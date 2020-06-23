Политика

RuNews24.ruRuNews24.ruЛидер автономной зоны в Сиэтле назвал цель протеста

По словам Лидера автономной зоны Дэвида Льюиса, протестующие никогда не хотели отделяться от Соединенных Штатов. Целью демонстрации является прекратить «полицейскую жестокость» в Сиэтле и всей стране, выразил надежду он.
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с чего всё началось

Глава «автономной зоны» Сиэтла рассказал о целях протеста

Ранее участники акций протеста в Сиэтле объявили в центральной части города "автономную зону", офицерам полиции было приказано покинуть этот район, чтобы снизить напряженность.
РИА Новости15:53

Подробнее о событии

Власти Сиэтла вернут полицию в район, который контролируют протестующие

Телеканал RTVI01:59

Протестующие в Сиэтле заявили об отсутствии планов отделения от США

RT на русском16:52

Глава «автономной зоны» Сиэтла рассказал, как относится к отделению от США

ИА Красная Весна16:13

Закон сохранения анархии: в Сиэттле ликвидируют «вольницу», в Вашингтоне создают

Московский Комсомолец15:11

Лидер протестующих в Сиэтле не знает о наличии среди них членов «антифа»

РИА Новости16:59

В американской автономной зоне протестующих назвали цель демонстраций

Lenta.ru19:14

«Провозгласили свое государство»: дом, где живет бывшая сибирячка, оказался внутри «независимой зоны» в Сиэтле

НГСвчера в 02:38
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Политика

Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Lenta.ru 07:39
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
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Происшествия

В Ленобласти арестовали экс-депутата, стрелявшего по людям в лодке

REGNUM 05:42
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Экономика

В России могут увеличить пенсии по старости

В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.
Газета.Ru 14:49
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Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru 09:13
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Шоу-бизнес

В семье Пугачевой ожидается пополнение

Влад Пугачев, племянник певицы Аллы Пугачевой, скоро станет отцом во второй раз. В сентябре супруга подарит ему дочку.
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Культура

Режиссёр «Мира Юрского периода» раскроет тайну Атлантиды

ИА InterMedia 08:19
Политика

Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова.
РБК 19:31
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Армия и оружие

Новейшая военная техника прошла в параде Победы в Чите

Новейшая военная техника приняла участие в читинском параде, посвященном 75-летию Великой Победы, который проходит на площади Ленина 24 июня.
Московский Комсомолец Чита 21:41
Хоккей

«Авангард» объявил о переходе нападающего АХЛ Рида Буше

CT news 20:38
Общество

Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны

Глава государства обратился к гражданам Российской Федерации.
Темирхан-Шура 13:59
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Политика

Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru 16:44
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Здоровье

В Петербурге разрешили посещение поликлиник и плановую госпитализацию

В Санкт-Петербурге был снят запрет на реабилитацию, плановую госпитализацию и плановое посещение поликлиник.
Online47.ru 14:23
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Футбол

Матч «Шинник» – «Урал» пройдет в Ярославле без зрителей

Матч 1/4 финала Кубка России по футболу между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» пройдет 24 июня в Ярославле без зрителей, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора ярославского клуба Валерия Фролова.
Коммерсантъ Ярославль вчера в 07:18
Общество

Безработным семьям с детьми продлят выплаты на два месяца

Выплаты в размере трех тысяч рублей безработным гражданам с детьми продлят еще на два месяца.
Вечерняя Москва 11:42
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Космос

Спутник TESS обнаружил самый молодой горячий юпитер

ИА Красная Весна 10:39
Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
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Спорт

Чемпионка мира по стрельбе из Сербии умерла после тяжелых родов

Бобана Момчилович-Величкович является чемпионкой мира 2014 года в командной стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.
Вечерняя Москва вчера в 11:00
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Армия и оружие

Подводную лодку «Ростов-на-Дону» отправили на ремонт

При прохождении проливных зон подводные лодки Черноморского флота, как и все надводные корабли и суда обеспечения, действуют в строгом соответствии с международным правом.
Вести.Севастополь 11:54
Шоу-бизнес

Переболевшая COVID-19 Бабкина сменила имидж

Народная артистка России Надежда Бабкина, недавно переболевшая новой коронавирусной инфекцией, кардинально сменила имидж.
News.ru вчера в 16:43
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Наука

Украина и Италия вышли из российского космического проекта

Украина и Италия отказались от участия в создании астрофизической космической обсерватории «Гамма-400», которая предназначена для наблюдения источников гамма-излучения во Вселенной.
ФАН 21:43
Шоу-бизнес

Экс-жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной

Мария Лопатова, экс-жена певца Андрея Григорьева-Апполонова, сделала фото в обнаженном виде.
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Шоу-бизнес

Павла Прилучного подозревают в романе с Мирославой Карпович

OAnews 07:45
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Шоу-бизнес

Внешность 55-летней актрисы на фото топлес удивила поклонников

55-летняя знаменитость попозировала в бежевом шерстяном кардигане на голое тело и черных облегающих легинсах.
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85 новых случаев коронавируса зафиксировано в Приморье

Специалисты мобильной инфекционной бригады говорят - их удивляет одно: до сих пор встречаются пациенты, которые не верят в опасность коронавируса.
Общественное телевидение Приморья вчера в 22:13
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Экономика

Кудрин отреагировал на предложение Путина снизить налоги в IT-сфере

Среди прочего, глава государства призвал отменить плоскую шкалу налога на доходы физических лиц – теперь граждане с доходом более 5 миллионов рублей в год будут выплачивать 15-процентный налог от средств, превышающих эту сумму.
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Армия и оружие

Страны Прибалтики совместно модернизируют флот

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Авто

Кроссовер Cupra Ateca обновился и стал быстрее

Вслед за кроссовером Seat Ateca обновилась и его «заряженная» версия, продающаяся под брендом Cupra.
Motor вчера в 07:47
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Общество

Путин заявил о резком изменении образа жизни россиян из-за пандемии

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что пандемия коронавируса резко изменила привычный образ жизни граждан страны.
Газета.Ru 11:45
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Для Nintendo Switch выпустят новую версию Need for Speed: Hot Pursuit

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