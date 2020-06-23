Политика

RuNews24.ruRuNews24.ruЛидер автономной зоны в Сиэтле назвал цель протеста

По словам Лидера автономной зоны Дэвида Льюиса, протестующие никогда не хотели отделяться от Соединенных Штатов. Целью демонстрации является прекратить «полицейскую жестокость» в Сиэтле и всей стране, выразил надежду он.
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с чего всё началось

Глава «автономной зоны» Сиэтла рассказал о целях протеста

Ранее участники акций протеста в Сиэтле объявили в центральной части города "автономную зону", офицерам полиции было приказано покинуть этот район, чтобы снизить напряженность.
РИА Новостивчера в 15:53

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Лидер протестующих американцев в Сиэтле назвал цель протеста

ИА Красная Весна01:20

Закон сохранения анархии: в Сиэттле ликвидируют «вольницу», в Вашингтоне создают

Московский Комсомолецвчера в 15:11

В американской автономной зоне протестующих назвали цель демонстраций

Lenta.ruвчера в 19:14

Протестующие в Сиэтле заявили об отсутствии планов отделения от США

RT на русскомвчера в 16:52

Протестующие в Сиэтле заявили, что продолжат бороться против жестокости

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Власти Сиэтла вернут полицию в район, который контролируют протестующие

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«Провозгласили свое государство»: дом, где живет бывшая сибирячка, оказался внутри «независимой зоны» в Сиэтле

НГС22 июня в 02:38
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 02:34, Ашберн
Армия и оружие

Египетские F-16 начали наносить удары по турецким военным в Ливии

Avia.pro 22 июня в 05:51
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В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

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Общество

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КомиОнлайн вчера в 10:35
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РБК вчера в 17:46
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Кино

Опубликован трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского

Газета.Ru 01:32
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Армия и оружие

Россия готовится вступить в бой с тысячами дронов одновременно

В последнее время пресса переполнена сообщениями о том, как легко турецкие БПЛА уничтожают российские ЗРК «Панцирь» в Сирии и Ливии.
Взгляд.ру 02:10
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В саратовской областной думе подрались депутаты

РИА Новости вчера в 21:18
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Общество

В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram

В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
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Общество

Владимир Путин предложил повысить ставку НДФЛ для богатых

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Эксперт Северо-Запад вчера в 11:07
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Финансы

Рубль слабо снижается к доллару и евро в начале дня

Курс рубля немного снижается в парах с долларом и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 22 июня в 03:08
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Шоу-бизнес

Беременная в третий раз звезда «Дома-2» Алена Ашмарина ждет двойню

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iReactor вчера в 03:50
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Политика

В США назвали три условия для продления договора СНВ-3

Вашингтон не исключает возможности продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3), но при трех условиях, пишет 23 июня The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации США.
Известия 00:37
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Авто

В Сети появились изображения новой Lada Granta

По неподтвержденной информации российская автокомпания планируется в ближайшие два года выпустить следующую генерацию Lada Granta, которая будет базироваться на платформе Global Access.
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Политика

«Такого в Кремле еще не было»: что ждать от парада Победы — 2020

Пятнадцать тысяч военнослужащих, 234 единицы наземной боевой техники, 80 самолетов и вертолетов — в 10:00 на Красной площади начнется юбилейный парад в честь 75-летия Великой Победы, перенесенный с 9 Мая из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 17:00
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Происшествия

Экс-президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам заключения

Первомайский районный суд столицы Киргизии приговорил бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Российская газета вчера в 07:15
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус

Гарик Харламов заявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:34
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Общество

Путин предложил расширить условия льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин предложил расширить условия льготной ипотеки.
Газета.Ru вчера в 10:46
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Политика

В Кремле перечислили иностранных гостей парада Победы в Москве

Как подчеркнул Песков, руководство России понимает, что по ряду причин некоторые лидеры не смогут присутствовать на параде Победы в Москве.
Известия вчера в 08:20
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Армия и оружие

В Афганистане 10 силовиков погибли при атаке талибов

RT на русском 02:06
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку

Известия вчера в 18:15
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Общество

Жители РФ прогнозируют массовую явку на голосовании по Конституции

Москва, 23 июня 2020, 13:54 — REGNUM Большинство граждан России (59%) прогнозируют, что на голосование по поправкам к Конституции придет очень много людей.
REGNUM вчера в 06:54
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Здоровье

Врач предупредила о смертельной опасности сливочного масла

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РИА Новости вчера в 10:10
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Происшествия

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Вести.Ru вчера в 09:13
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Авто

Lada Vesta получит 400-сильный двигатель

Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
SpeedMe 22 июня в 05:18
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 июня

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Здоровье

45 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Темп прироста за сутки составил 3,2%. Всего в регионе выявлено 1444 случаев коронавируса.
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Энергетика

Глава правительства РФ увеличил субсидию по переводу автомобиля на газ

Москва, 21 июня 2020, 13:14 — REGNUM Постановление об увеличении доли субсидии на расходы бизнеса и граждан при переводе автомобилей с бензина на газ подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин.
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Происшествия

Четвероногие клиенты «Аэрофлота» серьезно пострадали во время полетов

Если клетка и животное весят больше восьми килограммов — значит питомец приравнивается к неодушевлённому чемодану, летит в багажном отсеке.
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Экономика

Губернатор Морозов: резкого увеличения тарифов ЖКХ в Ульяновской области не будет

Сергей Морозов заявил во вторник, 23 июня, о том, что руководство Ульяновской области не должно допустить резкого роста с 1 июля тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Ульяновск.Экспресс вчера в 10:18
Футбол

«Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны»

Во время матча 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Бернли» (5:0) над домашним стадионом «горожан» «Этихад» покружился самолет, к которому был прикреплен баннер: «White Lives Matter» (жизни белых важны).
Спорт-Экспресс 22 июня в 18:49
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