Люди в масках захватили и увезли в неизвестном направлении одного из лидеров белорусской оппозиции Марию Колесникову, пишут СМИ. Соратники политика подтверждают, что с ней не удается выйти на связь. В правоохранительных органах Белоруссии не дают никакой конкретной информации.