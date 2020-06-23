Ранее участники акций протеста в Сиэтле объявили в центральной части города "автономную зону", офицерам полиции было приказано покинуть этот район, чтобы снизить напряженность.

с чего всё началось

По словам Лидера автономной зоны Дэвида Льюиса, протестующие никогда не хотели отделяться от Соединенных Штатов. Целью демонстрации является прекратить «полицейскую жестокость» в Сиэтле и всей стране, выразил надежду он.

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