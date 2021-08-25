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Лидер афганского сопротивления ждет от России помощи в организации переговоров с талибами

Лидер сил сопротивления талибам (движение "Талибан" запрещено в РФ) в провинции Панджшер Ахмад Масуд считает, что Россия может помочь провести переговоры представителей ополчения с "Талибаном" и тем самым предотвратить эскалацию насилия.
ТАСС
15 августа талибы вошли в Кабул и к концу дня заявили о контроле над всей территорией Афганистана.
Коммерсантъ
24 августа талибы отправились на переговоры с сопротивлением.
Lenta.ru
К повстанцам присоединились и военные из числа правительственных войск.
Lenta.ru

С чего всё началось

Лидер сопротивления «Талибану» — РБК: «Вся долина готова сражаться»
Если мирные переговоры начнутся — мир должен быть между всеми этими лидерами и «Талибаном», если это сопротивление и война — такой же подход.
РБК06:46

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Лидер афганского сопротивления ждет от России помощи в организации переговоров с талибами
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