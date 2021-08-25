ТАССЛидер афганского сопротивления ждет от России помощи в организации переговоров с талибамиЛидер сил сопротивления талибам (движение "Талибан" запрещено в РФ) в провинции Панджшер Ахмад Масуд считает, что Россия может помочь провести переговоры представителей ополчения с "Талибаном" и тем самым предотвратить эскалацию насилия.ТАСС15 августа талибы вошли в Кабул и к концу дня заявили о контроле над всей территорией Афганистана.Коммерсантъ24 августа талибы отправились на переговоры с сопротивлением.Lenta.ruК повстанцам присоединились и военные из числа правительственных войск.Lenta.ruЧитать далееСвернутьРБКРБКИнфо24Пятый каналПолитическая ЭкспертизаКурьер. Среда. БердскРБКИА Красная ВеснаiReactorЭкономика сегодняТелеканал RTVIРидусФАНТелеканал 360°RT на русскомNewInformDaily StormМолваГЛАС.RUВечерняя МоскваС чего всё началосьЛидер сопротивления «Талибану» — РБК: «Вся долина готова сражаться»Если мирные переговоры начнутся — мир должен быть между всеми этими лидерами и «Талибаном», если это сопротивление и война — такой же подход.РБК06:46Подробнее о событииЛидер афганского сопротивления ждет от России помощи в организации переговоров с талибамиТАСС10:46Сопротивление талибам в Афганистане призвало Россию организовать переговорыИзвестия08:45Депутат Госдумы Новиков: нужно готовиться к агрессии талибов и усиливать защиту страныLenta.ru10:30Лидер антиталибской коалиции оценил возможность войны в ПанджшереRT на русском07:53Лидер сопротивления в Панджшере Масуд предупредил Россию об исходящих от «Талибана»* угрозахРИА Новости07:48Лидер Фронта национального сопротивления Афганистана ждет от Москвы помощи в организации переговоров с талибамиЭхо Москвы07:34Планы сопротивления талибам, первые медали Паралимпиады. Главное за деньРБК11:21Показать ещёОценить364Поделиться