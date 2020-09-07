В Минске неизвестные захватили Марию Колесникову
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Люди в масках захватили и увезли в неизвестном направлении одного из лидеров белорусской оппозиции Марию Колесникову, пишут СМИ. Соратники политика подтверждают, что с ней не удается выйти на связь. В правоохранительных органах Белоруссии не дают никакой конкретной информации.В источнике
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