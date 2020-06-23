Политика
ИзвестияЛидер демонстрантов в Сиэтле назвал цели протеста
Протестующие, захватившие несколько кварталов в центре Сиэтла, не хотят создавать автономную зону и отделяться от США, а выступают против полицейского произвола. Об этом во вторник, 23 июня, заявил лидер городского протестного движения Дэвид Льюис.
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с чего всё началось
Протестующие в Сиэтле (штат Вашингтон), захватившие несколько кварталов города, которые были переименованы в "Автономную зону Капитолийского холма" (CHAZ), никогда не планировали отделиться от США, заявил РИА Новости лидер движения Дэвид Льюис.РИА Новостивчера в 15:53
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Закон сохранения анархии: в Сиэттле ликвидируют «вольницу», в Вашингтоне создают
Московский Комсомолецвчера в 15:11
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ПолитРоссия 04:05
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Где в Тульской области выявили коронавирус: карта на 23 июня
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Общество
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В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 24 июня выявлено 111 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:43
Армия и оружие
Украинские военные получили новые ракеты к ПТРК Javelin
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На Красной площади начался парад Победы
На Красной площади в Москве начался парад по случаю 75-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне.
Ведомости 03:01
Политика
Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
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Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
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В 2013 году компании создали совместное предприятие "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одна акция, а "Яндекс" — 25% плюс одна акция.
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Почему необходимо выключать Bluetooth на смартфоне
Чтобы провести через Bluetooth кибератаку, злоумышленникам сначала понадобится МАС-адрес устройства.
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Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова
Американская компания продемонстрировала тизер шоу, которое появится в 2021 году.
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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева выдвинута кандидатом в состав правления СБР от Федерации биатлона Москвы.
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Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений с 23 июня
Коммерсантъ 22 июня в 11:51
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В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
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Борисов заявил о подаренном иностранцам под аплодисменты рынке
«Смысл представляемых законопроектов — введение в 44-й и 223-й федеральные законы системы квотирования закупок отечественных товаров в качестве системного решения, которое позволит обеспечить приоритет отечественным производителям», — сказал Борисов, выступая в Госдуме.
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По неподтвержденным данным через 1-2 года АвтоВАЗ представит модель Lada Granta нового поколения.
Тарантас Ньюс вчера в 03:38