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Лидер эсеров Миронов призвал повысить налоги для сверхбогатых

Граждан с доходом ниже прожиточного минимума следует освободить от уплаты НДФЛ, написал глава "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале.
Московский Комсомолец
«Считаю, что богатые должны платить повышенные налоги, а людей с доходами ниже прожиточного минимума нужно полностью освободить от НДФЛ», — отметил Миронов. Люди с высокими доходами должны платить повышенные налоги, подчеркнул он.
Парламентская газета
Миронов добавил, что в России более 20 миллионов человек имеют доход ниже прожиточного минимума.
РИА Новости
С 2021 года россияне с доходами более 5 миллионов рублей платят повышенный налог — 15%.
URA.Ru

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