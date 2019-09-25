Политика
РЕН ТВЛидер демократов заявила о необходимости импичмента Трампа
Стенограмма разговора американского президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским подтверждает необходимость начала процедуры импичмента в отношении главы США. Об этом заявила спикер Палаты представителей США и лидер демократов Нэнси Пелоси.
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Политика
США достигли прогресса в сплочении стран против Ирана, заявил Помпео
США достигли "настоящего прогресса" в сплочении стран против Ирана на Генеральной Ассамблее ООН, заявил госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции.
РИА Новости 19:00
Футбол
«Балтика» обыграла по пенальти «Локомотив» в Кубке России
Калининградская "Балтика" обыграла московский "Локомотив" в 1/16 финала Кубка России, одержав победу над "железнодорожниками" в серии послематчевых пенальти.
ProstoProSport 17:12
Киберспорт
Alliance победила OG на Midas Mode 2.0
Alliance обыграла OG со счетом 2:1 на Midas Mode 2.0. Ранее Alliance победила команду СингСинга Sir Sadim’s Stunners.
Cyber.sports.ru 15:56
Гаджеты
Xiaomi обернула смартфон Mi Mix Alpha экраном
Компания Xiaomi показала пополнение линейки Mi Mix с необычным экраном — Mi Mix Alpha.
News.ru вчера в 04:49
Общество
Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал предложение российских предпринимателей посетить бизнес-форум в Краснодаре.
РИА Новости 16:19
Общество
Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке
Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.
Газета.Ru 06:07
Экономика
Опубликован проект бюджета России на ближайшие три года
Согласно документу, который опубликован в среду на портале проектов правовых актов, основная часть расходов российского военного ведомства будет направлена на обеспечение национальной обороны - в 2020 году на эти цели уйдет 1,056 трлн рублей.
ТАСС 14:04
Армия и оружие
На границе Литвы и Белоруссии развернут танковый батальон армии США
В октябре США развернут в Литве танковый батальон на полигоне, расположенном в нескольких километрах от границы с Белоруссией.
РБК 13:30
Политика
Зеленский принес в ООН пулеметный патрон
Президент Украины Владимир Зеленский начал выступление на Генеральной Ассамблее ООН с демонстрации пулеметного патрона.
Известия 09:58
Авто
Кроссовер Aston Martin получит самый мощный V8 в линейке
Официальный дебют DBX намечен на декабрь, но сегодня мы узнаем несколько интересных моментов о внедорожнике, о которых говорится в официальном пресс-релизе Aston Martin.
SpeedMe вчера в 23:56
Политика
Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США
Невыдача виз некоторым членам российской делегации со стороны США говорит о том, что пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка на более устойчивые площадки с ответственной принимающей стороной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
RT на русском 12:30
Политика
Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента
Президент США Дональд Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента, назвав "охотой на ведьм" решение демократов "уволить" главу государства, сообщает The Associated Press.
Российская газета вчера в 22:07
Космос
Корабль «Союз» с экипажем на борту пристыковался к МКС
Пилотируемый космический корабль «Союз МС-15» с экипажем на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС).
REGNUM 16:15
Политика
Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым
Зеленский уточнил, что это был очень краткий разговор, когда они стояли в очереди.
РБК 19:32
Кино
Звезды «Парка Юрского периода» снимутся в новом фильме про динозавров
Официально объявлено, что звезды «Парка Юрского периода» снимутся в третьей части «Мира Юрского периода».
REGNUM 07:54
Авто
Кроссовер Skoda Kamiq становится бестселлером марки
Представители пресс-службы чешского автогиганта сообщили, что самой востребованной моделью марки стал небольшой вседорожник Kamiq.
Новые автомобили вчера в 22:06
Происшествия
Похитителю картины Куинджи из Третьяковки вынесли приговор
Похитителю картины Куинджи из Третьяковки дали 3 года колонии.
Авторадио 09:08
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 15:23
Футбол
Стало известно, почему Шюррле не сыграл с «КамАЗом»
Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле не сыграл в матче 1/16 финала Кубка России против «КамАЗа» из-за болезни.
Евро-футбол.ру 15:27
Гаджеты
В Европе стартуют продажи смартфона Redmi Note 8 Pro
На рынке Европы официально стартуют продажи нового смартфона Redmi Note 8 Pro.
Актуальные Новости 23 сентября в 12:43
Кино
Наташа Романова из комикса «Чёрная Вдова» может оказаться живой
Фанаты уверены, что персонаж Наташи Романовй из кинокомикса «Чёрная Вдова» может оказаться живым.
Актуальные Новости 23 сентября в 20:03
Политика
Жена Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Супруга президента Украины Елена Зеленская посетила ежегодный обед первых леди в Нью-Йорке. Она надела костюм с жилеткой на голое тело.
Экономика сегодня 13:59
Музыка
Наргиз отправилась в первый тур без Фадеева
Певица Наргиз, которая в конце лета со скандалом ушла с лейбла MALFA Максима Фадеева, отправляется в новый гастрольный тур.
Культуромания 13:53
Экономика
Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию
Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
Вести.Ru 10:26
Авто
65 внедорожников Jeep Cherokee попали под отзыв в России
Бесплатному ремонту в сервисных центрах Jeep подлежат 65 автомобилей Jeep Cherokee, реализованных с марта 2014 года.
Автоновости дня 04:40
Политика
Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.
РИА Новости 13:05