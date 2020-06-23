Политика

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Протестующие, захватившие несколько кварталов в центре Сиэтла, не хотят создавать автономную зону и отделяться от США, а выступают против полицейского произвола. Об этом во вторник, 23 июня, заявил лидер городского протестного движения Дэвид Льюис.
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с чего всё началось

Глава «автономной зоны» Сиэтла рассказал о целях протеста

Протестующие в Сиэтле (штат Вашингтон), захватившие несколько кварталов города, которые были переименованы в "Автономную зону Капитолийского холма" (CHAZ), никогда не планировали отделиться от США, заявил РИА Новости лидер движения Дэвид Льюис.
РИА Новостивчера в 15:53

Подробнее о событии

Лидер «автономной зоны» Сиэтла рассказал о целях протеста

RT на русском05:05

Закон сохранения анархии: в Сиэттле ликвидируют «вольницу», в Вашингтоне создают

Московский Комсомолецвчера в 15:11

Протестующие в Сиэтле заявили, что продолжат бороться против жестокости

РИА Новости00:21

В американской автономной зоне протестующих назвали цель демонстраций

Lenta.ruвчера в 19:14

Лидер протестующих американцев в Сиэтле назвал цель протеста

ИА Красная Весна01:20

Власти Сиэтла вернут полицию в район, который контролируют протестующие

Телеканал RTVIвчера в 01:59

«Провозгласили свое государство»: дом, где живет бывшая сибирячка, оказался внутри «независимой зоны» в Сиэтле

НГС22 июня в 02:38
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Политика

Путин напомнил о роли СССР в победе над нацизмом

RuNews24.ru 04:33
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Общество

Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 12:16
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Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус

Гарик Харламов заявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:34
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Общество

Названы города с инфицированными коронавирусом в Ростовской области

На 23 июня в Ростовской области у 8815 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 04:50
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Общество

Лукашенко прибыл на парад и сел на трибунах недалеко от Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, приглашенный на парад в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, сел на трибунах недалеко от президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 03:28
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Общество

В России выявили 7176 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 7176 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число инфицированных превысило 600 тысяч человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 04:07
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Футбол

Игрока и тренера «Фиорентины» дисквалифицировали за богохульство

Защитник «Фиорентины» Мартин Касерес, удаленный за две желтых карточки в матче 27-го тура чемпионата Италии против «Брешии» (1:1), позволил себе богохульство.
Спорт-Экспресс вчера в 10:23
Общество

Кокорин опубликовал фото в маске из кожи крокодила за 30 тысяч рублей

Газета.Ru 22 июня в 07:18
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Здоровье

С 25 июня в Петербурге снимут запрет на плановую госпитализацию

По сообщению правительства Санкт-Петербурга, главный санитарный врач города Наталия Башкетова 23 июня подписала постановление, которое снимает некоторые ограничения, которые были введены в рамках борьбы с распространением коронавируса.
RuNews24.ru 04:03
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Политика

Российский Т-14 «Армата» сравнили с танками других стран

Эксперты сравнили габариты Т-14 "Армата" с теми танками, которые имеются у армий Украины, США, Китая.
ПолитРоссия 04:05
26
Общество

Где в Тульской области выявили коронавирус: карта на 23 июня

К 23 июня число инфицированных в Тульской области увеличилось до 6 137 человек (+81 случай коронавируса).
Тульская пресса вчера в 04:31
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Общество

Коронавирусом в Саратовской области за сутки заразились 111 человек

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 24 июня выявлено 111 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:43
1,1K
Армия и оружие

Украинские военные получили новые ракеты к ПТРК Javelin

Политическая Экспертиза 04:26
1
Политика

В Саратовской областной думе подрались депутаты

РИА Новости вчера в 21:18
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Общество

На Красной площади начался парад Победы

На Красной площади в Москве начался парад по случаю 75-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне.
Ведомости 03:01
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Политика

Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Народные новости вчера в 20:12
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Сериал «Перри Мейсон» стал самым просматриваемым на HBO

ГЛАС.RU 04:44
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Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК вчера в 10:38
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Здоровье

Составлен топ-5 опасных препаратов из домашней аптечки

Четвертое место в рейтинге самых опасных препаратов домашней аптечки занимает аспирин.
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Экономика

«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

В 2013 году компании создали совместное предприятие "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одна акция, а "Яндекс" — 25% плюс одна акция.
РБК вчера в 16:37
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Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
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Политика

Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин вместе с руководителями иностранных государств возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, передает ОТР.
Общественное телевидение России 04:56
Кино

Сериал «Возрождение. Осман» с Бураком Озчивитом продлят на новый сезон

Продюсер проекта Мехмет Боздаг подтвердил турецкому изданию «Акшам», что сериал продлен на второй сезон и останется в том же слоте.
Киноафиша России 04:15
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Гаджеты

Почему необходимо выключать Bluetooth на смартфоне

Чтобы провести через Bluetooth кибератаку, злоумышленникам сначала понадобится МАС-адрес устройства.
Evo-rus.com 01:49
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Кино

Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова

Американская компания продемонстрировала тизер шоу, которое появится в 2021 году.
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Биатлон

Зайцева выдвинута кандидатом в правление СБР

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева выдвинута кандидатом в состав правления СБР от Федерации биатлона Москвы.
Советский спорт вчера в 13:39
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Общество

Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений с 23 июня

Коммерсантъ 22 июня в 11:51
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В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
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Экономика

Борисов заявил о подаренном иностранцам под аплодисменты рынке

«Смысл представляемых законопроектов — введение в 44-й и 223-й федеральные законы системы квотирования закупок отечественных товаров в качестве системного решения, которое позволит обеспечить приоритет отечественным производителям», — сказал Борисов, выступая в Госдуме.
РБК вчера в 12:18
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Авто

В сети показали изображения новой Lada Granta

По неподтвержденным данным через 1-2 года АвтоВАЗ представит модель Lada Granta нового поколения.
Тарантас Ньюс вчера в 03:38
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