Политика
RuNews24.ruЛидер автономной зоны в Сиэтле назвал цель протеста
По словам Лидера автономной зоны Дэвида Льюиса, протестующие никогда не хотели отделяться от Соединенных Штатов. Целью демонстрации является прекратить «полицейскую жестокость» в Сиэтле и всей стране, выразил надежду он.
Читать в источнике
Оценить21
с чего всё началось
Ранее участники акций протеста в Сиэтле объявили в центральной части города "автономную зону", офицерам полиции было приказано покинуть этот район, чтобы снизить напряженность.РИА Новостивчера в 15:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Закон сохранения анархии: в Сиэттле ликвидируют «вольницу», в Вашингтоне создают
Московский Комсомолецвчера в 15:11
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 04:02, Ашберн
Общество
В Калининградской области выявили восемь случаев COVID-19 за сутки
В Калининградской области выявили восемь новых случаев COVID-19 за сутки.
Клопс 03:45
Политика
На парад Победы в Москве прибыли лидеры иностранных государств
Ряд лидеров иностранных государств уже прибыл в Москву в преддверии парада Победы на Красной площади, который пройдет 24 июня.
ИА Красная Весна вчера в 16:45
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Происшествия
25 медиков заразились коронавирусом в алтайской больнице
Из 25 заболевших на стационарном лечении находится четыре медработника, остальные лечатся дома.
Алтапресс 00:50
Политика
Путин призвал беречь и отстаивать правду о Великой Отечественной войне
Российская газета 03:54
Футбол
СМИ узнали о предложении «Сельты» выкупить трансфер Смолова
«Сельта» предложила московскому «Локомотиву» выкупить права на Федора Смолова, который выступает за испанский клуб на правах аренды.
РБК 03:33
Политика
На параде на Красной площади прошли иностранные военные
На параде Победы на Красной площади в Москве прошли иностранные военнослужащие.
РБК 03:43
Авто
Российских водителей с 1 июля ждут нововведения
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
Здоровье
Онколог назвал основной признак агрессивного рака желудка
Врач-онколог и хирург Иван Карасев рассказал об особенностях перстневидноклеточного рака желудка, который в 55% случаев обнаруживается на стадии тотального поражения желудка.
Российская газета 00:52
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 606 тыс
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 7 176, общее количество заразившихся достигло 606 881.
ТАСС 03:46
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия вчера в 15:57
Политика
Онищенко назвал самое безопасное место на планете во время пандемии
Депутат и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что самым безопасным местом на планете во время пандемии COVID-19 является Красная площадь в Москве.
Профиль 03:52
Происшествия
В Свердловской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 70
Еще один пациент с коронавирусом скончался за последние сутки в Свердловской области, общее число летальных случаев достигло 70, сообщает в воскресенье оперативный штаб региона.
РИА Новости 21 июня в 05:10
Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
Общество
В Тверской области открываются фитнес-клубы, стоматологии и рестораны
В Тверской области открываются фитнес-клубы, стоматологические клиники и объекты общепита – Губернатор Игорь Руденя подписал постановление об отмене ряда ограничений.
ГТРК Тверь вчера в 15:30
Технологии
В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram
В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
Экономика
Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля
Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
Российская газета 22 июня в 09:37
Авто
На подержанные автомобили российские автовладельцы пересаживаются
По данным агентства «АвтоСТАТ», средняя стоимость легкового автомобиля с пробегом на российском рынке в апреле снизилась на 2,1% и составила 603 000 рублей, тогда как еще в феврале она составляла 630 000 рублей.
Тарантас Ньюс 02:47
Политика
В Саратовской областной думе подрались депутаты
РИА Новости вчера в 21:18
Экономика
Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний
Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
RT на русском вчера в 11:05
Общество
Власти Китая наказали владельца TikTok за уход от ценностей социализма
Администрация киберпространства Китая решила наказать сервис Xigua, владельца соцсети TikTok за «уход от ценностей социализма» и «вульгарный контент».
ToDay News Ufa 01:04
Общество
Путин: семьям с детьми до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей
Президент Владимир Путин объявил, что семьям с детьми в июле выплатят еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Дождь вчера в 10:31
Общество
За сутки в России скончались 154 пациента с коронавирусом
В России в течение суток зарегистрировали 154 летальных исхода среди пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция.
RT на русском 03:52
Общество
Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня
Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 13:39
Политика
Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине
Глава исполнительного комитета украинского Национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил в эфире передачи «В гостях у Дмитрия Гордона» об угрозе голода на Украине из-за экономического кризиса.
RT на русском вчера в 19:28
Здоровье
Врачи рассказали о пожизненных последствиях COVID-19
По словам экспертов, каждый третий пациент, перенесший COVID-19, может всю оставшуюся жизнь страдать от повреждения легких, хронической усталости и психологических расстройств.
Газета.Ru вчера в 22:09
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
REGNUM вчера в 06:44
Политика
Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова.
РБК вчера в 19:31