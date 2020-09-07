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Газета.Ru
Газета.Ru

В Минске неизвестные захватили Марию Колесникову

Люди в масках захватили и увезли в неизвестном направлении одного из лидеров белорусской оппозиции Марию Колесникову, пишут СМИ. Соратники политика подтверждают, что с ней не удается выйти на связь. В правоохранительных органах Белоруссии не дают никакой конкретной информации.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

В Минске пропала Мария Колесникова

Коммерсантъ04:29
Московский Комсомолец

Описано похищение Марии Колесниковой в Минске

Московский Комсомолец09:47
Lenta.ru

Задержание лидера белорусской оппозиции Колесниковой попало на видео

Lenta.ru10:09
РБК

СМИ сообщили о похищении в Белоруссии Колесниковой

РБК04:51
URA.Ru

Самое важное в России и в мире на 7 сентября. Навальный вышел из комы, в Минске похитили лидера оппозиции, бюджетникам повысят зарплаты

URA.Ru13:00
Интерфакс

В Минске неизвестные захватили и увезли Марию Колесникову

Интерфакс04:27
РЕН ТВ

Соратницу Тихановской похитили в центре Минска

РЕН ТВ04:18
КП - Беларусь

Координационный совет: «Неизвестными людьми в центре Минска похищена Мария Колесникова»

КП - Беларусь04:54

В совете белорусской оппозиции заявили о задержании Марии Колесниковой

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак заявил, что получил от сторонников сведения о том, что одна из лидеров оппозиции Мария Колесникова задержана.
РИА Новости04:52
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Авербух подтвердил, что Загитова стала ведущей «Ледникового периода»

Известный хореограф Илья Авербух, который также является продюсером проекта «Ледниковый период», подтвердил, что олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова станет ведущей телепередачи.
RT на русском11:22

Посла России вызвали в МИД Сербии после поста Захаровой

Российского посла в Сербии Александра Боцан-Харченко пригласили в МИД этой страны для устного объяснения ситуации с постом в Facebook официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о приеме в Белом доме президента Сербии Александра Вучича.
Известия08:51
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«Новая»: Бундесвер засекретил результаты анализов Алексея Навального

Пресс-служба Медико-санитарной службы Бундесвера (Вооруженные силы Германии) сообщила, что обнаруживший следы «Новичка» в анализах оппозиционного политика Алексея Навального ведомственный Институт фармакологии и токсикологии в Мюнхене не может предоставить третьей стороне результаты этих анализов.
Собеседник05:09
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Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русском06:09
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Режиссер «Миссии невыполнимой 7» показал Тома Круза у пропасти

Режиссер фильма "Миссия невыполнима 7" Кристофер МакКуорри отметил возобновление съемок публикацией на своей странице в Instagram очередной фотографии, на которой запечатлен один из рабочих моментов, а точнее, Том Круз стоящий на грандиозном трамплине, который обрывается над пропастью.
KinoNews.ru02:54