти Турции проводят расследование происхождения зерна на борту сухогруза «Жибек жолы», сообщили источники Bloomberg.
Коммерсантъ17:59

Минобороны России заявило о заминированных ВСУ мостах в Сумской области

В Минобороны России сообщили, что украинские военные заминировали мосты через реку Крыга в Сумской области (в районе города Белополье) с тем, чтобы потом обвинить российские войска в «неизбирательных ударах по критически важным объектам транспортной инфраструктуры».
РБКвчера в 15:41

Российские военные приняли решение усилить противоракетную оборону Крымского моста

Telegram-канал "Военное обозрение" сообщает, что противоракетную оборону Крымского моста усилили баржами с уголковыми отражателями в районе арок, публикует "Московский Комсомолец".
NVL17:00

Президент Мексики предложил разобрать статую Свободы, если Ассанжа осудят в США

В начале января текущего года мексиканский лидер заявил, что обращался к экс-президенту США Дональду Трампу с просьбой снять обвинения с основателя организации WikiLeaks.
ТАССвчера в 14:26

Муж Вайкуле не стал отрицать долг певицы в размере 5 тыс. евро в Латвии

Супруг Лаймы Вайкуле Андрей Латковский рассказал о том, что у фирмы исполнительницы могут быть долги.
Центральная Служба Новостейвчера в 14:02

Байден пообещал продолжить борьбу с насилием после стрельбы в Чикаго

Президент США Джо Байден пообещал продолжить борьбу с насилием в стране после инцидента со стрельбой в пригороде Чикаго (штат Иллинойс).
Известия17:38

Губернатор Калининградской области Алиханов не видит смысла в переименовании региона

Ранее глава "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов предложил переименовать Калининградскую область в Балтийский край, а Калининград — во Владибалтийск.
РИА Новостивчера в 15:38

В Госдуме предложили штрафовать операторов связи за нарушение предписаний Роскомнадзора

Неисполнение оператором связи предписания Роскомнадзора об ограничении или восстановлении доступа к контента повлечет наложение административного штрафа до 4 миллионов рублей, такая норма содержится в поправках (есть в распоряжении РИА Новости) ко второму чтению законопроекта об оборотных штрафах за неисполнение норм закона "о приземлении".
РИА Новостивчера в 16:42

Представитель Минобороны Украины Гуменюк: ВСУ не устанавливали флаг на острове Змеиный

Украинская армия не устанавливала флаг на острове Змеиный в Черном море, его сбросили с вертолета, заявила руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» Минобороны Украины Наталья Гуменюк, пишет ТАСС со ссылкой на эфир CNN.
Lenta.ruвчера в 15:34