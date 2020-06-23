Протестующие в Сиэтле (штат Вашингтон), захватившие несколько кварталов города, которые были переименованы в "Автономную зону Капитолийского холма" (CHAZ), никогда не планировали отделиться от США, заявил РИА Новости лидер движения Дэвид Льюис.

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Протестующие, захватившие несколько кварталов в центре Сиэтла, не хотят создавать автономную зону и отделяться от США, а выступают против полицейского произвола. Об этом во вторник, 23 июня, заявил лидер городского протестного движения Дэвид Льюис.

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